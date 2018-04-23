Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт железной дороги

Речь идет о 74 км пути от станции Есиль до станции Тобол, сообщил сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в облакимате директор Костанайского отделения грузоперевозок Берик КАЙДАРОВ. Стоимость капитального ремонта, который начнут в 2018 году, - около 4 млрд тенге.

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С 2015-го года этот участок имеет перепробег, как выражаются железнодорожники, то есть используется без ремонта сверх нормативного срока. Следствием этого становятся ограничения по скорости, поэтому «Тальго» доставляет пассажиров до Тобола, а не до областного центра.

- Ограничения из-за состояния пути делают неэффективным использование скоростного поезда, - пояснил Кайдаров.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поинтересовался - даст ли проведение ремонта возможность уже в этом году обеспечить остановку «Тальго» на станции Костанай. Выяснилось, что нет. Ремонт запланирован в два этапа. Второй, в 2019 году, включает и обновление участка Костанай-Новоишимская, который также будет задействован при приеме поездов «Тальго».

Глава региона попросил костанайских железнодорожников просчитать, что нужно для того, чтобы ускорить ремонт и сделать его более масштабным уже в этом году. После этого он намерен встретиться с руководством КТЖ. Архимед Мухамбетов отметил, что ремонты этих участков железной дороги нужны для прохождения не только «Тальго», сегодня из-за их состояния Костанай минуют поезда, идущие с запада Казахстана - из Актобе и Атырау - в Астану и обратно.