Как работают карманники в автобусах, показали полицейские в Уральске

Сотрудники полиции наглядно показали, как воры вытаскивают из карманов и сумочек мобильники и деньги, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на газету "Уральская Неделя".

Чтобы наглядно показать уральцам, как карманники воруют телефоны и деньги в автобусах, полицейские провели мероприятие. Сотрудники полиции смоделировали несколько ситуаций, в которых ворам удобно украсть у пассажиров автобуса деньги или телефон.

"Весной карманники активизируются, так как люди сняли верхнюю одежду, и вытащить телефон или деньги из карманов стало проще для воров. Мы призываем жителей быть осмотрительнее и внимательнее, так как карманники пользуются большим скоплением людей на остановках и в автобусах, чтобы украсть ценные вещи", - говорит старший инспектор местной полицейской службы Динара Абдулкаликова.