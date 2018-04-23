Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт железной дороги
Галина КАТКОВА
Речь идет о 74 км пути от станции Есиль до станции Тобол, сообщил сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в облакимате директор Костанайского отделения грузоперевозок Берик КАЙДАРОВ. Стоимость капитального ремонта, который начнут в 2018 году, - около 4 млрд тенге.
Иллюстративное фото
С 2015-го года этот участок имеет перепробег, как выражаются железнодорожники, то есть используется без ремонта сверх нормативного срока. Следствием этого становятся ограничения по скорости, поэтому «Тальго» доставляет пассажиров до Тобола, а не до областного центра.
- Ограничения из-за состояния пути делают неэффективным использование скоростного поезда, - пояснил Кайдаров.
Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поинтересовался - даст ли проведение ремонта возможность уже в этом году обеспечить остановку «Тальго» на станции Костанай. Выяснилось, что нет. Ремонт запланирован в два этапа. Второй, в 2019 году, включает и обновление участка Костанай-Новоишимская, который также будет задействован при приеме поездов «Тальго».
Глава региона попросил костанайских железнодорожников просчитать, что нужно для того, чтобы ускорить ремонт и сделать его более масштабным уже в этом году. После этого он намерен встретиться с руководством КТЖ. Архимед Мухамбетов отметил, что ремонты этих участков железной дороги нужны для прохождения не только «Тальго», сегодня из-за их состояния Костанай минуют поезда, идущие с запада Казахстана - из Актобе и Атырау - в Астану и обратно.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 168
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками ареста
пора и врачам ставить тревожную кнопку , приехавшие земляки в агрессивной форме требуют чтоб их чадо поместили в больницу для обрезания , когда то раньше подобные операции делал приходящий мулла без...
Добро для Карины и Максима
Сегодня поступил первый вклад в будущий, 72-й тур "Нужных денег". 10 000 тенге внёс доктор медцентра "Авиценна" Владимир Владимирович Лобков. Спасибо за хорошее начало тура!
Очередное уничтожение деревьев на проспекте Кабанбай батыра
Интересно, озабочены ли городские власти внешним обликом города или их заботит только малый бизнес? Источник:www.ng.kz Кто? Городские власти? :lol: Наивный вьюноша ещё не знает, что эти...
Названы самые популярные авто у казахстанских чиновников
премьер с президентом заверяли , что всех чиновников пересадят на авто местной сборки , даже могу ссылку кинуть
Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт железной дороги
о чем базар? так через кустанай едут уральский и атырауский ,