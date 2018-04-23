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23.04.18 16:56
сайлау курманов
Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт железной дороги
о чем базар? так через кустанай едут уральский и атырауский ,
23.04.18 16:53
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Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт железной дороги

Галина КАТКОВА

23 апреля 2018, 13:35 |  Общество

Речь идет о 74 км пути от станции Есиль до станции Тобол, сообщил сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в облакимате директор Костанайского отделения грузоперевозок Берик КАЙДАРОВ. Стоимость капитального ремонта, который начнут в 2018 году, - около 4 млрд тенге.

Иллюстративное фото

С 2015-го года этот участок имеет перепробег, как выражаются железнодорожники, то есть используется без ремонта сверх нормативного срока. Следствием этого становятся ограничения по скорости, поэтому «Тальго» доставляет пассажиров до Тобола, а не до областного центра.

- Ограничения из-за состояния пути делают неэффективным использование скоростного поезда, - пояснил Кайдаров.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поинтересовался - даст ли проведение ремонта возможность уже в этом году обеспечить остановку «Тальго» на станции Костанай. Выяснилось, что нет. Ремонт запланирован в два этапа. Второй, в 2019 году, включает и обновление участка Костанай-Новоишимская, который также будет задействован при приеме поездов «Тальго».

Глава региона попросил костанайских железнодорожников просчитать, что нужно для того, чтобы ускорить ремонт и сделать его более масштабным уже в этом году. После этого он намерен встретиться с руководством КТЖ. Архимед Мухамбетов отметил, что ремонты этих участков железной дороги нужны для прохождения не только «Тальго», сегодня из-за их состояния Костанай минуют поезда, идущие с запада Казахстана - из Актобе и Атырау - в Астану и обратно.
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Комментарии к новости

поезд
Re: Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт...




Отправлено: 23.04.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да зачем он нужен, в вагонах теснотища, в купе так вообще жесть, сумки не куда разместить, аульские с китайскими сумками в большом недоумении когда заходят, незнают в каую дырку свою сумку поставить.
налегке ехать еще норм с 1 маленькой сумочкой, но не для 99% населения нашей необъятной, когда едут мин с 1 большой китайской *сумочккой*.

Народный контроль
Re: Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт...




Отправлено: 23.04.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонтируйте контейнерную! В скором времени будет работать в авральном режиме!

§ Vital
Re: Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.04.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Намек ясен. Для себя контейнер тоже зарезервируй. Пригодится.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=756565&topic_id=34126&forumid=1#756565
Профайл

Златоустовский бурьян
Re: Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт...




Отправлено: 23.04.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грузопоток и пассажиропоток уменьшается, зачем втюхивать в жд деньги? Лучше их выбросить или построить 1000 футбольных стадионов и то будет больше пользы. Их хоть под пастбища можно отдать

НК
Re: Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт...




Отправлено: 23.04.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
В скором времени будет работать в авральном режиме!

Когда санкционка пойдет через кордон?

Златоустовский бурьян
Re: Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт...




Отправлено: 23.04.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

А ты в курсе че тогда будет с дачным обществом где ты с мужем руководите? Или тебе нужно рассказать до словно что у нас один народ больше любит кушать мясо а другие корнеплоды ,ягодки

Железнодорожник
Re: Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт...




Отправлено: 23.04.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ремонтируйте контейнерную! В скором времени будет работать в авральном режиме!


кричи громче! не слышно! тут составы ходют!

* сайлау курманов
Re: Чтобы поезда «Тальго» заходили в Костанай, сделают ремонт...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2685
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.04.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о чем базар? так через кустанай едут уральский и атырауский ,
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