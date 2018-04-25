Погода в последние дни апреля в Костанайской области будет переменчивой
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В четверг, 26 апреля, ночью по области температура воздуха будет от нуля до 5 градусов мороза, местами - до 3 градусов тепла. Днем ожидается 8-13, местами 16 градусов тепла.
- С пятницы наша область попадет под влияние циклона и при прохождении фронтальных разделов местами следует ожидать осадки в виде дождя, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Причем, в пятницу прогнозируется гроза и местами град. Температура 27 апреля ночью - от нуля до 5-8 градусов тепла, а днем - 12-17, местами 20 градусов тепла. Суббота станет самым теплым из последних апрельских дней - днем будет 15-20, местами 23 градуса выше нуля. В воскресенье ночью термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла, а днем - 8-13, местами 16 градусов. Как и в предыдущие дни, возможны дождь и туман.
Последние дни апреля будут ветреными, ожидаются порывы до 15-20 м/с. Ветер будет менять направление с юго-западного на восточное и юго-восточное.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 5
Всего: 182
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
В ЖССБК можно взять заем от 5% и ниже, главное начать копить не менее 3 лет. Жилье сейчас активно строят. Мкрн. Аэропорт очень хороший район становится
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
С одной стороны конечно при перекрытии дорог станет много неудобно, еще и велопробег. С другой стороны мой дед, а он Герой Советского Союза, прошел путь пешим практически от Москвы до Варшавы.. Может...
ну и кому это,при реальных доходах а не тех что выписывают с больной головой :-)
профобразование хорошая штука,только для него страну надо другую и экономику,все другое !А так пустое это все!Катают,переливают
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
Я не имею ничего против спорта, НО половина дорог закрыта на ремонт, в городе бесконечные заторы, нельзя это провести в нерабочее время в выходной день, или в другом месте? нельзя собраться на...