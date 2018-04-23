Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников

Председатель совета директоров ОЮЛ "Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов озвучил модели автомобилей, которые закупаются казахстанскими госучреждениями, передает Tengrinews.kz.

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В ходе брифинга в СЦК Олег Алферов сообщил, что с начала 2018 года госучреждения страны закупили 6 автомобилей иностранного производства.

- Это главным образом автомобили бренда Toyota. Прежде всего Camry и Hilux в ценовом диапазоне от 10 до 13 миллионов тенге, - пояснил он.

Он уточнил, где именно закупались новые автомобили.

- Департамент внутренних дел Костанайской области приобрел автомобиль Toyota Hilux по цене 13,9 миллионов тенге, аппарат Шымкентского городского маслихата приобрел Toyota Camry по цене 12,9 миллионов. Областной противотуберкулёзный диспансер ЗКО приобрел автомобиль Mitsubishi Outlander за 12,6 миллионов тенге, областной казахский драматический театр имени Махамбета Атырауской области приобрёл Toyota Camry стоимостью 9,9 миллионов тенге и РГП "Институт геофизический исследований" приобрел Toyota Hilux стоимостью чуть дороже 13 миллионов тенге, - перечислил Олег Алферов.

По итогам 2017 года госучреждения станы приобрели 461 автомобиль иностранного производства на сумму 4,7 миллиардов тенге. Алферов заявил что "КазАвтоПром" выступил с инициативой восстановить мораторий на приобретения иностранных автомобилей.

- Мажилис уже работает над законопроектом о внесении поправок в закон о госзакупках. Мы рассчитываем, что наши предложения будут услышаны и представители госорганов будут приобретать исключительно отечественные автомобили, - заключил Олег Алферов.