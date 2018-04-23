Приказ об объединении специализированных больниц в многопрофильные областные министр здравоохранения РК уже подписал
Галина КАТКОВА
Об этом сегодня, 23 апреля, на встрече с коллективом Костанайской областной больницы сообщил сенатор Серик БЕКТУРГАНОВ. Он уточнил информацию председателя комитета по социально-культурному развитию и науке Бырганым АЙТИМОВОЙ, которая объясняла врачам суть объединения.
- С министром мы эту тему обсуждали, индивидуально в том числе, - сказала Айтимова. - Речь идет об объединении, но никто не собирается перебазировать больницы из разных концов города. Министр говорил: мы совсем не это имели в виду, а хотим сократить руководящий состав. Давайте посмотрим еще. Вопрос решается.
Однако тут же выяснилось, что вопрос нормативно уже решен.
- По нормативу сети, утвержденному правительством, и по приказу минздрава в областном центре юридически может существовать только одна многопрофильная больница. Остальные - нелигитимны, - сказал Серик Бектурганов. - Министерство здравоохранения расписало для областей график объединения.
Заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ добавил, что на подготовку дается время, два-три года - до 2020-го. Бектурганов еще уточнил, что все-таки не окончательно решен вопрос о целесообразности объединения с остальными онкологической службы.
- Эти заболевания всегда относились к социально-значимым, - отметил он. - Так же, как и туберкулез, психиатрические патологии. И не понятно, почему противотуберкулезная служба и психиатрическая остаются самостоятельными, а онкологию присоединяют. Тем более, что и президент в своем Послании говорило том, что онкологической помощи надо уделить особое внимание.
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