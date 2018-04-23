Кражу ювелирных изделий на сумму более 26 млн тенге раскрыли в Рудном

В ночь с 7-го на 8 апреля в Рудном, в бутике одного из торговых центров, похитили более 300 наименований золотых и серебряных украшений на сумму более 26 млн тенге.

- Преступная группа из трех человек планировала это преступление на протяжении полугода, - сообщил сегодня, 23 апреля, начальник УВД Рудного, подполковник полиции Алим БАЖИКБАЕВ. - Возраст преступников - от 25 до 32 лет. Один из них прежде работал в этом ювелирном бутике, имел доступ к ключам и смог изготовить дубликаты. После хищения ювелирные изделия воры продавали и сбывали в ломбарды в Астане и Алматы. Часть вещественых доказательств сотрудниками УВД Рудного изымается в ломбардах. Также в Алматы преступники сделали тайники, в которых была закопана часть похищенного.

В отношении подследственных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, так как, пояснил Бажикбаев, двое из них ранее не попадали в поле зрения полиции, а один привлекался, но не был судим.

Начальник УВД Рудного добавил, что в отношении владельцев ТЦ и бутика ранее было вынесено предписание по устранению недоработок в обеспечении безопасности: магазин не был под сигнализацией, не было видекамер. Владельцы мотивировали отсутствие сигнализации отсутствием средств. Теперь в отношении хозяев будут приниматься меры в виде штрафа.