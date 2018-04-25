Найден водитель, сбивший подростка в Костанае

ДТП произошло вчера, 24 апреля, около 8.30, на пересечении улиц Каирбекова и Гоголя. Автомобиль сбил 15-летнего подростка, когда тот переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Подросток в результате ДТП получил ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.

Иллюстративное фото

Как сообщила сегодня, 25 апреля, пресс-служба ДВД Костанайской области, за рулем автомобиля находился 66-летний житель Тарановского района. В отношении него ведется административное производство. После проведения назначенных экспертиз и сбора необходимых материалов дело будет передано в суд.