Чемпионат области по таеквондо WTF среди детей, кадетов и юниоров прошёл в Костанае

Турнир провели в субботу, 21 апреля, в спортзале СШ № 11. Уже на входе в школу слышался громкий гул соревновательных страстей.

Спортсмены принимали участие в поединках на двух даянгах. Несмотря на юный возраст многих участников, напряжение было нешуточным и совсем не детским, ведь каждый таеквондист очень хотел победить. Плюс ко всему поддержать и поболеть за юных спортсменов пришли их родители, друзья и одноклассники.

- Занимаюсь таеквондо 5 лет, сейчас мне 15, - рассказала «НГ» победительница полуфинала Диана АЛИМЖАНОВА из Рудного. - Жду аттестацию на чёрный пояс, сейчас пока красный. Посоветовали мне этот вид единоборств, мама и папа, и очень понравилось. Любимый удар - нерио-чаги (рубящий удар ногой сверху вниз - «НГ»), он у меня всегда получается, никогда не подводит. Я мечтаю стать чемпионкой мира и особенно - олимпийских игр.

Диана Алимжанова в синем

Таеквондо - корейский национальный вид единоборств. Он закаляет как тело спортсмена, так и его морально-волевые качества. Один из главных навыков в этом виде спорта - умение наносить молниеносно-скоростные удары в открытые для атаки места у противника. Удары в таеквондо преимущественно делаются ногами. По ходу поединка противник может не раз менять стойку, тем самым вводя соперника в заблуждение. Предугадать, откуда ожидать удар в данной ситуации, может только опытный таеквондист.

- Девиз сегодняшних соревнований «Я выбираю спорт!». Сейчас мы формируем команду области на международные и республиканские турниры, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по таеквондо Ахтам АДИЛОВ. - Мы открыли секции в 11-й школе, школе олимпийского резерва Костаная и в Рудном. Проведением таких турниров мы популяризируем данный вид спорта. Таеквондо является олимпийским видом спорта и требует постоянного внимания и развития в нашей области.

В областном чемпионате приняли участие 150 бойцов из Костаная, Рудного и Затобольска. Организатором турнира в 11-й школе стал тренер по таеквондо WTF Азамат Жайлюбаев. Многие из его воспитанников стали призёрами.

В целом поединки прошли на высоком уровне, спортсмены показали своё мастерство и бойцовскую ударную технику. Призёров чемпионата наградили медалями и грамотами.

Ахтам Адилов перечислил последние достижения костанайских таеквондистов. В феврале в Стамбуле прошел международный турнир, на котором Максатбек Абдуакитов занял 1 место. Он же победил на чемпионате РК среди кадетов в Атырау. А Сергей Ивашкевич стал чемпионом РК среди юниоров.

Победители турнира