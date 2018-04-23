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сайлау курманов
За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками ареста
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За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками ареста

Татьяна НАЗАРУК

23 апреля 2018, 13:19 |  Происшествия

26 марта в поликлинике № 2 в кабинет врача общей практики ворвался нетрезвый 37-летний мужчина и в грубой форме потребовал выписать ему рецепт. На просьбы покинуть кабинет он реагировал агрессивно - нецензурно выражался в адрес девушки-врача и угрожал.

Иллюстративное фото

Врач, попросившая не называть ее имя, рассказала «НГ» об этой ситуации подробнее:

- Это был вечерний прием, у меня в кабинете сидела пациентка. Потом в кабинет ворвался пьяный мужчина. Со мной стал говорить на «ты», на повышенных тонах. Требовал выписать ему рецепт на бесплатное лекарство. Зашел в верхней одежде, что не положено. Мы попросили его выйти. На это он стал угрожать нам, материться. Снял с руки часы. Может, он побить меня ими хотел, я не знаю. До сих пор хожу в страхе.

Успокоить дебошира удалось только приехавшим сотрудникам полиции. Как выяснилось позже, мужчина за публичное оскорбление привлекается уже не в первый раз.

20 апреля дело рассмотрел Специализированный административный суде Костаная. Мужчину осудили на 5 суток ареста по ст. 434 ч.2 КоАП РК (мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года).

В постановлении суда сказано, что ответчик вину признал, раскаялся в содеянном и дал суду правдивые показания.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу с первого раза угадать кто это был!!

Zanoza
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Могу с первого раза угадать кто это был!!

А мне бы очень хотелось узнать КТО это был. По крайней мере, буду остерегаться... Новости какие-то интересные.. больше на рассказ, подслушанный на лавочке похож. Почему он требовал выписать ему рецепт? Если он такой хороший, что раскаялся, дал суду правдивые показания, но совершает ЭТО НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ, возможно оглашение его фамилии (тем более, что он осуждён) возымело бы определённый "терапевтический" результат.

так себе
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не выдерживает народ уже... лопается терпение... во всех структурах полно сотрудников-дебилойдов... подъезжаем к конечной остановке.

Реке
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь врачу с этим постановлением адм суда можно обратиться в суд и взыскать с хулигана моральный вред. Чтобы не повадно было в таком заведении хулиганить.

неравнодушная
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 15:14
Комментарий удален модератором.

Серик
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ пишет всякую ерунду. попросил разобраться, почему в городах Кокшетау и Петропавловск стоимость авто газа на 20 тенге дешевле чем в Костанае, так они голову в песок спрятали.

Златоустовский бурьян
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Мужа за лекарством посылала?

Нищие умом, духом и кошельком.
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Златоустовский бурьян:
Мужа за лекарством посылала?

Может быть ей пора тоже подать заявление..

кжбинец
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Могу с первого раза угадать кто это был!!


тебе бы не знать. он, он. председатель..

555
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
НГ пишет всякую ерунду. попросил разобраться, почему в городах Кокшетау и Петропавловск стоимость авто газа на 20 тенге дешевле чем в Костанае, так они голову в песок спрятали.


здесь тема про врача. причем тут автогаз?

555
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
здесь тема про врача. причем тут автогаз?

А при том, что пора говорить на актуально-злободневные темы...

дачник
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...




Отправлено: 23.04.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Могу с первого раза угадать кто это был!!


ты что-ли? не удивлен. помню тебя на собрании.

* сайлау курманов
Re: За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2685
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.04.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пора и врачам ставить тревожную кнопку , приехавшие земляки в агрессивной форме требуют чтоб их чадо поместили в больницу для обрезания , когда то раньше подобные операции делал приходящий мулла без всякой волокиты
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