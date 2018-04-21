Как работают карманники в автобусах, показали полицейские в Уральске
Tengrinews.kz
Сотрудники полиции наглядно показали, как воры вытаскивают из карманов и сумочек мобильники и деньги, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на газету "Уральская Неделя".
Чтобы наглядно показать уральцам, как карманники воруют телефоны и деньги в автобусах, полицейские провели мероприятие. Сотрудники полиции смоделировали несколько ситуаций, в которых ворам удобно украсть у пассажиров автобуса деньги или телефон.
"Весной карманники активизируются, так как люди сняли верхнюю одежду, и вытащить телефон или деньги из карманов стало проще для воров. Мы призываем жителей быть осмотрительнее и внимательнее, так как карманники пользуются большим скоплением людей на остановках и в автобусах, чтобы украсть ценные вещи", - говорит старший инспектор местной полицейской службы Динара Абдулкаликова.
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