Найден водитель, сбивший подростка в Костанае
ДТП произошло вчера, 24 апреля, около 8.30, на пересечении улиц Каирбекова и Гоголя. Автомобиль сбил 15-летнего подростка, когда тот переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Подросток в результате ДТП получил ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.
Иллюстративное фото
Как сообщила сегодня, 25 апреля, пресс-служба ДВД Костанайской области, за рулем автомобиля находился 66-летний житель Тарановского района. В отношении него ведется административное производство. После проведения назначенных экспертиз и сбора необходимых материалов дело будет передано в суд.
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В ЖССБК можно взять заем от 5% и ниже, главное начать копить не менее 3 лет. Жилье сейчас активно строят. Мкрн. Аэропорт очень хороший район становится
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ну и кому это,при реальных доходах а не тех что выписывают с больной головой :-)
профобразование хорошая штука,только для него страну надо другую и экономику,все другое !А так пустое это все!Катают,переливают
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
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