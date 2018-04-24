В Костанае торжественно проводили призывников в Вооруженные силы

Сегодня, 24 апреля, в 12 часов, в парке Победы команду из 40 призывников пришли проводить из родители, родственники, друзья, а также любимые девушки. На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, курсанты военно-патриотических клубов.

Проводы призывников организовали отдел внутренней политики акимата Костаная и областной департамент по делам обороны. Костанайцы отправляются служить в артиллерийскую бригаду ДШБ, которая дислоцируется в п. Сарыозек Алматинской области.

Место для церемонии выбрано не случайно - здесь захоронены павшие в боях герои. Парк Победы можно назвать местом силы, как и плац, который есть в этом парке, так как именно с плаца солдаты уходили на войну защищать Родину и народ.

- Дорогие наследники победителей, позвольте мне от имени городского и областного советов ветеранов искренне поздравить вас с вступлением в ряди защитников Отечества, - сказал призывникам почётный гражданин Костаная и Костанайской области, участник битвы на Курской дуге, 93-летний ветеран Михаил ПОДОЛЯКОВ. - Поскольку наша встреча проходит накануне 73 годовщины победы над фашистской Германией и Дня защитника Отечества, позвольте поздравить с этими праздниками. И пожелать вам, конечно, успешной службы.

С напуствием к будущим военнослужащим обратился Анатолий КАРАСЁВ, участник боевых действий в Афганистане, сержант запаса, служивший в зенитно-ракетных войсках:

- Я, представитель боевого братства Костаная, от имени и по поручению хочу вас поздравить с этим знаменательным днём. Хочу пожелать вам удачи, чтобы у вас всё сложилось хорошо. Надеюсь, что служба для вас не пройдёт бесследно, будете соблюдать традиции поколений. Извините, я волнуюсь, 40 лет назад тоже призывался в апреле. Уже 40 лет прошло, слов не могу найти. Надеюсь на вас, что нас не подведёте.

Мужчина в темных очках, кителе старого образца и стёганой куртке говорил с дрожью в голосе, ощущалось волнение и переживание за ребят. В конце речи ветерана-афганца подул сильный ветер, который распахнул куртку, и стало видно множество медалей сержанта запаса, которые он тут же скромно прикрыл.

Группа девушек вручила призывникам подарки - в красивых пакетах были средства по соблюдению личной гигиены.

- Я пошёл служить, потому как это долг каждого гражданина - защищать свою Родину, поделился с «НГ» призывник Данияр БАЛТАБАЕВ. - Далее я бы хотел продолжить свою службу в рядах МВД. Мне 18 лет, дома остаются еще двое младших братьев. Настроение перед отправкой отличное, боевое.

Сотрудники пограничной службы КНБ РК организовали для молодых защитников Родины выставку военного снаряжения, военнослужащие Национальной гвардии устроили показательное выступление кинологов с собаками. Были продемонстрированы моменты тренировки задержания преступников и поиска взрывчатых веществ.