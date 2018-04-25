Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев представил в Мажилисе законопроект о расширении академической и управленческой самостоятельности вузов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: smi44.ru

"В рамках регулирования финансовой политики (в вузах - прим.) предлагается исключить норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе. Данная поправка направлена на расширение доступа граждан к получению высшего образования, в том числе относящихся к социально уязвимым слоям населения. Это ключевые изменения. Законопроект согласован с госорганами", - сказал глава МОН, выступая на пленарном заседании Мажилиса.

Позже министр пояснил журналистам, что в рамках законопроекта казахстанским вузам предоставляется возможность самостоятельно регулировать плату за обучение.

"Исключить норму, согласно которой платное образование должно быть не дешевле или не дороже грантов, поэтому мы такую норму планируем исключить. Вузы будут устанавливать норму оплаты исходя из того, какую они считают нужной и прилагать существенные расчеты", - сказал министр в кулуарах.

"Мы же выдаем гранты. Стоимость - она не меняется. У нас очень много людей, которые считают, что наше образование слишком дешевое. Не меньше людей, которые считают, что образование слишком дорогое. Поэтому дать возможность вузам во многом для платных отделений самим решать, каким должно быть их образование, мы считаем правильным при условии, что основная масса все равно поступает на гранты в нацвузы", - продолжил глава ведомства, отвечая на вопрос о дороговизне высшего образования в Казахстане.

По итогам первого чтения депутаты Мажилиса одобрили законопроект.