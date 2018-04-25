Погода в последние дни апреля в Костанайской области будет переменчивой

В четверг, 26 апреля, ночью по области температура воздуха будет от нуля до 5 градусов мороза, местами - до 3 градусов тепла. Днем ожидается 8-13, местами 16 градусов тепла.

- С пятницы наша область попадет под влияние циклона и при прохождении фронтальных разделов местами следует ожидать осадки в виде дождя, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Причем, в пятницу прогнозируется гроза и местами град. Температура 27 апреля ночью - от нуля до 5-8 градусов тепла, а днем - 12-17, местами 20 градусов тепла. Суббота станет самым теплым из последних апрельских дней - днем будет 15-20, местами 23 градуса выше нуля. В воскресенье ночью термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла, а днем - 8-13, местами 16 градусов. Как и в предыдущие дни, возможны дождь и туман.

Последние дни апреля будут ветреными, ожидаются порывы до 15-20 м/с. Ветер будет менять направление с юго-западного на восточное и юго-восточное.