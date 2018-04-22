Повесть о двух городах - в Костанае открылась фотовыставка “Между делом”

Персональная выставка костанайского фотографа Ивана МАРМАЛИДИ открылась в областной картинной галерее 20-го апреля. Архитектура Костаная и Астаны, портреты и пейзажи. Более 30 распечатанных на холсте фотографий разместились на втором этаже галереи. Ещё около 40 работ отображаются на мониторе, установленном в зале.

Иван Мармалиди увлекается фотографией с детства, уже более 50-ти лет.

На открытии выставки его поздравляли костанайские художники, а также директор ДК "Мирас" Светлана Петрова, известный костанайский бард Владимир Пыжевский.

- Мне посчастливилось часть этих работ увидеть прямо в мастерской Ивана Ивановича - в студии, - сказал руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. - Мы смотрели многие работы с монитора компьютера. Здесь есть и пейзажи, есть и портретные съемки. Поразили меня работы цикла “Мир у ваших ног”. Каждая из этих работ заслуживает внимания зрителей и оставляет только положительное впечатление.

На выставке представлены фотографии, сделанные в последние 4 года.

В зале они расположены так, что зритель за несколько минут из Астаны вместе с фотографом и людьми, которых он повстречал на своем пути, через отдаленные поселки попадает в Костанай.

Фотографии, отображаемые на мониторе, можно просматривать, стоя рядом с автопортретом их автора.

- Здесь я просто наслаждение получил, - отметил член Союза художников Николай ТОРШИН. - Очень хорошие работы - и портреты, и пейзажи. Хорошие композиции - чувствуется. что человек умеет отобразить природу. Очень хороший формат выбран, безбагетный - красиво смотрится. По Астане - великолепные фотографии. От души мне ваша выставка понравилась. Высший класс! Поздравляю!

Сам же автор в разговоре с “НГ” списывает удачные кадры на “случайность”. Для работы предпочитает использовать один универсальный объектив с фокусным расстоянием 24-120mm в комплекте с полнокадровой камерой, но некоторые из представленных фотографий сделаны на кропе (матрица фотоаппарата имеет размер меньше 36x24mm - “НГ”). То, что снимает фотограф сейчас, можно посмотреть на выставке. О его работах предыдущих лет мы спросили отдельно.

- Я работал в кинохронике, снимали приезд Горбачева - он здесь был на заводе химволокна, была официальная съемка, - рассказал Иван Иванович. - Работал фотографом на химзаводе - снимал производственные моменты, культурную жизнь. Мы от завода химволокна, в ДК “Химик”, проводили джазовый фестиваль, 1982-й, 1984-й, 1986-й годы. К нам приезжали артисты, джазмены с мировым именем.

Это уже третья персональная выставка Ивана Мармалиди. Первая была организована несколько лет назад на этом же месте.

Выставку можно посетить до 10-го мая, с 10:00 до 17:00, в любой день, кроме понедельника. Вход свободный.

Фото Артёма МАРУСИЧА