МОН рекомендовало выпускникам выбирать предметы на ЕНТ с учётом потребностей государства

В 2018 году министерство дополнительно выделило 11 тысяч грантов на технические специальности, передает Informburo.kz.

Министерство образования рекомендовало выпускникам выбирать предметы на ЕНТ с учётом выделенных грантов. Об этом на отчётной встрече главы МОН РК с населением заявила заместитель директора департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества МОН РК Светлана Исмагулова.

"В 2018 году предусматривается ряд новшеств в помощь абитуриентам. Вместе с сертификатом ЕНТ каждому будет выдаваться информационный лист со списком специальностей, количеством выделяемых грантов и информацией о конкурсе грантов с учётом прошлого года. Это позволит выпускнику сделать правильный выбор специальности по набранным балам ЕНТ. Просьба обратить внимание на увеличение количества грантов по техническим специальностям и сделать правильный выбор комбинаций предметов, которые предусмотрены для сдачи ЕНТ", – сказала она.

Одной из пяти инициатив президента стало увеличение государственного образовательного заказа на 20 тысяч грантов, из них 11 тысяч будут выделены на технические специальности.

По словам главы МОН РК Ерлана Сагадиева, в 2018 году ведомство пересмотрит проходной балл для поступления в вузы.

"Мы теперь до всех школьников доведем информацию, каков по нашему мнению будет проходной балл, исходя из опыта прошлых лет, с учётом прошлого года на ту или иную специальность. Чтобы ребёнок понимал, какова будет конкуренция поступления на то или иное направление", – сказал он.

Новшеством в 2018 году также станет предоставление индивидуального помощника детям с особыми потребностями и возможности сдать ЕНТ с другим потоком, отметила Светлана Исмагулова.

"В случае отсутствие ученика на ЕНТ по уважительной причине, рассматривается возможность сдачи тестирования в следующем потоке, либо при проведении комплексного тестирования. Для детей с особыми образовательными потребностями будет организовано предоставление индивидуального помощника, а также специалиста языка жестов", – уточнила она.

Сохраняется право абитуриента сдать ЕНТ повторно. Как отметили в МОН РК, в 2017 году такая мера дала возможность дополнительно 30 тысячам молодых людей получить доступ к высшему образованию.

Ерлан Сагадиев напомнил, что впервые в этом году ЕНТ можно сдать на английском языке.

"Будет дана возможность сдать ЕНТ на английском языке. Уже сегодня записалось около 200 человек. ЕНТ будет состоять из пяти предметов: три обязательных и два на выбор. На сегодня база тестовых заданий обновилась уже на 50%", – подчеркнул он.