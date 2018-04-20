В центре Костаная появилась Аллея государственной службы

Новая аллея появилась на ул. Толстого, между ул. Алтынсарина и пр. Абая.

Территорию в этом месте в четверг, 19 апреля, убрали и привели в порядок сотрудники департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области. После этого они высадили 30 саженцев берез. В этот же день прошла республиканская акция «90 тысяч новых деревьев».

Создание аллеи в Костанае приурочили ко Дню государственного служащего и к празднованию 20-летия органов государственной службы.

- Департаментом на постоянной основе будет осуществляться работа по очистке и благоустройству аллеи, высадке новых насаждений, газона и цветов, установке лавочек, чтобы горожане имели возможность проводить время в комфортной среде, – сообщил и. о. руководителя департамента Асхат ИСКЕНДИРОВ.

В департаменте также пояснили, что каждый год в аллее будут появляться новые породы деревьев. Сейчас идет оформление вывески, которую установят в Аллее государственной службы.