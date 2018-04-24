12 000 наемных работников, которые трудились без договоров, выведены из тени с начала года в Костанайской области

О первых итогах кампании по легализации статуса граждан и формализации их деятельности сегодня, 24 апреля, рассказал депутатам Парламента заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ. В Костанае прошло выездное заседание сенатского комитета по социально-культурному развитию.

Необходимость четко определить статус каждого гражданина РК в системе занятости связывают с внедрением обязательного социального медицинского страхования. Из-за того, что статус значительного количества казахстанцев носит аморфное наименование «самозанятый» и не ясно, кто за них будет платить взносы, внедрение ОСМС отодвинули. Органы занятости и госдоходов взялись выяснять - кто безработный, кто работает, но не имеет оформленных трудовых отношений, кто ведет свое дело, но считает, что оно небольшое и регистрировать бизнес смысла нет.

- В Костанайской области продолжается работа по актуализации статусов граждан в информационных базах государственных органов и их формализации, - сказал Марат Жундубаев. - На сегодня из 133,3 тысячи лиц, не имевших статус на начало года, идентифицированы в базах данных государственных органов 31,1 тысячи человек, или 23,4%. В том числе по 12 000 наемным работникам работодатели начали отчислять пенсионные взносы, 388 предпринимателей встали на учет в органах государственных доходов, другие лица зарегистрированы, как получатели социальных выплат - пенсионеры, инвалиды и другие категории — а также как безработные.

В числе оставшихся 102,2 тысяч человек 13 500 при опросе заявили себя безработными и 28 100 - самозанятыми. Им, по словам Жундубаева, предлагается воспользоваться мерами содействия занятости.

А 35 700 человек при опросе назвали себя наемными работниками, но за них на данный момент никто не перечисляет обязательные пенсионные взносы.