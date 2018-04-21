Смертельное ДТП прокомментировали в ДВД Костанайской области

Авария произошла вчера, 20 апреля, около 13.35, на трассе Затобольск-Сарыколь. "НГ" о ней стало известно от читателя под ником Роман.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ДВД Костанайской области, 19-водитель "Фольксвагена" направлялся из поселка Затобольск в Октябрьский. 38-летний водитель внедорожника "Тойота" решил обогнать идущий впереди "Фольксваген", не убедившись предварительно в безопасности совершаемого маневра, из-за чего и случилось столкновение.

В результате ДТП водитель "Тойоты" скончался на месте. Пассажир, находившийся в том же автомобиле, госпитализирован в областную больницу. В "Фольксвагене" никто не пострадал.

По факту ДТП сотрудники Костанайского РОВД проводят досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения).