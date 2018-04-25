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Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае

25 апреля 2018, 10:33 |  Общество

Велопробег, организованный отделом физической культуры и спорта совместно с отделом культуры акимата Костаная, пройдет 26 апреля в рамках празднования Дня Победы.

Фото из архива "НГ"

Мероприятие посвящено подвигам бойцов 151-й отдельной стрелковой бригады, сформированной в Кустанае в дни Великой Отечественной войны. 26 апреля 1942 года бригада отправилась на фронт. В дальнейшем она была переформирована в 150-ю Краснознаменную Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени стрелковую дивизию. Штурмовой группой дивизии, водрузившей Знамя Победы на Рейхстаг, командовал наш земляк - Герой Советского Союза, старший сержант Илья Яковлевич Сьянов.

Участники штурма Рейхстага (слева направо): К. Я. Самсонов, М. В. Кантария, М. А. Егоров, И. Я. Сьянов, С. А. Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года. / Фото ugvim.ru

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, в мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, спортсмены спорт-клуба «Жуйрик», члены велосекции областной ДЮСШ, работники государственных учреждений и ветераны спорта. Также приглашаются все желающие. На протяжении всего велопробега участников будут сопровождать патрульные машины дорожной полиции, карета скорой помощи и машина мехпомощи велосипедистам. Для ветеранов войны и труда предоставят специальный автобус. Также на мероприятие пригласили спортивные делегации районов и городов области.

Старт велопробега назначен на 10.00 в парке Победы. В 9.30 состоится церемония возложения цветов к Вечному огню с минутой молчания. После чего участники направятся на городское кладбище, где возложат цветы на могилу Ильи Сьянова. Дальнейший маршрут велопробега - в центр города, возле "Автодома" к велосипедистам присоединятся легкоатлеты.

Схема пресс-службы акима города

Завершится пробег возле Городской школы детского творчества, где состоится митинг с участием акима Костаная Базыла Жакупова. Там же пройдет награждение участников велопробега и концерт муниципального духового оркестра.

Общая протяженность маршрута - 25,8 км. В частности, для велосипедистов она составит 12,4 км, а для бегунов - 3,2 км.

По всем вопросам обращаться в пресс-службу акима города по номеру 575-741.
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