В Москве скончалась главная героиня фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

В Москве умерла актриса Нина Дорошина. Одна из её самых известных ролей – Надежда в фильме "Любовь и голуби". Артистке было 83 года, сообщает informburo.kz со ссылкой на Life.

Нина Дорошина дебютировала на сцене "Современника" в 1958 году. С 1981 года преподавала в театральном училище имени Б. Щукина.

Нина Дорошина / Фото с сайта sferakino.ru

Нина Дорошина скончалась у себя дома. По предварительным данным, причина смерти – болезнь системы кровообращения.

Фото с сайта sovremennik.ru

Нина Дорошина – народная артистка PСФCP. Её работа была отмечена орденом Почёта и орденом Дружбы.

Всенародную любовь Нина Дорошина получила после исполнения одной из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".