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В ЖССБК можно взять заем от 5% и ниже, главное начать копить не менее 3 лет. Жилье сейчас активно строят. Мкрн. Аэропорт очень хороший район становится
25.04.18 17:30
112
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
С одной стороны конечно при перекрытии дорог станет много неудобно, еще и велопробег. С другой стороны мой дед, а он Герой Советского Союза, прошел путь пешим практически от Москвы до Варшавы.. Может...
25.04.18 17:27
nik58
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
ну и кому это,при реальных доходах а не тех что выписывают с больной головой :-)
25.04.18 17:25
nik58
Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане
профобразование хорошая штука,только для него страну надо другую и экономику,все другое !А так пустое это все!Катают,переливают
25.04.18 17:22
Прохожий_С
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
Я не имею ничего против спорта, НО половина дорог закрыта на ремонт, в городе бесконечные заторы, нельзя это провести в нерабочее время в выходной день, или в другом месте? нельзя собраться на...
25.04.18 17:20
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Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане

25 апреля 2018, 13:33 |  Государство

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев представил в Мажилисе законопроект о расширении академической и управленческой самостоятельности вузов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: smi44.ru

"В рамках регулирования финансовой политики (в вузах - прим.) предлагается исключить норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе. Данная поправка направлена на расширение доступа граждан к получению высшего образования, в том числе относящихся к социально уязвимым слоям населения. Это ключевые изменения. Законопроект согласован с госорганами", - сказал глава МОН, выступая на пленарном заседании Мажилиса.

Позже министр пояснил журналистам, что в рамках законопроекта казахстанским вузам предоставляется возможность самостоятельно регулировать плату за обучение.

"Исключить норму, согласно которой платное образование должно быть не дешевле или не дороже грантов, поэтому мы такую норму планируем исключить. Вузы будут устанавливать норму оплаты исходя из того, какую они считают нужной и прилагать существенные расчеты", - сказал министр в кулуарах.

"Мы же выдаем гранты. Стоимость - она не меняется. У нас очень много людей, которые считают, что наше образование слишком дешевое. Не меньше людей, которые считают, что образование слишком дорогое. Поэтому дать возможность вузам во многом для платных отделений самим решать, каким должно быть их образование, мы считаем правильным при условии, что основная масса все равно поступает на гранты в нацвузы", - продолжил глава ведомства, отвечая на вопрос о дороговизне высшего образования в Казахстане.

По итогам первого чтения депутаты Мажилиса одобрили законопроект.
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Комментарии к новости

гость
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ключевое *У нас очень много людей, которые считают, что наше образование слишком дешевое.* и кто ж эти люди???? здесь есть таковы???

Бот
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цифры опустили почему то.

.. обучение студентов в пяти национальных вузах установлены в районе 635,8 тысячи тенге за учебный год. В других вузах - около 443,3 тысячи тенге. В Назарбаев Университете - 7,15 миллиона тенге....

kasinkan
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
A почему бы не подумать о том, чтобы обучение в ВУЗах и колледжах сделать вообще бесплатным? Ведь нужных кадров в стране не хватает, и кто учится в дорогих ВУЗах, и насколько они талантливы? Это дети богатых чинуш и алигархов не все из которых талантливы и могут принести пользу государству. А таланты пропадают и ненаходят себе применения в госделах. Поэтому мы топчемся на месте.

Rs
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а не обнаглели наши мажилисмены итак платим миллионы чтоб детей выучить, себе во всем отказываем, лишних денег не бывает.

Кустанаец 2
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен полностью! Образование - дешевле некуда! А вот его стоимость явно завышена! Дело сороса живет и побеждает! Прощай, умная смена! Остались только умничающие!

правп
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
карочи министр образования у нас комберсант базарный 8-) барсетки не хватает

nik58
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужны стране эти кадры,как зайцу стоп сигнал :-)

Йцукен
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю что высшее образование нужно давать только тем кто его действительно достоин, и регулировать это нужно не ценой, а вступительниэыми экзаменами. Постараться исключить коррупцию в отрасли и поднять престиж образования. На данный момент любой постух может получить диплом в любом университете при наличии средств. Высшее образование у нас в стране стало каким то золотым руном, каждый пытается получить его. А что в результате? По университетам ходят толпы малообразованных людей которые не то чтобы диплом написать, даже двух слов нормально связать не могут. По мне так лучше сделать больше проф-училищ, но только чтобы они были готовы к современным реалиям, а высшее образование давать только тем кто его действительно достоин.

Сакен
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высшее образование по техническим специальностям практически доступно всем, кто имеет тягу к учебе и может заниматься самостоятельно. В этом году количество грантов на эти специальности существенно возросло. Практически все, кто аолучит 60-65 баллов на ЕНТ, сможет поступить на бесплатное обучение. Но сможет ли учиться, если многие не знают таблицу умножения, элементарные навыки устного счета и т.п. И не надо ссылаться на калькуляторы, технику и т. д. Калькуляторы лишили людей возможности развивать мышление.
Правильный законопроект. У кого с деньгами туго, пойдет учиться на гуманитарные спец-ти в провинциальный частный вуз. Так что господа родители, стране в первую очередь нужны инженера. Условия созданы. Готовьте (учите) детей к самостоятельной работе.

* 112
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане
112


(Пользователи)
Сообщений: 11243
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.04.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВУЗов что то много стало..
Пойти поучиться что ли..
Профайл

nik58
Re: Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане




Отправлено: 25.04.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
профобразование хорошая штука,только для него страну надо другую и экономику,все другое !А так пустое это все!Катают,переливают

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