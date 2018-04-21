В Москве скончалась главная героиня фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
informburo.kz
В Москве умерла актриса Нина Дорошина. Одна из её самых известных ролей – Надежда в фильме "Любовь и голуби". Артистке было 83 года, сообщает informburo.kz со ссылкой на Life.
Нина Дорошина дебютировала на сцене "Современника" в 1958 году. С 1981 года преподавала в театральном училище имени Б. Щукина.
Нина Дорошина скончалась у себя дома. По предварительным данным, причина смерти – болезнь системы кровообращения.
Нина Дорошина – народная артистка PСФCP. Её работа была отмечена орденом Почёта и орденом Дружбы.
Всенародную любовь Нина Дорошина получила после исполнения одной из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 128
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Уходят хорошие талантливые артисты.. Приходят такие как Панин, Джигурда и т.д.
Непонятна фабула происшествия.Тойота обгоняла Фольксваген, а столкнулась с кем? Или с чем?
Отличное начало! Городу Тобыл быть! Желаю городу и его жителям процветания. Очень хочу, чтобы не стыдно было называться Тобыловцем за пределами города, чтобы дети наши здесь оставались, чтобы...
Добринцофф: Как как они ходят? окей, гугол)))
Как можно говорить об улучшении показателей по онкологии, если показатели « рисуются» в угоду статистике? Если у нас в год по области в среднем берётся на учёт 2500 человек, при таких низких...