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Тренеры "Тобола" и "Акжайыка" прокомментировали матч между этими командами

Дмитрий ПЕТРЕНКО

22 апреля 2018, 20:12 |  Спорт

 В матче 6-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги, который прошел 22 апреля на стадионе "Затоболец" в Затобольске,  "Тобол" сыграл с гостями из Уральска вничью - 1:1. При этом большую часть матча хозяева обладали численным преимуществом из-за удаления игрока "Акжайыка".

- Я скажу коротко - мы играли против хорошей команды, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Акжайык» Владимир МаАЗЯР. - Я горжусь своими футболистами... А дальше, поверьте, есть болельщики, есть вы - пресса. Вы сами всё видите, я думаю. Если мы любим футбол, именно футбол - игру, то вы, наверное, всё видели сегодня, что творилось на поле. А в целом ещё раз говорю, у "Тобола" очки забрать – это дорогого стоит.

- Соперник играл в глубокой обороне и с хорошими форвардами, - сказал главный тренер ФК «Тобол» Владимир НИКИТЕНКО. - Была, конечно ошибка. После забитого гола силы всё убывали, точность и какие-то эмоции проявлялись лишние. Должны были выиграть, обидная для нас ничья. Мы не справлялись вот с этими нападающими - быстрыми, свежими. Я думаю, отголоски предыдущих игр, где нам чуть-чуть не хватало по борьбе, по единоборствам с нападающим. Прежде всего, там защитники не справлялись. Ну и "Акжайык" - грамотная команда в плане тактики игры. Здесь, я думаю, мы трагедию не будем делать. Нам очень обидно, эти два очка позволяли сохранить место на первых позициях. Теперь будем дальше работать, дальше готовиться. И двигаться вперёд.

Стадион «Затоболец» был забит до отказа, зрители даже стояли в проходах трибун. Порядок обеспечивали подразделение СОБР и национальная гвардия.

В самом начале матча гости травмировали одного из ключевых нападающих "Тобола" Антона Шиндера, украинца были вынуждены заменить. И тут началась битва дровосеков. Желтые карточки летели направо и налево.

На 12-й минуте игрок гостей Эсеола Адеринсола после красивого паса с правого фланга, как по учебнику, забивает первый гол.

Болельщики в недоумении: "Тобол", играть будем или нет!".

Получивший уже жёлтую карточку Еркебулан Нургалиев, полузащитник "Акжайыка", за споры с судьёй получает второй "горчичник" и красную карточку. Нургалиев утверждал, что ему сыграли по ногам, вследствие чего он потерял мяч в атаке. Главный судья не согласился с уральцем и жёстко отреагировал в данной ситуации. Но самое интересное - на замедленном повторе видно, что контакт в ногу Нургалиева действительно был.

Первый тайм - 0:1 в пользу гостей.

Во втором тайме игра была очень нервной, а прессинг - обоюдно бескомпромисным. На 70-й минуте оборону гостей всё-таки удалось прорвать Танату Нусербаеву - 1:1.

Полузащитник "Тобола" Джаба Канкава вновь был активен как в атаках так и в отборах и перехватах. Хотелось бы отдать должное и Максиму Федину - отличный дриблинг и ведение мяча.

В добавленые 4 минуты изменить счет в свою пользу ни один, ни другой клуб не сумел. После игры между футболистами завязалась небольшая потасовка, но ее тут же пресекли сотрудники СОБРа.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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