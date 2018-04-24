Вернуть излишнюю компенсацию при увольнении не разрешил суд в Костанайской области
Дело рассматривал Аркалыкский городской суд. Иск в суд о возврате излишне уплаченных денежных средств направил ГУ «Аппарат акима села Мирное г. Аркалык».
Иллюстративное фото
Аудиторская проверка в акимате выявила, что при увольнении гражданки С. была допущена переплата компенсационной выплаты в размере 162 963 тенге. Результаты этой проверки и стали поводом обращения в суд.
Ответчик иск не признала и показала, что ее в вина в неправильном начислении денег отсутствует.
Суд принял решение в иске ГУ отказать, так как не было предъявлено доказательств, что ответчик получила излишнюю выплату при увольнении в результате ее недобросовестности.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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112: Какая разница, часом раньше или часом позже тут напишешь? Марик,сделайте как у нас. А то пока я тут- проснусь, вы уже спать идти - собираетесь... :lol: ;-)
Надо навести порядок в пкск. идем массовое хищение денег жильцов председателями и кассирами. особенно когда они муж и жена. полное отсутствие контроля. заявки на ремонт не выполняются. дворы не...
На публику-то оно так, а вот, как на самом деле будет, то после и без коментариев Министра станет ясно, где собака порылась.
Медный: Кого читать? Список литературы приложи Да Бывалого же читай, что непонятного! А уж он тут из методички 90-х кроет общими словами и штампами - будь здоров.
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За то теперь на перекрестке Лермонтова Алтынсарина светофор горит впустую.Могли бы его тогда отключить на время ремонта.