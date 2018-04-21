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В Москве скончалась главная героиня фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

informburo.kz

21 апреля 2018, 18:49 |  Культура

В Москве умерла актриса Нина Дорошина. Одна из её самых известных ролей – Надежда в фильме "Любовь и голуби". Артистке было 83 года, сообщает informburo.kz со ссылкой на Life.

Нина Дорошина дебютировала на сцене "Современника" в 1958 году. С 1981 года преподавала в театральном училище имени Б. Щукина.

 

Нина Дорошина / Фото с сайта sferakino.ru

Нина Дорошина скончалась у себя дома. По предварительным данным, причина смерти – болезнь системы кровообращения.

Фото с сайта sovremennik.ru

Нина Дорошина – народная артистка PСФCP. Её работа была отмечена орденом Почёта и орденом Дружбы.

Всенародную любовь Нина Дорошина получила после исполнения одной из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".
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Комментарии к новости

§ 07Litra
Re: В Москве скончалась главная героиня фильма "Любовь и...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9463
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.04.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Москве умерла актриса Нина Дорошина. Одна из её самых известных ролей – Надежда в фильме "Любовь и голуби". Артистке было 83 года, сообщает informburo.kz со ссылкой на Life. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30654?1524318769
в Штутгарте умер Андрей Щербаков,муж моей коллегин... я сам его не знал,но говорят,что был классным спецом по станкам ЧПУ... 47 лет,инсульт... никто не увидел,когда упал... спасти не смогли-время было упущено....
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Народный контроль
Re: В Москве скончалась главная героиня фильма "Любовь и...




Отправлено: 21.04.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уходят хорошие талантливые артисты.. Приходят такие как Панин, Джигурда и т.д.

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