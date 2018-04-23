Чемпионат области по таеквондо WTF среди детей, кадетов и юниоров прошёл в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Турнир провели в субботу, 21 апреля, в спортзале СШ № 11. Уже на входе в школу слышался громкий гул соревновательных страстей.
Спортсмены принимали участие в поединках на двух даянгах. Несмотря на юный возраст многих участников, напряжение было нешуточным и совсем не детским, ведь каждый таеквондист очень хотел победить. Плюс ко всему поддержать и поболеть за юных спортсменов пришли их родители, друзья и одноклассники.
- Занимаюсь таеквондо 5 лет, сейчас мне 15, - рассказала «НГ» победительница полуфинала Диана АЛИМЖАНОВА из Рудного. - Жду аттестацию на чёрный пояс, сейчас пока красный. Посоветовали мне этот вид единоборств, мама и папа, и очень понравилось. Любимый удар - нерио-чаги (рубящий удар ногой сверху вниз - «НГ»), он у меня всегда получается, никогда не подводит. Я мечтаю стать чемпионкой мира и особенно - олимпийских игр.
Диана Алимжанова в синем
Таеквондо - корейский национальный вид единоборств. Он закаляет как тело спортсмена, так и его морально-волевые качества. Один из главных навыков в этом виде спорта - умение наносить молниеносно-скоростные удары в открытые для атаки места у противника. Удары в таеквондо преимущественно делаются ногами. По ходу поединка противник может не раз менять стойку, тем самым вводя соперника в заблуждение. Предугадать, откуда ожидать удар в данной ситуации, может только опытный таеквондист.
- Девиз сегодняшних соревнований «Я выбираю спорт!». Сейчас мы формируем команду области на международные и республиканские турниры, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по таеквондо Ахтам АДИЛОВ. - Мы открыли секции в 11-й школе, школе олимпийского резерва Костаная и в Рудном. Проведением таких турниров мы популяризируем данный вид спорта. Таеквондо является олимпийским видом спорта и требует постоянного внимания и развития в нашей области.
В областном чемпионате приняли участие 150 бойцов из Костаная, Рудного и Затобольска. Организатором турнира в 11-й школе стал тренер по таеквондо WTF Азамат Жайлюбаев. Многие из его воспитанников стали призёрами.
В целом поединки прошли на высоком уровне, спортсмены показали своё мастерство и бойцовскую ударную технику. Призёров чемпионата наградили медалями и грамотами.
Ахтам Адилов перечислил последние достижения костанайских таеквондистов. В феврале в Стамбуле прошел международный турнир, на котором Максатбек Абдуакитов занял 1 место. Он же победил на чемпионате РК среди кадетов в Атырау. А Сергей Ивашкевич стал чемпионом РК среди юниоров.
Победители турнира
|
Юниоры 2003-2001 г. р.
|До 48 кг
|
Кекентай Едил, Костанай
|
51 кг
|
Бекзат Махмутов, Рудный
|
63 кг
|
Станислав Хегай, Костанай
|
Кадеты 2006-2004 г. р.
|
33 кг
|
Илья Романов, Костанай
|
35 кг
|
Алибек Айтбай, Костанай
|
До 42 кг
|
Али Жоламанов, Костанай
|
48 кг
|
Сергей Бычков, Костанай
|
+ 48 кг
|
Артём Михайлов, Костанай
|
Кадеты девушки 2006-2004 г. р.
|
До 33 кг
|
Аружан Досмагамбетова, Рудный
|
Мальчики 2007-2009 к. р.
|
До 24 кг
|
Абай Амандыков, Костанай (новенькие)
|
До 24 кг
|
Владислав Барибан, Костанай
|
До 24 кг
|
Дмитрий Стрипец, Костанай
|
До 28 кг
|
Дмитрий Стрипец, Костанай
|
До 30 кг
|
Абылай Шайман, Костанай
|
До 30 кг
|
Данил Пак, Костанай (новенькие)
|
До 32 кг
|
Никита Серока, Костанай
|
До 36 кг
|
Амир Койгарин, Костанай (новенькие)
|
+36 кг
|
Евгений Сапожников, Рудный
|
Девочки 2007-2009 г. р.
|
25 кг
|
Даяна Шайменова, Костанай (новенькие)
|
До 30 кг
|
Милана Бузуртанова, Костанай
|
35 кг
|
Вероника Прокопчук, Костанай
|
Мальчики 2010-2011 г. р.
|
До 20 кг
|
Жасұлан Балтабай, Костанай
|
До 24 кг
|
Владислав Барибан, Костанай
|
До 28 кг
|
Аслан Панкерей, Костанай
|
До 30 кг
|
Кирилл Соколов, Костанай
|
Девочки 2010-2011 г. р.
|
До 18 кг
|
Асель Санат, Костанай
|
До 24 кг
|
Айнура Мунбаева, Костанай
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