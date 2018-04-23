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Читатель 1
Приказ об объединении специализированных больниц в многопрофильные областные министр здравоохранения РК уже подписал
Похоже, уже сами не понимают: что с чем объединять?
23.04.18 20:31
112
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Приказ об объединении специализированных больниц в многопрофильные областные министр здравоохранения РК уже подписал

Галина КАТКОВА

23 апреля 2018, 17:16 |  Государство

Об этом сегодня, 23 апреля, на встрече с коллективом Костанайской областной больницы сообщил сенатор Серик БЕКТУРГАНОВ. Он уточнил информацию председателя комитета по социально-культурному развитию и науке Бырганым АЙТИМОВОЙ, которая объясняла врачам суть объединения.

- С министром мы эту тему обсуждали, индивидуально в том числе, - сказала Айтимова. - Речь идет об объединении, но никто не собирается перебазировать больницы из разных концов города. Министр говорил: мы совсем не это имели в виду, а хотим сократить руководящий состав. Давайте посмотрим еще. Вопрос решается.

Однако тут же выяснилось, что вопрос нормативно уже решен.

- По нормативу сети, утвержденному правительством, и по приказу минздрава в областном центре юридически может существовать только одна многопрофильная больница. Остальные - нелигитимны, - сказал Серик Бектурганов. - Министерство здравоохранения расписало для областей график объединения.

Заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ добавил, что на подготовку дается время, два-три года - до 2020-го. Бектурганов еще уточнил, что все-таки не окончательно решен вопрос о целесообразности объединения с остальными онкологической службы.

- Эти заболевания всегда относились к социально-значимым, - отметил он. - Так же, как и туберкулез, психиатрические патологии. И не понятно, почему противотуберкулезная служба и психиатрическая остаются самостоятельными, а онкологию присоединяют. Тем более, что и президент в своем Послании говорило том, что онкологической помощи надо уделить особое внимание.
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: Приказ об объединении специализированных больниц в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.04.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знакомый врач за день принимает от полста до восьмидесяти больных на дню в течении отведенных восьми рабочих часов , получается на одного больного тратится меньше пяти минут, о каком качестве приема может идти речь ? скольких вы там сократили , куда они пошли работать?
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Иолис
Re: Приказ об объединении специализированных больниц в...




Отправлено: 23.04.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще городской акимат убрать, а при областном отдел создать.

неравнодушная
Re: Приказ об объединении специализированных больниц в...




Отправлено: 23.04.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Еще городской акимат убрать, а при областном отдел создать.

а в освободившееся здание перевести Децкий дом, как предписывал в послании 112

гость
Re: Приказ об объединении специализированных больниц в...




Отправлено: 23.04.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сенатор Серик БЕКТУРГАНОВ.
постарел сильно вдруг.
сенатор это тяжелая работа видать.
только не слышно,не видно его.
для области то пользы ноль.
что там сенаторы хоть делают то.
мне непонятно. как нижняя палата.
решает все равно один человек.

Читатель 1
Re: Приказ об объединении специализированных больниц в...




Отправлено: 23.04.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, уже сами не понимают: что с чем объединять?

Гость
Приказ об объединении специализированных больниц в многопрофильные областные министр здравоохранения РК уже подписал




Отправлено: 23.04.18 - 20:52
Комментарий проходит проверку.

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