Евгений ШИБАРШИН: «Нецелесообразно»

Так отреагировал на запрос мажилисменов об изменении границы часового пояса в Костанайской области министр по инвестициям и развитию РК Женис КАСЫМБЕК. Депутаты предложили правительству вернуть часовой пояс в те географические пределы, в которых несколько поколений костанайцев встречали рассвет и провожали закат.

С 2005 года эти явления природы в Костанайской области сместились на 1 час позже. Так решили в правительстве. Местные чиновники объясняли это соображениями оперативного управления из Астаны. Чего, дескать, в Костанае будут спать, когда в правительственных кабинетах уже час как горят от нетерпения передать в регион свои суперважные указания.

Тогда не приняли всерьез доводы, что костанайским детям зимой в школу приходиться идти в темноте. Что они, как и их родители, в условиях астанинского времени не высыпаются. Не помогли и ссылки на выводы ученых о важности строить рабочий день, исходя из биоритма человека, жестко привязанного к астрономическому времени. По прошествии 13-и лет на них решили отреагировать, но пошли по испытанному чиновниками бюрократическому пути.

- Предложение об изменении порядка исчисления времени изучено акиматом Костанайской области совместно с областным маслихатом, управлениями, департаментами и региональной палатой предпринимателей «Атамакен», - отвечает Женис Касымбек. - По итогам совещания у заместителя акима области Марата Жундубаева принято решение о нецелесообразности перевода времени в Костанайской области.

Данная позиция, по оценке министра, обоснована тем, что «депутаты областного маслихата, члены областного общественного совета, представители бизнес-сообщества предложения о переводе времени не инициировали». Да и школьники уже «адаптированы к текущему режиму учебы», а изменения «могут негативно отразиться на их психологическом и физиологическом состоянии». Не обошлось без аргумента с медицинской подкладкой.

- Значительная часть населения отрицательно реагирует на перевод времени, так как в переходный период ухудшается самочувствие граждан, повышается артериальное давление, проявляется бессонница и так далее; региональные СМИ не поднимали вопросы о заинтересованности населения в переводе времени в четвертый часовой пояс, - добавил Касымбек.

Однако министр забыл, что еще в январе 2015 года с таким же запросом к руководителю правительства Масимову обращалась депутат мажилиса Ольга КИКОЛЕНКО.

- Поводом для запроса послужили обращения граждан Костанайской области по вопросу пересмотра времени, - заявляла тогда Киколенко. - Просим поручить соответствующим государственным органам изучить вопрос о синхронизации местного времени с местным географическим природным временем в Костанайской области.

Изучали 3 года. С кем и каким образом – не ясно. Но то, что министр и местные чиновники озабочены, чтобы очередная реформа не вызвала у сограждан скачков артериального давления и бессонницу, вдохновляет. Правда, такая забота особого труда не требует. Нужно лишь отказаться вернуть часовую стрелку в естественное положение, прикрывшись региональными СМИ, которые якобы «не поднимали вопросы».