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24.04.18 16:00
кжбинец
12 000 наемных работников, которые трудились без договоров, выведены из тени с начала года в Костанайской области
Надо навести порядок в пкск. идем массовое хищение денег жильцов председателями и кассирами. особенно когда они муж и жена. полное отсутствие контроля. заявки на ремонт не выполняются. дворы не...
24.04.18 15:56
дядя Стёпа
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На публику-то оно так, а вот, как на самом деле будет, то после и без коментариев Министра станет ясно, где собака порылась.
24.04.18 15:49
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24.04.18 15:38
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12 000 наемных работников, которые трудились без договоров, выведены из тени с начала года в Костанайской области

Галина КАТКОВА

24 апреля 2018, 12:54 |  Государство

О первых итогах кампании по легализации статуса граждан и формализации их деятельности сегодня, 24 апреля, рассказал депутатам Парламента заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ. В Костанае прошло выездное заседание сенатского комитета по социально-культурному развитию.

Необходимость четко определить статус каждого гражданина РК в системе занятости связывают с внедрением обязательного социального медицинского страхования. Из-за того, что статус значительного количества казахстанцев носит аморфное наименование «самозанятый» и не ясно, кто за них будет платить взносы, внедрение ОСМС отодвинули. Органы занятости и госдоходов взялись выяснять - кто безработный, кто работает, но не имеет оформленных трудовых отношений, кто ведет свое дело, но считает, что оно небольшое и регистрировать бизнес смысла нет.

- В Костанайской области продолжается работа по актуализации статусов граждан в информационных базах государственных органов и их формализации, - сказал Марат Жундубаев. - На сегодня из 133,3 тысячи лиц, не имевших статус на начало года, идентифицированы в базах данных государственных органов 31,1 тысячи человек, или 23,4%. В том числе по 12 000 наемным работникам работодатели начали отчислять пенсионные взносы, 388 предпринимателей встали на учет в органах государственных доходов, другие лица зарегистрированы, как получатели социальных выплат - пенсионеры, инвалиды и другие категории — а также как безработные.

В числе оставшихся 102,2 тысяч человек 13 500 при опросе заявили себя безработными и 28 100 - самозанятыми. Им, по словам Жундубаева, предлагается воспользоваться мерами содействия занятости.

А 35 700 человек при опросе назвали себя наемными работниками, но за них на данный момент никто не перечисляет обязательные пенсионные взносы.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: 12 000 наемных работников, которые трудились без договоров,...




Отправлено: 24.04.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А 35 700 человек при опросе назвали себя наемными работниками, но за них на данный момент никто не перечисляет обязательные пенсионные взносы.
Штрафовать и наказывать тенгушкой в особо крупном размере! Без репрессии эту проблему не решить.

545
Re: 12 000 наемных работников, которые трудились без договоров,...




Отправлено: 24.04.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зарплату то им хоть платили? Или как при строительстве онкоцентра кинули всех?

545
Re: 12 000 наемных работников, которые трудились без договоров,...




Отправлено: 24.04.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Без репрессии эту проблему не решить

Для начала репрессируй ушлепков подрядчиков. Тендерные деньги возьмут пополовинят между акимовскими ворюгами и кинут субподряд. Страна высокопоставленных воров.

кжбинец
Re: 12 000 наемных работников, которые трудились без договоров,...




Отправлено: 24.04.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо навести порядок в пкск.
идем массовое хищение денег жильцов председателями и кассирами.
особенно когда они муж и жена.
полное отсутствие контроля.
заявки на ремонт не выполняются. дворы не убираются.
никто не знает сколько они берут денег из поступлений.
они не отчитываются. покупают и продают на сторону.
проверку надо провести такую, чтобы им неповадно было, особенно в нашем районе.

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