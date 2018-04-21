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21.04.18 12:40
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Бот: у меня было о тебе мнение как о здравомыслящем. оказалось я был неправ. ты базарную бабу провокатора с повернутой психикой выгораживаешь. Лишь предположил, с чего ты взял, что я Татьяну...
21.04.18 12:38
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
ваще: ну что там, один шаг осталось сделать? 22 и 24 сделали бы и рада была в полной мере.
21.04.18 12:34
Читатель 1
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21.04.18 12:24
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Как работают карманники в автобусах, показали полицейские в Уральске

Tengrinews.kz

21 апреля 2018, 12:38 |  Криминал

Сотрудники полиции наглядно показали, как воры вытаскивают из карманов и сумочек мобильники и деньги, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на газету "Уральская Неделя".

Чтобы наглядно показать уральцам, как карманники воруют телефоны и деньги в автобусах, полицейские провели мероприятие. Сотрудники полиции смоделировали несколько ситуаций, в которых ворам удобно украсть у пассажиров автобуса деньги или телефон.

"Весной карманники активизируются, так как люди сняли верхнюю одежду, и вытащить телефон или деньги из карманов стало проще для воров. Мы призываем жителей быть осмотрительнее и внимательнее, так как карманники пользуются большим скоплением людей на остановках и в автобусах, чтобы украсть ценные вещи", - говорит старший инспектор местной полицейской службы Динара Абдулкаликова.
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