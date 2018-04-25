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"Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил страны ЕАЭС

25 апреля 2018, 08:48 |  Государство

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне событий в Армении призвал страны ЕАЭС (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Армения) поддерживать друг друга, иначе "поодиночке перебьют". Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС могли помочь властям Армении не допустить обострения ситуации в республике. Об этом передает Tengrinews.kz со ссылкой на TUT.by.

Фото ©belta.by

"Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении? Вы помните год назад, или сколько, из-за чего вспыхнуло там восстание? Когда правительство Армении повысило цены на природный газ, энергоресурсы, якобы не было выхода. А потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело, не от России это зависело? И вот так вот нас по одиночке просто перебьют, в лучшем случае просто повыдергивают из этого союза. Вместо того чтобы взяться за голову и вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки и бить друг другу морды", - сказал Лукашенко во вторник, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Комментируя ситуацию в Армении, Лукашенко заявил, что это не его дело, но он обсуждал все с бывшим президентом страны Сержем Саргсяном.

"Я говорил, что надо сделать открыто и честно. Зачем менять основы страны под личность? А если личность сломается - что? Вот то и произошло", - сказал белорусский лидер.

"Желаю армянскому народу, чтобы не увлеклись этим. Власть поменять просто, но надо давать результат, и народ будет его ждать. И дай бог, чтобы талантливый умный народ Армении справился с этим", - цитирует Лукашенко "Sputnik - Беларусь".

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку после многодневных протестов населения. Он ранее дважды избирался на пост президента страны - в 2008 и 2013 годах.

Противники Саргсяна обвинили его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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Комментарии к новости

§ юля елиссева
Re: "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.04.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшно стало последнему диктатору Европы за шкуру свою! Боится, что разгневанный народ отправит его вслед за коллегами Саддамом и Муамаром! А ведь от страха избавиться не сложно. Не цепляйся за власть, уйди вовремя, как только истек срок полномочий. И живи себе спокойно!
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Уася
Re: "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил...




Отправлено: 25.04.18 - 09:33
Комментарий удален модератором.

мда
Re: "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил...




Отправлено: 25.04.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм...

§ 112
Re: "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.04.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как от страха то перед народишком начал голосить..
Боится власть потерять..
Профайл

Уася
Re: "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил...




Отправлено: 25.04.18 - 09:45
Комментарий удален модератором.

Уася
Re: "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил...




Отправлено: 25.04.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А наш то что молчит?! Он в первую очередь должен переживать. Или уверенный в себе типо, 90%+ населения за него думает)))))

Lex
Re: "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил...




Отправлено: 25.04.18 - 10:27
Комментарий удален модератором.

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