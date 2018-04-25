"Мы бедно живём, а платим за связь огромные деньги", – отметил депутат Шаймардан Нурумов.

Депутаты Мажилиса на заседании партии "Нур Отан" раскритиковали работу АО "Казахтелеком" по обеспечению широкополосным интернетом сельских населённых пунктов и предложили пересмотреть его статус монополиста, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Вnews.kz.

Во время заседания к руководству партии обратился руководитель региональной комиссии по оказанию государственных услуг, депутат областного маслихата и директор Института анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области Олег Чернышов. Он рассказал о ситуации с обеспечением интернета в ВКО.

"На сегодня в ВКО всего 826 сельских населённых пунктов, 114 обеспечены высокоскоростным широкополосным интернетом, 481 село имеет приемлемую на сегодня скорость доступа и 131 сельский населённый пункт не имеет доступа к интернету. Получается, что в области более 50% сельских населённых пунктов не имеют того качественного интернета для того, чтобы получать услуги через "Правительство для граждан" электронные услуги", – сообщил он.

Депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев возмутился этими данными. Он заявил, что "Казахтелеком", единственная крупная компания на рынке телекоммуникаций, не справляется со своими обязанностями. Депутат считает, что компания не интересуется отдалёнными сельскими населёнными пунктами, а предпочитает работать только в городах с большим количеством населения.

"Вопрос, который мы рассматриваем, очень серьёзный. Такое ощущение, что "Казахтелеком" работает вовсе не на государство и не думает о народе, а преследует лишь свои личные цели. Мы отдали все права "Казахтелекому", возложили на него проблемы наших регионов. Но по сути ничего не меняется в них. Мы были в регионах недавно. В некоторых школах никогда не было интернета и не планируется даже. Около 50% сельских населённых пунктов не имеют доступа в интернет. У нас один монополист. Там, где нет конкуренции, не будет качественного результата. Почему мы определили только одного монополиста? Давайте введём другую конкурентоспособную компанию, пусть она работает. Пусть будет борьба, конкуренция, может тогда работа пойдёт. Ведь цифровизация – программа Президента. Моё предложение Правительству – пересмотреть вопрос монополии "Казахтелекома", – заявил мажилисмен.

Директор департамента бюджетных учреждений АО "Казахтелеком" Бауыржан Орынбаев заявил, что у компании проблем нет, она готовится к конкурсу по проекту обеспечения интернетом населённых пунктов и надеется на победу в тендере.

"Казахтелеком" готов выступить в качестве частного партнёра, 31 марта объявлен конкурс по данному проекту. По итогам рассмотрения конкурса в случае признания победы компания приступит к реализации проекта. Срок реализации – три года", – сказал он.

Но такой ответ не устроил модератора заседания, депутата Мажилиса Парламента Майру Айсину.

"Нас слушает вся республика, не один, не два человека. Я считаю, что это совсем несерьёзно с вашей стороны. Проблема очень серьёзная. Это обеспечение интернетом сельских населённых пунктов. Если проблема упирается в ГЧП и Правительство делает попытки решить это, то скажите, какая сегодня ситуация, какое участие ваше акционерное общество принимает в обеспечении населения?" – спросила она.

Представитель "Казахтелекома" признался, что не владеет этими данными.

"Это, наверное, самое короткое выступление в истории – из трёх предложений. Это говорит о том, что нет заинтересованного отношения к этим вопросам. Не будет заинтересованного отношения – цифровизации у вас не будет. Я не говорю об элементарной профессиональной этике, элементарно патриотические чувства должны быть", – возмутилась Майра Айсина.

А мажилисмен Шаймардан Нурумов отметил дороговизну связи.

"Казахтелеком" сам должен искать услуги, а у нас, получается, государство ему само навязывает: "На, возьми, пользуйся, мы тебе ещё деньги даём". Я эту психологию не могу понять. Расценки очень огромные, им не надо думать ни о чём. Деньги идут. Мы бедно живём, а платим за связь огромные деньги", – подчеркнул депутат.

24 апреля компания "Транстелеком" объявила о проведении ребрендинга и планах принять участие в проведении широкополосного доступа в интернет в сёлах в рамках "Цифрового Казахстана".

В 2017 году министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил, что обеспечить интернетом все сёла Казахстана смогут лишь к 2025 году.