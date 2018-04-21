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Смертельное ДТП произошло в Костанайской области
То есть выезд на главную если я правильно понял?
21.04.18 17:54
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
ваще: слава богу, а то я думал что-то со мной. Береги себя! Под любым предлогом, защитную хоккейную экипировку не вздумай снимать, особенно шлем.
21.04.18 17:45
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Перед праздником, страна должна помнить своих героев. Абытай Кусметов,сапер.Полный кавалер ордена Славы.14-23 августа 1944 года под ураганным огнём противника Абытай Кусметов в составе отделения...
21.04.18 17:41
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Гыы... Путин, в России, разрешил собирать валежник, где то тут улыбались, смешно, да? В Германии за сбор валежника, штраф 730 евро. Всё ещё смешно, да? Тут не до смеха, плакать...
21.04.18 17:36
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: Идейные говоришь? Ну да, это те у кого родители тогда сидели в горкомах партии. Но вот деткам своим не подарили то, что они ожидали. Бывалый вообще из дворян, теперь вот без...
21.04.18 17:33
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Смертельное ДТП прокомментировали в ДВД Костанайской области

21 апреля 2018, 17:19 |  Происшествия

Авария произошла вчера, 20 апреля, около 13.35, на трассе Затобольск-Сарыколь. "НГ" о ней стало известно от читателя под ником Роман.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ДВД Костанайской области, 19-водитель "Фольксвагена" направлялся из поселка Затобольск в Октябрьский. 38-летний водитель внедорожника "Тойота" решил обогнать идущий впереди "Фольксваген", не убедившись предварительно в безопасности совершаемого маневра, из-за чего и случилось столкновение. 

В результате ДТП водитель "Тойоты" скончался на месте. Пассажир, находившийся в том же автомобиле, госпитализирован в областную больницу. В "Фольксвагене" никто не пострадал.

По факту ДТП сотрудники Костанайского РОВД проводят досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения).
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Комментарии к новости

Житель
Re: Смертельное ДТП прокомментировали в ДВД Костанайской области




Отправлено: 21.04.18 - 17:49
Комментарий удален модератором.

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