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Заседание клуба женщин-политиков прошло в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

20 апреля 2018, 20:10 |  Общество

Около 50 женщин обсуждали сегодня, 20 апреля, вопросы гендерного представительства в маслихатах.

Ешё 3 года назад Костанайская область занимала первое место в Казахстане по участию женщин в выборах в маслихаты всех уровней. Но в последнее время этот показатель заметно снизился. Поэтому и решили возобновить деятельность клубов женщин-политиков, которые работают в нашей области уже год. Также вновь начала работать школа женского политического лидерства, которая действовала с 1999-го по 2010 годы.

- Данное собрание посвящено подготовке к предстоящим выборам, - рассказала «НГ» председатель Клуба женщин-политиков Костанайской области Римма БЕКТУРГАНОВА. - Мы работали регулярно плоть до выборов 2012 года, потом работу приостановили. И когда были уже выборы в 2016 году, процент участия женщин в маслихатах снизился. Мы увидели, что всё-таки нужно вести подготовку кандидатов. Женщина в какой то степени может больше повлиять на политику, нежели мужчина, Женщина больше беспокоится о семье о доме, то есть, она больше, на наш взгляд, будет уделять внимания социальной сфере. Мы создали клубы по всем городам и районам, их работа клубов будет проводиться вне зависимости от того, есть выборы или нет выборов. Работа будет идти дальше, потому, что нужно готовить женщин к тому, чтобы они занимали какие-либо высокие должности. У нас до сих пор нет ни одной женщины-акима города или района.

Основная задача клубов - формирование кадрового резерва женщин для выдвижения их на государственную и общественно-политическую работу, популяризация историй успеха женщин-политиков, выработка лидерских качеств, построение успешных коммуникаций и навыков конкурентоспособности, активное участие в гендерном просвещении населения. В них входят более 200 женщин - представители государственных и общественных организаций, СМИ, предприниматели.

На заседании говорили о продвижении женщин-кандидатов через социальные сети, так как большое количество потенциальных избирателей может откликнуться именно там. В пример ставились коллеги из России, где уделяется большое внимание агитационной работе с молодёжью, поэтому и явка на избирательных участках была высокой.

Акцент делали на том, чтобы женщины имели представление о правильной подготовке к выборам и правильном подходе к непростым ситуациям, возникающим по пути становления их политической карьеры. А также на том, чем женщины-политики могут улучшить жизнь граждан, взаимодействую между собой.

- Наша задача - чтобы в областном маслихате было хотя бы 32% женщин, - подчеркнула Бектурганова. - И акимат нас в этом плане очень поддерживает. Мы постараемся, чтобы наших женщин в маслихатах было больше, но для этого нужно очень активно готовиться. Международные организации сделали большое замечание нашей стране, мы упали с 47-го на 52 место в мировом рейтинге по продвижению женщин на государственную службу. Когда бываю на совещаниях, слышу, что процент женщин - 60-70%. Но меня уже немножечко это раздражает, потому что это всё - на самом низком уровне: специалисты, максимум - главные специалисты.

Руководитель «Школы РОСТА» Карлыга Кумыкова провела очередное занятие по подготовке женщин к участию в политической жизни. А председатель областной территориальной комиссии Антонина Маркова рассказала о критериях, предъявляемых к кандидатам в депутаты маслихатов всех уровней.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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