Причиной клубов дыма над центром Костаная стал пожар в камыше на берегу Тобола
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сообщение о том, что на берегу Тобола горит камыш, поступило в противопожарную службу в 18.55. Как сообщил "НГ" дежурный в службе 112, тушить огонь выехали два пожарных расчета.
Причины и площадь пожара пока неизвестны. Возможно, на месте пожара скопилось много мусора и тряпок, из-за этого дым был таким черным
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 122
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
112: не пались..судя по времени тебе сейчас лет 30... а не 50 как ты озвучиваешь.
112: Ой шаман - учитель. Ну как мы раньше этого не знали :lol:
Да заметно прибавление, у кого всё по феншую. Но им феншуй не феншуй, всё равно получат... В общем как всегда :lol:
Набережная Шагала. Хм.У нас так чтят Марка Шагала? Не ,ну художник он реально неплохой.
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Это вам не айфоны с айпадами. Свои фото нужно выставлять.. c.radikal.ru