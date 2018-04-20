Быстрее не бывает

Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Причиной клубов дыма над центром Костаная стал пожар в камыше на берегу Тобола

Ольга ЛИХОГРАЙ

20 апреля 2018, 19:18 |  Происшествия

Сообщение о том, что на берегу Тобола горит камыш, поступило в противопожарную службу в 18.55. Как сообщил "НГ" дежурный в службе 112, тушить огонь выехали два пожарных расчета.

Причины и площадь пожара пока неизвестны. Возможно, на месте пожара скопилось много мусора и тряпок, из-за этого дым был таким черным
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.04.18 20:10 Заседание клуба женщин-политиков прошло в Костанае
20.04.18 18:24 «Подсудимый подстрекал меня к даче взятки, чтобы замять уголовное дело в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» - потерпевший
20.04.18 17:12 Молодёжный субботник, посвящённый дню Матери-Земли, прошёл в Костанае
20.04.18 16:19 Сельских полигонов ТБО в Казахстане будет меньше, но они станут крупнее
20.04.18 15:50 Конкурс на получение грантов для молодых бизнесменов пройдет в Костанайской области
20.04.18 15:31 Небольшое похолодание ожидается в Костанайской области
20.04.18 12:49 Кража канализационного люка обошлась костанайцу в 90 часов общественных работ
20.04.18 10:51 Еще один участок улицы Тауелсиздик перекроют в Костанае
20.04.18 10:04 Приговор несовершеннолетней девушке, обвиняемой в убийстве отца, огласили в Костанае
19.04.18 21:53 Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 2
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх