За оскорбление врача жителя Костаная наказали пятью сутками ареста

26 марта в поликлинике № 2 в кабинет врача общей практики ворвался нетрезвый 37-летний мужчина и в грубой форме потребовал выписать ему рецепт. На просьбы покинуть кабинет он реагировал агрессивно - нецензурно выражался в адрес девушки-врача и угрожал.

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Врач, попросившая не называть ее имя, рассказала «НГ» об этой ситуации подробнее:

- Это был вечерний прием, у меня в кабинете сидела пациентка. Потом в кабинет ворвался пьяный мужчина. Со мной стал говорить на «ты», на повышенных тонах. Требовал выписать ему рецепт на бесплатное лекарство. Зашел в верхней одежде, что не положено. Мы попросили его выйти. На это он стал угрожать нам, материться. Снял с руки часы. Может, он побить меня ими хотел, я не знаю. До сих пор хожу в страхе.

Успокоить дебошира удалось только приехавшим сотрудникам полиции. Как выяснилось позже, мужчина за публичное оскорбление привлекается уже не в первый раз.

20 апреля дело рассмотрел Специализированный административный суде Костаная. Мужчину осудили на 5 суток ареста по ст. 434 ч.2 КоАП РК (мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года).

В постановлении суда сказано, что ответчик вину признал, раскаялся в содеянном и дал суду правдивые показания.