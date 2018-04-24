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Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской области с начала 2018 года

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 апреля 2018, 17:01 |  Общество

О финансовой ситуации на рынке Казахстана и Костанайской области рассказал сегодня, 24 апреля, на брифинге в областном пресс-клубе директор КФ «Национальный банк Казахстана» Жомарт КОЖРАХИМОВ.

Он отметил, что «тенге, как нацвалюта состоялась», но добавил: объем покупки долларов и рублей жителями области увеличился по сравнению с первым кварталом прошлого года.

- Темпы роста казахстанской экономики на 5% выше, чем средние темпы по миру, не говоря о ближайших соседях, - подчеркнул Кожрахимов. - Конечно, это связано, прежде всего, с ценой на нефть, которая сейчас держится на уровне больше $70 за баррель. Самыми популярными иностранными валютами у наших жителей остаются российский рубль и доллар. В первом квартале этого года покупка рубля выросла на 33%, а долларов - на 17%. Покупка евро, напротив, снизилась на 8% по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Недавнее ослабление курса тенге, когда нацвалюта за один день упала на 14 пунктов по отношению к доллару и на 8 пунктов по отношению к евро, Кожрахимов объяснил «волатильностью на фондовых рынках России». Напомним, снижение курса тенге наблюдалось 11 апреля, когда США и Евросоюз ввели новые санкции против РФ. На вопрос корреспондента «НГ», ждать ли нового падения курса тенге, если Запад все-таки примет новые санкции против РФ, Кожрахимов ответил:

- Конечно, какое-то влияние будет, потому что у нас очень большой товарооборот с Россией, но резкого колебания курса тенге мы не ждем. Потому что у Казахстана большой золотовалютный запас - свыше $90 млн, которым мы всегда сможем поддержать национальную валюту.

Под резким колебанием курса тенге, пояснил Кожрахимов, подразумеваются скачки в пределах 5-10%. То есть, в среднесрочной перспективе курс тенге по отношению к доллару будет держаться на уровне 320-330 тенге. Долгосрочная перспектива - это ближайшие полгода.

- На долгосрочную перспективу Нацбанк не имеет права делать какие-либо прогнозы, - уточнил Кожрахимов. - Некоторые специалисты берутся это делать, но это не совсем правильно. А те, кто хочет играть на колебаниях курса, многое теряют.

О перспективах курса рубля, который пока демонстрирует снижение до исторической отметки - 5 тенге за 1 рубль - директор КФ Нацбанка высказался так:

- Изменение курса российской валюты будет зависеть от дальнейшей конфронтации России и Америки. Надеемся, что ситуация стабилизируется и мы будем наблюдать снижение напряжения в отношениях этих двух стран, потому что их взаимоотношения отражаются и на Казахстане.
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Комментарии к новости

Серик
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы все сидим и дрожим, кризис, кризис, Россия на которую ополчился весь мир, наложили серьезные санкции и еще собираются наложить, ходят разговоры, что к осени вообще планируют наложить эмбарго по нефти, и вы посмотрите как там настроены? народ ничего не боится, готовы голодать, но биться до конца, а их правительство, то же ничего не боится, зарплату, пенсию собираются увеличить вдвое, Сирии увеличат помощь, собираются, там безвозмездно востанавливать города, инфроструктуру.
А наши? на соседа наложили санкции, а наш народ в испуге начал скупать валюту, некоторые собрались тикать отсюда продавая имущество за бесценок, правительство разрабатывает планы по урезанию бюджета, как народ спрашиваю, где накопления? почему постоянно жмемся, я понимаю воруют, не могли же все украсть? у нашего соседа воруют еще больше в разы, арестовывают их счета за рубежом, сразу видно кто сколько украл, у наших и счетов за рубежом нет, не могут найти, где деньги?

* Медный
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2079
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.04.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«тенге, как нацвалюта состоялась»

25 лет прошло и она состоялась... чето он хотел этим сказать?
она состоялась тогда, когда за три тенге хлеб продавали
Профайл

Прохожий
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Конечно, какое-то влияние будет, потому что у нас очень большой товарооборот с Россией, но резкого колебания курса тенге мы не ждем. Потому что у Казахстана большой золотовалютный запас - свыше $90 млн, которым мы всегда сможем поддержать национальную валюту.

вот не знаю, действительно золотовалютный запас порядка $90 млн. или это опечатка?


Цитата:
Долгосрочная перспектива - это ближайшие полгода.

В очередной раз испатываю гордость за отечественных стратегов. Долгосрочная перспектива в пол года в масштабах государства - это вам не шутки!

Гога
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Золотой запас стран мира и финансовых организаций –

по данным Всемирного Совета по Золоту (World Gold Council) на апрель 2018г.
17. Великобритания – 310.3 тонн
18. Казахстан – 307.0 тонн
19. Ливан – 286.8 тонн
20. Испания – 281.6 тонн 307 000 000 грамм х 42,7 $(цена за грамм) = 12 852 700 000 $. Занизили в 142,8 раза !!!!

Для прохожего
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 852 700 000 $ , а не 90 млн.$

Ваще
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темпыы роста казахстанской экономики на 5% выше, чем средние темпы по миру, не говоря о ближайших соседях, - подчеркнул Кожрахимов

Это даже не смешно. Это грустно . Когда слышишь такое. Когда смеються?

валюта
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 19:06
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.04.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
где накопления? почему постоянно жмемся, я понимаю воруют, не могли же все украсть?

от 17.01.2018. -"
Руководство Казахстана в шоке от заморозки 22 млрд долларов на счету республиканского Национального фонда на счетах в Bank of New York Melon по соответствующему решению суда. Это произошло еще в конце декабря, но даже три недели спустя у официальной Астаны нет уверенности в том, что эта астрономическая сумма к ней вернется."

https://www.pravda.ru/authored/17-01-2018/1366010-money-0/

Это только один фонд и для кого и чей думаю итак понятно... Вот поэтому Абишевич теперь и дальше будет плясать под дудку дяди Сэма.

Цитата:
Серик:
наших и счетов за рубежом нет, не могут найти, где деньги?


Как нет? Сам Абишевич сказал: ""Если не сделаете, предупреждаю при всем Казахстане, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет. Хватит баловаться. Ишь, заигрались! Держат там деньги, используют там, понакупали яхты, имеют в нескольких странах коттеджи, дома", — возмутился президент.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/economy/20171206/3958679/nazarbaev-ne-budete-derzhat-dengi-v-kazahstane-potom-ne-obizhajtes.html
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Диванный аналитик
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это он явно поскромничал, надо было ляпнуть что тенге скоро заменит мировую валюту, а экономика уже обгоняет китайскую и американскую вместе взятые.

Бот
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 20:42
Комментарий удален модератором.

74
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...




Отправлено: 24.04.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
Мы все сидим и дрожим, кризис, кризис


дрожите.
жалко вас конечно. но у вас же независимость.
и 23 мииллиарда долларов в америке под арестом.
оставил вам шеф наследство.

* 112
Re: Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.04.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сеструхе 3 штуки долларами накупил, пусть лежат лучше в долларах..
Ждет ипотеку 7-20-25..
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