Причиной клубов дыма над центром Костаная стал пожар в камыше на берегу Тобола

Сообщение о том, что на берегу Тобола горит камыш, поступило в противопожарную службу в 18.55. Как сообщил "НГ" дежурный в службе 112, тушить огонь выехали два пожарных расчета.

Причины и площадь пожара пока неизвестны. Возможно, на месте пожара скопилось много мусора и тряпок, из-за этого дым был таким черным