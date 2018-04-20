«Подсудимый подстрекал меня к даче взятки, чтобы замять уголовное дело в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» - потерпевший

Дело в отношении и. о. директора ГРП «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА суд № 2 Костаная продолжил рассматривать сегодня, 20 апреля.

В суд, наконец, явился главный потерпевший по делу – начальник отдела госзакупок костанайского «Енбека» Данияр НУРТАСОВ. Он пришел в сопровождении трех сотрудников антикоррупционной службы.

Кайрата Успанова, который не так давно возглавляя костанайскую федерацию бокса, пришли поддержать спортсмены. Они заняли две лавочки в зале заседания и не очень одобрительно встретили вошедшего Нуртасова.

Потерпевший изложил свою версию событий по поводу 20 млн тенге, в подстрекательстве к даче которых обвиняется Успанов. Напомним, по словам подсудимого, Нуртасов сам подошел к нему и попросил собрать деньги для дальнейшей передачи сотрудникам прокуратуры и антикоррупционной службы, который проверяли деятельность РГП «Енбек-Костанай».

- Прокурорская проверка нашего предприятия проводилась совместно с привлечением сотрудников антикоррупционной и налоговой служб, финансового аудита, - сказал в суде Нуртасов. – В итоге в отношении должностных лиц «Енбека» было возбуждено уголовное дело, я проходил по нему как свидетель. Через 2-3 недели после проверки Успанов зашел ко мне в кабинет и сказал, что может помочь с закрытием уголовного дела в отношении нашего директора Беймбета Тлеуманбетова. Я сказал об этом директору - мол, уголовное дело можно замять. То есть, либо должностные лица пойдут как свидетели, а не главные фигуранты, либо дело вообще закроют. Директор сказал, чтобы я собирал деньги, но обратился в антикоррупционную службу. Что я и сделал.

Нуртасов сообщил, что в итоге деньги были переданы 19 февраля возле ТЦ «Костанай-Плаза». И пояснил, что проверка затрагивала отдел госзакупок, но лично его не касалась. По словам потерпевшего, Успанов не сообщал ему, с кем конкретно будет разговаривать насчет прекращения дела и кому конкретно пойдут деньги. Но позже он выяснил, что вроде как с прокуратурой Тлеуманбетов сам договорился о прекращении дела, а 20 млн тенге пойдут только сотрудникам антикоррупционной службы.

- Где вы в итоге нашли деньги? – поинтересовался прокурор.

- Господин прокурор, на тот момент я уже работал с антикоррупционной службой, - ответил Нуртасов.

Напомним, что из 20 млн тенге, переданных Нуртасовым Успанову лишь 3,4 млн тенге оказались настоящими, остальные – муляжом.

Успанов, в свою очередь, ранее пояснял, что не собирался брать деньги с Нуртасова, а сумму в 20 млн тенге назвал наобум, «чтобы он отвязался». Нуртасов настаивал на встрече и в это же время Успанову названивал директор «Енбека» Тлеуманбетов, который просил встретиться с Нуртасовым.

В суде также выяснилось, что Тлеуманбетов и Нуртасов знакомы около 10 лет, до работы в РГП «Енбек-Костанай» вместе служили в областной прокуратуре. Тлеуманбетов был начальником отдела финансов, а Нуртасов - у него в подчинении. Бывший боксер Успанов присоединился к экс-сотрудникам прокуратуры пару лет назад. Фирма неоднократно выигрывала крупные тендеры на самые лакомые подряды.

Потерпевший Нуртасов после уточняющих вопросов сообщил, что уголовное дело на Тлеуманбетова завели за хищение средств и незаконное начисление зарплат сотрудникам.

- Вы постоянно говорите, что дело вас не касалось, что дело было возбуждено в отношении должностных лиц РГП «Енбек-Костанай», к которым относился и я, - обратился к потерпевшему подсудимый Успанов. – Кстати, Тлеуманбетов ушел на больничный за один день до начала проверки, и меня назначили исполняющим обязанности. Так вот, какой смысл был мне подходить к вам и просить что-то решить, если вы не имели к этому отношения? У нас были хорошие деловые отношения, зачем вы пошли на сделку с антикоррупционщиками?

- Я же говорил, что дело касалось директора, он меня попросил пойти в антикоррупционную службу, - ответил Нуртасов.

- Вы разработали сценарий по передаче взятки вместе с антикоррупционной службой? Это они вам дали муляж денег? – спросил адвокат подсудимого Дмитрий КУЧЕНКОВ.

- Нет, я никак не связан с антикоррупционной службой, - ответил потерпевший.

- Тогда почему вы пришли в сопровождении ее сотрудников? – продолжил адвокат. – И почему, когда Успанов якобы к вам подошел, вы просто не сказали – у меня таких денег нет, я не будут в этом участвовать?

- Я не могу ответить на этот вопрос, - сказал потерпевший.

Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ также поинтересовался, где сейчас директор РГП «Енбек-Костанай» Тлеуманбетов. По словам Нуртасова, он уволился по собственному желанию.

Примерно в 16.30 судья объявил 10-минутный перерыв. Когда уводили подсудимого Успанова, он улыбался поддерживающим его спортсменам и неодобрительно смотрел на Нуртасова. Группа поддержки Успанова не только награждала потерпевшего косыми взглядами, некоторые кидали оскорбительные реплики, а один из них проходя мимо потерпевшего, ударил кулаков в спинку его кресла.

Этот жест вызвал реакцию со стороны представителей антикоррупционной службы, которые ни на шаг не отходили от Нуртасова. Сотрудник департамента по борьбе с коррупцией тут же начал выяснить, кто ударил по спинке кресла.

Слегка удивило присутствующих и поведение гособвинителя Ермека МУСАФИРОВА, который после объявления судьей перерыва, вдруг спросил:

- А потерпевший нужен?

- Конечно, нужен! – эмоционально отреагировал судья. – Как он может быть не нужен, если процесс продолжается?

В зале зашептались: «Сразу видно, что потерпевший - из бывших прокурорских».

После перерыва слушание возобновилось и судья объявил решение - вернуть дело в областную прокуратуру для полного уголовного расследования. Как пояснил Сатыбалды Оразбай, причина возврата дела - отрицание подсудимым своей вины по ст. 190 ч. 3 УК РК (подстрекательство к даче взятки).