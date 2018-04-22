"Тобол" в большинстве не смог обыграть "Акжайык"
Vesti.kz
Футболисты "Тобола" сыграли вничью с "Акжайыком" в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 22 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
На 12-й минуте украинский нападающий Адеринсола Эсеола вывел "Акжайык" вперед.
На дальнейший ход игры повлияло удаление полузащитника уральцев Еркебулана Нургалиева, которому главный судья Тимур Кумашев на 35-й минуте показал вторую желтую карточку якобы за симуляцию.
Сравнять счет "Тобол" смог уже после перерыва. Автором гола на 70-й минуте стал нападающий Танат Нусербаев.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну ты то с протвнем картохи тоже тута гулял :lol: Тсссс,татары играют,ща кубок возьмут!!!
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980: .Жизнью живите. Как вы с Мавриком? тарелки показывая?))
Гениальный человек, ничего не скажешь.
А имеет ли возможность оказать помощь зам. акима М.К. Жундубаев? Вроде это его вопрос?
112: Я и Доцент? Ну я то остался. Ты вообще ни причем.