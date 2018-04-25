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Житель города
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
В ЖССБК можно взять заем от 5% и ниже, главное начать копить не менее 3 лет. Жилье сейчас активно строят. Мкрн. Аэропорт очень хороший район становится
25.04.18 17:30
112
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
С одной стороны конечно при перекрытии дорог станет много неудобно, еще и велопробег. С другой стороны мой дед, а он Герой Советского Союза, прошел путь пешим практически от Москвы до Варшавы.. Может...
25.04.18 17:27
nik58
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
ну и кому это,при реальных доходах а не тех что выписывают с больной головой :-)
25.04.18 17:25
nik58
Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане
профобразование хорошая штука,только для него страну надо другую и экономику,все другое !А так пустое это все!Катают,переливают
25.04.18 17:22
Прохожий_С
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
Я не имею ничего против спорта, НО половина дорог закрыта на ремонт, в городе бесконечные заторы, нельзя это провести в нерабочее время в выходной день, или в другом месте? нельзя собраться на...
25.04.18 17:20
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Найден водитель, сбивший подростка в Костанае

25 апреля 2018, 11:13 |  Происшествия

ДТП произошло вчера, 24 апреля, около 8.30, на пересечении улиц Каирбекова и Гоголя. Автомобиль сбил 15-летнего подростка, когда тот переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Подросток в результате ДТП получил ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.

Иллюстративное фото

Как сообщила сегодня, 25 апреля, пресс-служба ДВД Костанайской области, за рулем автомобиля находился 66-летний житель Тарановского района. В отношении него ведется административное производство. После проведения назначенных экспертиз и сбора необходимых материалов дело будет передано в суд.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: Найден водитель, сбивший подростка в Костанае




Отправлено: 25.04.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде в возрасте, а повёл себя как последний засранец

Денис
Re: Найден водитель, сбивший подростка в Костанае




Отправлено: 25.04.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как бы это культура вождения, а полицейские тарановского района не блещут порядочностью. ну,как бы вам объяснить, почему водители убегают,это все зависит и от полицейских и от граждан. с вами в испуге и не такое может случиться.С любым может неожиданные стороны поведения повылезть. может испугался наказания,да скрылся. У нас если обескровил бюджет на сотни миллионов.Отправляют отдохнуть в комфортных условиях на полгодика, а если сбил, украл, то на десятилетия упекут в лагеря...улавливаете зависомость,почему у нас не хотят идти в суды? вот,если бы полицейский сбил или чиновник или его дочка,сынок,то они выкрутятся,у них всегда найдутся деньги откупиться,лишь бы не сесть в тюрьму.А у обычных граждан таких ресурсов нет,и они будут себе портить остатьок жизни... Вот,когда наказание для всех будет одинаковым.тогда ,возмножно и культура поведения вырастет.

Народный контроль
Re: Найден водитель, сбивший подростка в Костанае




Отправлено: 25.04.18 - 12:31
Комментарий удален модератором.

Бэтмен
Re: Найден водитель, сбивший подростка в Костанае




Отправлено: 25.04.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как надоели эти высказывания о том, что кому то больше кому то меньше дают. У нас Конституция и Законы для всех равны и они справедливы! Вы наверно имеете ввиду применение этих законов в определенной ситуации? Или Вы против самих законов? Если против то, что Вас здесь держит? Если против несправедливости в принципе то, что Вы сделали для ее наличия? Ну кроме как написали тут...))) Удачи!

так себе
Re: Найден водитель, сбивший подростка в Костанае




Отправлено: 25.04.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удачи желают неудачникам, остальным - успехов!

* 112
Re: Найден водитель, сбивший подростка в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 11243
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.04.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реакция уже не та у старичка..
Ускакал еще, наверно за это добавят..
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