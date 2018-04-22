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"Это личность, которая осветила путь!" - в Костанае отметили день рождения Ленина

Евгений ШИБАРШИН

22 апреля 2018, 14:42 |  Общество

Сегодня, 22 апреля, Костанайский областной филиал КНПК провел торжественное собрание, посвященное 148-й годовщине со дня рождения создателя советского государства – Владимира Ульянова (Ленина).

Мероприятие проходило возле памятника вождю мирового пролетариата, в парке Победы.

Началось собрание с технической накладки – приготовленная усилительная аппаратура оказалась без источника электроэнергии.

- Вчера электроэнергия здесь еще была, а сегодня ее почему-то отключили, - сообщила второй секретарь обкома КНПК Зинаида МАСЛЕНКОВА. – Находятся такие силы, которые противодействуют коммунистам и коммунистическому движению. Даже в день рождения Ленина поставили нас в неловкое положение – отключили свет. И мы не можем исполнить ни государственный гимн, ни Интернационал.

После возложения цветов к памятнику секретарь областного комитета КНПК Владимир КАЛИНИН предложил больше рассказывать о Ленине молодежи.

Обращаясь к небольшой группе молодых людей, которые пришли к памятнику, он сказал:

- Вы должны понимать о ком идет речь. Владимир Ильич Ленин - революционер, создавший первое в мире социалистическое государство. Он - мыслитель, сумевший творчески развить марксизм, ставший автором гениальных новаторских идей. Это личность, которая своей энергией осветила путь угнетенному человечеству.

Калинин отметил, что Ленин и сейчас современен. К нему можно относиться по-разному: любить или ненавидеть, однако не нужно забывать, что он «изменил ход мировой истории».

Среди участников собрания были не только члены партии «народных коммунистов». Беспартийный Сергей БЗИКОВ принес цветы к памятнику Ленину в знак уважения к его революционной деятельности на благо человечества.

- Мы все ждали второго пришествия Христа, а может, оно уже состоялось, но мы его не заметили? – заявил он в интервью корреспонденту «НГ». – Как не заметили, что жили при коммунизме. С этой точки надо оценивать вклад Ленина. Человек перевернул мир, и слава Богу! Благодаря ему мы стали теми, кем стали. Коммунистическая идея предпочтительнее рыночной тем, что давала всем равные возможности. Тогда все было доступнее. Сейчас это зависит от иных условий. В первую очередь, от финансовых возможностей человека.

Закончилось собрание чтением стихов, посвященных Ленину.

Фото Евгения ШИБАРШИНА
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Комментарии к новости

пэтриот
Re: "Это личность, которая осветила путь!" - в...




Отправлено: 22.04.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное где-то и Пол Пота почитают и так же отмечают день рождения

пэтриот
Re: "Это личность, которая осветила путь!" - в...




Отправлено: 22.04.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В смысле Пол Пот тоже пламенный революционер , Мао (великий кормчий) тоже.С собственным народом как с врагами ,, диспутировали,, .

Аргынтинец
Re: "Это личность, которая осветила путь!" - в...




Отправлено: 22.04.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Татьяна Сергеевна, следующая вы со своим концертным номером
Ваш выход

задумчивый
Re: "Это личность, которая осветила путь!" - в...




Отправлено: 22.04.18 - 16:51
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: "Это личность, которая осветила путь!" - в...




Отправлено: 22.04.18 - 16:53
Комментарий удален модератором.

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