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Молодёжный субботник, посвящённый дню Матери-Земли, прошёл в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

20 апреля 2018, 17:12 |  Общество

Студенты костанайских колледжей и вузов сегодня, 20 апреля, приняли участие в субботнике на территории набережной "Шагала".

Экологическую акцию, приуроченную к Международному дню Матери-Земли, организовал Молодёжный ресурсный центр Костанайской области.

- Убрать за собой мусор - прямая обязанность каждого человека, - поделилась с "НГ" студентка Костанайского экономического колледжа Юлия БАБЕНЧИК. - Для того, чтобы Земля чувствовала немного свободнее.


Согласно Декларации об окружающей среде, принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро, жители Земли признали коллективную обязанность жить и действовать в гармонии с природой, с тем, чтобы человеческая деятельность в экономической, социальной и экологических сферах не наносила ущерб природе и обеспечивала сохранение планеты для будущих поколений.



- Сегодня мы проводим экологическую акцию, - пояснил сотрудник МРЦ Еркен АУБАКИРОВ. - Вышли со студентами, добровольцами, волонтёрами убирать территорию набережного парка. Держим в чистоте нашу Землю. Есть, конечно, и общегородские субботники, но сегодня для нас - особенный день. День, когда мы можем внести свой пусть небольшой, но всё-таки вклад по очищению окружающей среды.



Участие в акции приняли 50 студентов из КСТУ, КЭК, КСТК, КПК и КГПУ.

Международный день Матери-Земли отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009-м году. В резолюции Генассамблеи отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

Аргынтинец
Re: Молодёжный субботник, посвящённый дню Матери-Земли, прошёл в...




Отправлено: 20.04.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А отец кто?

Читатель 1
Re: Молодёжный субботник, посвящённый дню Матери-Земли, прошёл в...




Отправлено: 20.04.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А субботник, часом, не Ильич ввёл??)))

Собака сутулая
Re: Молодёжный субботник, посвящённый дню Матери-Земли, прошёл в...




Отправлено: 20.04.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура!! Молодежь спасет этот мир!! Пока взрослые свинячат, молодые убирают! Дай вам Бог вырасти нормальными людьми! Спасибо вам за эту экологическую акцию! Люди, не мусорьте там!!

вундервафля
Re: Молодёжный субботник, посвящённый дню Матери-Земли, прошёл в...




Отправлено: 20.04.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набережная Шагала.
Хм.У нас так чтят Марка Шагала?
Не ,ну художник он реально неплохой.

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