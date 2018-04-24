Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской области с начала 2018 года

О финансовой ситуации на рынке Казахстана и Костанайской области рассказал сегодня, 24 апреля, на брифинге в областном пресс-клубе директор КФ «Национальный банк Казахстана» Жомарт КОЖРАХИМОВ.

Он отметил, что «тенге, как нацвалюта состоялась», но добавил: объем покупки долларов и рублей жителями области увеличился по сравнению с первым кварталом прошлого года.

- Темпы роста казахстанской экономики на 5% выше, чем средние темпы по миру, не говоря о ближайших соседях, - подчеркнул Кожрахимов. - Конечно, это связано, прежде всего, с ценой на нефть, которая сейчас держится на уровне больше $70 за баррель. Самыми популярными иностранными валютами у наших жителей остаются российский рубль и доллар. В первом квартале этого года покупка рубля выросла на 33%, а долларов - на 17%. Покупка евро, напротив, снизилась на 8% по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Недавнее ослабление курса тенге, когда нацвалюта за один день упала на 14 пунктов по отношению к доллару и на 8 пунктов по отношению к евро, Кожрахимов объяснил «волатильностью на фондовых рынках России». Напомним, снижение курса тенге наблюдалось 11 апреля, когда США и Евросоюз ввели новые санкции против РФ. На вопрос корреспондента «НГ», ждать ли нового падения курса тенге, если Запад все-таки примет новые санкции против РФ, Кожрахимов ответил:

- Конечно, какое-то влияние будет, потому что у нас очень большой товарооборот с Россией, но резкого колебания курса тенге мы не ждем. Потому что у Казахстана большой золотовалютный запас - свыше $90 млн, которым мы всегда сможем поддержать национальную валюту.

Под резким колебанием курса тенге, пояснил Кожрахимов, подразумеваются скачки в пределах 5-10%. То есть, в среднесрочной перспективе курс тенге по отношению к доллару будет держаться на уровне 320-330 тенге. Долгосрочная перспектива - это ближайшие полгода.

- На долгосрочную перспективу Нацбанк не имеет права делать какие-либо прогнозы, - уточнил Кожрахимов. - Некоторые специалисты берутся это делать, но это не совсем правильно. А те, кто хочет играть на колебаниях курса, многое теряют.

О перспективах курса рубля, который пока демонстрирует снижение до исторической отметки - 5 тенге за 1 рубль - директор КФ Нацбанка высказался так:

- Изменение курса российской валюты будет зависеть от дальнейшей конфронтации России и Америки. Надеемся, что ситуация стабилизируется и мы будем наблюдать снижение напряжения в отношениях этих двух стран, потому что их взаимоотношения отражаются и на Казахстане.