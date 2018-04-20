Быстрее не бывает

Форум
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Виталя,приезжайте... Виталя в ГДРу думаю не приедет, Он мне обещалси на финал ЧМ свозить :-P
20.04.18 23:01
yudjin
Построят дворец спорта, школу, поликлинику - в Затобольске прошло совещание по развитию будущего города Тобыл
Аким Костанайского района Кайрат АХМЕТОВ перечислил планы по развитию поселков навеяло... "фантазёр - мы его называли"... по его же словам из 88 улиц только 8 можно назвать улицами, ...
20.04.18 23:00
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
А зачем прячут всё так что трудно найдёшь, вообще не понятно. Перелопастишь так не пару страниц, пока до Дракоши или Флуда доберёшся
20.04.18 22:56
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вот только вот честно, читаешь тут одних, других, волосы дыбом становятся. Уезжал в 1997-ом , как с родины. И своей Родиной считаю мой Казахстан! А тут теперь одна гавготня. Неужели за какие-то 20-ть...
20.04.18 22:55
vofkakst
В центре Костаная появилась Аллея государственной службы
надо бы сразу кронировать их таких служащих?)
20.04.18 22:54
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В центре Костаная появилась Аллея государственной службы

Ольга ЛИХОГРАЙ

20 апреля 2018, 20:41 |  Государство

Новая аллея появилась на ул. Толстого, между ул. Алтынсарина и пр. Абая.

Территорию в этом месте в четверг, 19 апреля,  убрали и привели в порядок сотрудники департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области. После этого они высадили 30 саженцев берез. В этот же день прошла республиканская акция «90 тысяч новых деревьев».

Создание аллеи в Костанае приурочили ко Дню государственного служащего и к празднованию 20-летия органов государственной службы.

- Департаментом на постоянной основе будет осуществляться работа по очистке и благоустройству аллеи, высадке новых насаждений, газона и цветов, установке лавочек, чтобы горожане имели возможность проводить время в комфортной среде, – сообщил и. о. руководителя департамента Асхат ИСКЕНДИРОВ.

В департаменте также пояснили, что каждый год в аллее будут появляться новые породы деревьев. Сейчас идет оформление вывески, которую установят в Аллее государственной службы. 


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.04.18 21:52 Построят дворец спорта, школу, поликлинику - в Затобольске прошло совещание по развитию будущего города Тобыл
20.04.18 20:10 Заседание клуба женщин-политиков прошло в Костанае
20.04.18 19:18 Причиной клубов дыма над центром Костаная стал пожар в камыше на берегу Тобола
20.04.18 18:24 «Подсудимый подстрекал меня к даче взятки, чтобы замять уголовное дело в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» - потерпевший
20.04.18 17:12 Молодёжный субботник, посвящённый дню Матери-Земли, прошёл в Костанае
20.04.18 16:19 Сельских полигонов ТБО в Казахстане будет меньше, но они станут крупнее
20.04.18 15:50 Конкурс на получение грантов для молодых бизнесменов пройдет в Костанайской области
20.04.18 15:31 Небольшое похолодание ожидается в Костанайской области
20.04.18 12:49 Кража канализационного люка обошлась костанайцу в 90 часов общественных работ
20.04.18 10:51 Еще один участок улицы Тауелсиздик перекроют в Костанае

Комментарии к новости

§ kbkz1980
Re: В центре Костаная появилась Аллея государственной службы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.04.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно было это сделать в субботу)))
Профайл

jhgu
Re: В центре Костаная появилась Аллея государственной службы




Отправлено: 20.04.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. они хотят сказать, что они белые и пушистые?
Ну-ну...
Запишите кто-нибудь их фио, а лет эдак через пяток (а может и раньше) сравним со сводками из облсуда
:-x

вундервафля
Re: В центре Костаная появилась Аллея государственной службы




Отправлено: 20.04.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на последнем фото это кротовая нора?
если яма под дерево, то вангую -всем им придет алпамыс уже этим летом.

Рутений
Re: В центре Костаная появилась Аллея государственной службы




Отправлено: 20.04.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вас умоляю!
Видимо журналист не имеет представление об етом загадочном чуде природе-аллее. Если ето-аллея, то три обрезанных тополя у меня под окном,это тополиная роща, а у меня в форзаце вообще сосновый бор.
А аллея с заглавной буквы, эт видимо из-за благоговением перед Государственными Служащими :-o

Вопрос
Re: В центре Костаная появилась Аллея государственной службы




Отправлено: 20.04.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А аллея сатехников планируется? Ну или пдощадь хотя бы.

32
Re: В центре Костаная появилась Аллея государственной службы




Отправлено: 20.04.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо бы сразу кронировать их

§ vofkakst
Re: В центре Костаная появилась Аллея государственной службы
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 20.04.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
надо бы сразу кронировать их


таких служащих?)
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 2
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх