Быстрее не бывает

Форум
Характер
Не бросаться как в омут с головой
Если получается число от 18,5 до 2,99 Источник:www.ng.kz во втором показателе ошибка с запятой: "...от 18,5 до 29,9..."
26.04.18 10:52
Василий Евсеевич.
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
112: Если человек врет откровенно, не зная темы, можно и поправить и сказать, что этого не было.. Даже намека на 3 процента.. Господи.. А разве был? Было такое выступление президента, говорил,...
26.04.18 10:33
Алексей
Очередь в онкодиспансер в Костанае
прям как в российском посольстве в астане.
26.04.18 10:31
Сапар+
"Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил страны ЕАЭС
112: Василий Евсеевич.: Мог Путин Армению удержать продавать п А ее и не надо удерживать.. Там все ясно. Страна слабая, нищая, находящаяся в состоянии войны с могущественным соседом, требующая...
26.04.18 10:31
Василий Евсеевич.
"Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил страны ЕАЭС
Макарыч: Так что, Лукашенко, конечно, диктатор, никто не спорит. Но это положительный диктат, на мой взгляд. Лукашенко это работяга, сохранил производства, не балабол, не морочит людям головы...
26.04.18 10:30
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Евгений ШИБАРШИН: «Нецелесообразно»

«Чиновники озабочены тем, что реформа времени вызовет скачки давления у граждан»
26 апреля 2018, 08:57 |  Мнения

Так отреагировал на запрос мажилисменов об изменении границы часового пояса в Костанайской области министр по инвестициям и развитию РК Женис КАСЫМБЕК. Депутаты предложили правительству вернуть часовой пояс в те географические пределы, в которых несколько поколений костанайцев встречали рассвет и провожали закат.

С 2005 года эти явления природы в Костанайской области сместились на 1 час позже. Так решили в правительстве. Местные чиновники объясняли это соображениями оперативного управления из Астаны. Чего, дескать, в Костанае будут спать, когда в правительственных кабинетах уже час как горят от нетерпения передать в регион свои суперважные указания.

Тогда не приняли всерьез доводы, что костанайским детям зимой в школу приходиться идти в темноте. Что они, как и их родители, в условиях астанинского времени не высыпаются. Не помогли и ссылки на выводы ученых о важности строить рабочий день, исходя из биоритма человека, жестко привязанного к астрономическому времени. По прошествии 13-и лет на них решили отреагировать, но пошли по испытанному чиновниками бюрократическому пути.

- Предложение об изменении порядка исчисления времени изучено акиматом Костанайской области совместно с областным маслихатом, управлениями, департаментами и региональной палатой предпринимателей «Атамакен», - отвечает Женис Касымбек. - По итогам совещания у заместителя акима области Марата Жундубаева принято решение о нецелесообразности перевода времени в Костанайской области.

Данная позиция, по оценке министра, обоснована тем, что «депутаты областного маслихата, члены областного общественного совета, представители бизнес-сообщества предложения о переводе времени не инициировали». Да и школьники уже «адаптированы к текущему режиму учебы», а изменения «могут негативно отразиться на их психологическом и физиологическом состоянии». Не обошлось без аргумента с медицинской подкладкой.

- Значительная часть населения отрицательно реагирует на перевод времени, так как в переходный период ухудшается самочувствие граждан, повышается артериальное давление, проявляется бессонница и так далее; региональные СМИ не поднимали вопросы о заинтересованности населения в переводе времени в четвертый часовой пояс, - добавил Касымбек.

Однако министр забыл, что еще в январе 2015 года с таким же запросом к руководителю правительства Масимову обращалась депутат мажилиса Ольга КИКОЛЕНКО.

- Поводом для запроса послужили обращения граждан Костанайской области по вопросу пересмотра времени, - заявляла тогда Киколенко. - Просим поручить соответствующим государственным органам изучить вопрос о синхронизации местного времени с местным географическим природным временем в Костанайской области.

Изучали 3 года. С кем и каким образом – не ясно. Но то, что министр и местные чиновники озабочены, чтобы очередная реформа не вызвала у сограждан скачков артериального давления и бессонницу, вдохновляет. Правда, такая забота особого труда не требует. Нужно лишь отказаться вернуть часовую стрелку в естественное положение, прикрывшись региональными СМИ, которые якобы «не поднимали вопросы».
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.04.18 10:50 МОН рекомендовало выпускникам выбирать предметы на ЕНТ с учётом потребностей государства
25.04.18 18:13 Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии сотрудника УБОП и заместителя облпрокурора, начали рассматривать в Костанае
25.04.18 17:17 "7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
25.04.18 16:25 Погода в последние дни апреля в Костанайской области будет переменчивой
25.04.18 13:33 Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане
25.04.18 12:37 Мажилисмены раскритиковали работу "Казахтелекома" по обеспечению сёл интернетом
25.04.18 11:13 Найден водитель, сбивший подростка в Костанае
25.04.18 10:33 Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
25.04.18 09:39 Новую схему перекрытия улицы Алтынсарина предоставили в акимате Костаная
25.04.18 08:48 "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил страны ЕАЭС

Комментарии к новости

watasi
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Нецелесообразно»




Отправлено: 26.04.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
клоуны. как обычно

Максат.
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Нецелесообразно»




Отправлено: 26.04.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М. Жундубаев решал вопрос о выделения здания школе "Азат", три года прошло, а вопрос все решается... получается не способный человек... В такое неспокойное время живем, сегодня надо быстрее реагировать.

§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Нецелесообразно»
112


(Пользователи)
Сообщений: 11268
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.04.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то думал шо у меня с давлением и все такое..
Чиновники виноваты!
Акимы, сотрудники ЦОНов..
Я то думал от неправильного образа жизни, а вон оно как..
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 1
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх