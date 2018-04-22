"Тобол" в большинстве не смог обыграть "Акжайык"

Футболисты "Тобола" сыграли вничью с "Акжайыком" в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 22 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.



На 12-й минуте украинский нападающий Адеринсола Эсеола вывел "Акжайык" вперед.

На дальнейший ход игры повлияло удаление полузащитника уральцев Еркебулана Нургалиева, которому главный судья Тимур Кумашев на 35-й минуте показал вторую желтую карточку якобы за симуляцию.





Сравнять счет "Тобол" смог уже после перерыва. Автором гола на 70-й минуте стал нападающий Танат Нусербаев.