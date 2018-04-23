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23.04.18 16:57
сайлау курманов
Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников
премьер с президентом заверяли , что всех чиновников пересадят на авто местной сборки , даже могу ссылку кинуть
23.04.18 16:56
сайлау курманов
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о чем базар? так через кустанай едут уральский и атырауский ,
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Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников

23 апреля 2018, 15:25 |  Государство

Председатель совета директоров ОЮЛ "Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов озвучил модели автомобилей, которые закупаются казахстанскими госучреждениями, передает Tengrinews.kz.

Фото ©REUTERS

В ходе брифинга в СЦК Олег Алферов сообщил, что с начала 2018 года госучреждения страны закупили 6 автомобилей иностранного производства.

- Это главным образом автомобили бренда Toyota. Прежде всего Camry и Hilux в ценовом диапазоне от 10 до 13 миллионов тенге, - пояснил он.

Он уточнил, где именно закупались новые автомобили.

- Департамент внутренних дел Костанайской области приобрел автомобиль Toyota Hilux по цене 13,9 миллионов тенге, аппарат Шымкентского городского маслихата приобрел Toyota Camry по цене 12,9 миллионов. Областной противотуберкулёзный диспансер ЗКО приобрел автомобиль Mitsubishi Outlander за 12,6 миллионов тенге, областной казахский драматический театр имени Махамбета Атырауской области приобрёл Toyota Camry стоимостью 9,9 миллионов тенге и РГП "Институт геофизический исследований" приобрел Toyota Hilux стоимостью чуть дороже 13 миллионов тенге, - перечислил Олег Алферов.

По итогам 2017 года госучреждения станы приобрели 461 автомобиль иностранного производства на сумму 4,7 миллиардов тенге. Алферов заявил что "КазАвтоПром" выступил с инициативой восстановить мораторий на приобретения иностранных автомобилей.

- Мажилис уже работает над законопроектом о внесении поправок в закон о госзакупках. Мы рассчитываем, что наши предложения будут услышаны и представители госорганов будут приобретать исключительно отечественные автомобили, - заключил Олег Алферов.
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Комментарии к новости

Златоустовский бурьян
Re: Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников




Отправлено: 23.04.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно говорит наш Аким, что пора чиновникам уже себя обделять. Отобрать лексусы и тойоты, дать им жаки и нексии и пусть ездят втроем, вчетвером в одной машине.

§ Серый волк
Re: Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9506
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.04.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Златоустовский бурьян:
пусть ездят втроем, вчетвером в одной машине.

Не! Нуно каждому отдельный автомобиль!
Только в соответсвии с их делами.

Так что ставлю на голосование, что их автомобилем на ближайшие 15 лет должна быть тачка с навозом в колонии строгого режима. :-)
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Сережка
Re: Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников




Отправлено: 23.04.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздно батенька

* сайлау курманов
Re: Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2685
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.04.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
премьер с президентом заверяли , что всех чиновников пересадят на авто местной сборки , даже могу ссылку кинуть
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Гость
Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников




Отправлено: 23.04.18 - 17:08
Комментарий проходит проверку.

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