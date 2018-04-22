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drakon
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Зритель
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22.04.18 12:36
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
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"Со штрафом не согласен". Багдат Мусин рассказал, как будут работать SMS-уведомления

Tengrinews.kz

22 апреля 2018, 13:02 |  Государство

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Багдат Мусин на своей странице в Facebook рассказал рассказал о предлагаемых новшествах касающихся уведомлений по штрафам, передает Tengrinews.kz.

Он показал группе депутатов, что делается Комитететом в рамках цифровизации. Обсуждались проекты: Карта уголовных правонарушений, электронное уголовное дело и единый реестр административных производств.

"В том числе мной был затронут вопрос о необходимых изменениях в КоАП, в части изменения порядка уведомления граждан. Мы предлагаем поэтапно переходить к цифровым формам уведомлений, через СМС, push-уведомления, чат-боты, автодозвоны и так далее. Ведь ясно всем, что в цифровой век отправлять письма в конвертах не эффективно. Конечно есть нюансы, типа дедушка живет в отдаленной местности... но по моему мнению все дедушки, которые имеют автотранспорт, имеют мобильные телефоны, хотя бы 2G, ну или в самом худшем случае имеют городской телефон, по которому можно автоматически уведомить о зафиксированных нарушениях. В случае не согласия со штрафом, человек сможет отправить сообщение ответное "со штрафом не согласен", тогда уже сразу автоматом материал будет передаваться в суд", - отметил Мусин.
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