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"Тобол" в большинстве не смог обыграть "Акжайык"

Vesti.kz

22 апреля 2018, 17:11 |  Спорт

Футболисты "Тобола" сыграли вничью с "Акжайыком" в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 22 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

На 12-й минуте украинский нападающий Адеринсола Эсеола вывел "Акжайык" вперед.

На дальнейший ход игры повлияло удаление полузащитника уральцев Еркебулана Нургалиева, которому главный судья Тимур Кумашев на 35-й минуте показал вторую желтую карточку якобы за симуляцию. 



Сравнять счет "Тобол" смог уже после перерыва. Автором гола на 70-й минуте стал нападающий Танат Нусербаев.
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Комментарии к новости

Мирон
Re: "Тобол" в большинстве не смог обыграть...




Отправлено: 22.04.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну?Кто там говорил, что всё супер? Никитоса домой!

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