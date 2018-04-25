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Житель города
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
В ЖССБК можно взять заем от 5% и ниже, главное начать копить не менее 3 лет. Жилье сейчас активно строят. Мкрн. Аэропорт очень хороший район становится
25.04.18 17:30
112
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
С одной стороны конечно при перекрытии дорог станет много неудобно, еще и велопробег. С другой стороны мой дед, а он Герой Советского Союза, прошел путь пешим практически от Москвы до Варшавы.. Может...
25.04.18 17:27
nik58
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
ну и кому это,при реальных доходах а не тех что выписывают с больной головой :-)
25.04.18 17:25
nik58
Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане
профобразование хорошая штука,только для него страну надо другую и экономику,все другое !А так пустое это все!Катают,переливают
25.04.18 17:22
Прохожий_С
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
Я не имею ничего против спорта, НО половина дорог закрыта на ремонт, в городе бесконечные заторы, нельзя это провести в нерабочее время в выходной день, или в другом месте? нельзя собраться на...
25.04.18 17:20
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Погода в последние дни апреля в Костанайской области будет переменчивой

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

25 апреля 2018, 16:25 |  Общество

В четверг, 26 апреля, ночью по области температура воздуха будет от нуля до 5 градусов мороза, местами - до 3 градусов тепла. Днем ожидается 8-13, местами 16 градусов тепла.

- С пятницы наша область попадет под влияние циклона и при прохождении фронтальных разделов местами следует ожидать осадки в виде дождя, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Причем, в пятницу прогнозируется гроза и местами град. Температура 27 апреля ночью - от нуля до 5-8 градусов тепла, а днем - 12-17, местами 20 градусов тепла. Суббота станет самым теплым из последних апрельских дней - днем будет 15-20, местами 23 градуса выше нуля. В воскресенье ночью термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла, а днем - 8-13, местами 16 градусов. Как и в предыдущие дни, возможны дождь и туман.

Последние дни апреля будут ветреными, ожидаются порывы до 15-20 м/с. Ветер будет менять направление с юго-западного на восточное и юго-восточное.
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