Молодёжный субботник, посвящённый дню Матери-Земли, прошёл в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Студенты костанайских колледжей и вузов сегодня, 20 апреля, приняли участие в субботнике на территории набережной "Шагала".
Экологическую акцию, приуроченную к Международному дню Матери-Земли, организовал Молодёжный ресурсный центр Костанайской области.
- Убрать за собой мусор - прямая обязанность каждого человека, - поделилась с "НГ" студентка Костанайского экономического колледжа Юлия БАБЕНЧИК. - Для того, чтобы Земля чувствовала немного свободнее.
Согласно Декларации об окружающей среде, принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро, жители Земли признали коллективную обязанность жить и действовать в гармонии с природой, с тем, чтобы человеческая деятельность в экономической, социальной и экологических сферах не наносила ущерб природе и обеспечивала сохранение планеты для будущих поколений.
- Сегодня мы проводим экологическую акцию, - пояснил сотрудник МРЦ Еркен АУБАКИРОВ. - Вышли со студентами, добровольцами, волонтёрами убирать территорию набережного парка. Держим в чистоте нашу Землю. Есть, конечно, и общегородские субботники, но сегодня для нас - особенный день. День, когда мы можем внести свой пусть небольшой, но всё-таки вклад по очищению окружающей среды.
Участие в акции приняли 50 студентов из КСТУ, КЭК, КСТК, КПК и КГПУ.
Международный день Матери-Земли отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009-м году. В резолюции Генассамблеи отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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112: не пались..судя по времени тебе сейчас лет 30... а не 50 как ты озвучиваешь.
112: Ой шаман - учитель. Ну как мы раньше этого не знали :lol:
Да заметно прибавление, у кого всё по феншую. Но им феншуй не феншуй, всё равно получат... В общем как всегда :lol:
Набережная Шагала. Хм.У нас так чтят Марка Шагала? Не ,ну художник он реально неплохой.
Флуд и оффтопик (часть 3)
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