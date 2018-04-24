Вернуть излишнюю компенсацию при увольнении не разрешил суд в Костанайской области

Дело рассматривал Аркалыкский городской суд. Иск в суд о возврате излишне уплаченных денежных средств направил ГУ «Аппарат акима села Мирное г. Аркалык».

Иллюстративное фото

Аудиторская проверка в акимате выявила, что при увольнении гражданки С. была допущена переплата компенсационной выплаты в размере 162 963 тенге. Результаты этой проверки и стали поводом обращения в суд.

Ответчик иск не признала и показала, что ее в вина в неправильном начислении денег отсутствует.

Суд принял решение в иске ГУ отказать, так как не было предъявлено доказательств, что ответчик получила излишнюю выплату при увольнении в результате ее недобросовестности.

Решение суда еще не вступило в законную силу.