Сельских полигонов ТБО в Казахстане будет меньше, но они станут крупнее

О том, что ждет полигоны, которые сегодня представляют собой просто свалки, рассказала 19 апреля на республиканском семинаре-совещании «Развитие отрасли переработки отходов в РК» в Костанае представитель департамента управления отходами министерства энергетики РК Гульшира АТЕМОВА.

Она отметила, что до до сих пор большая часть полигонов ТБО в Казахстане - это просто бесхозные свалки. Остались с советских времен. И даже работа, которую сейчас ведут местные исполнительные органы, чтобы оформить на них земельные акты и подыскать хозяев, большого эффекта не дает. Первое - они все равно не соответствуют современным санитарным и экологическим нормам. Второе - чтобы им соответствовать, нужно вкладывать деньги. А делать бизнес на разрозненных сельских свалках нерентабельно. Тариф, где он есть, зачастую даже вывоза отходов не оправдывает, не говоря уж о сортировке и хоть какой-то переработке.

- Политика государства в обращении с отходами определена в Концепции РК по переходу к «зеленой экономике», в изменениях Экологического кодекса, - сказала Гульшира Атемова. - К 2030-му году 100% населения должно получать услугу по вывозу мусора, а 95% всех полигонов ТБО в стране - удовлетворять санитарным и экологическим нормам. Мы понимаем, что все полигоны невозможно привести в соответствие. Если учитывать требования, то надо из тела этой свалки вынуть отходы, выстелить дно изоляционными материалами и вернуть отходы на место. Это нереально. Очень дорого. Проще старый полигон закрыть и рекультивировать. И строить новый.

Причем основная идея - в том, чтобы полигонов было меньше. Не при каждой деревне была личная свалка, а один полигон ТБО - для нескольких близлежащих поселков. Это снизило бы количество объектов, загрязняющих окружающую среду, и за счет размера полигонов сделало бы эту сферу более интересной для предпринимателей.

- Процесс этот в регионах вполне можно вести уже сейчас, - пояснила корреспонденту «НГ» Гульшира Атемова, - действующая законодательная база это позволяет, в частности, статья 20 Экологического кодекса РК - о компетенции местных исполнительных органов в области коммунального хозяйства. Есть опять же республиканская программа развития регионов. В ее рамках каждой области хорошо бы иметь программу по управлению отходами. Такая уже есть в Астане, заканчивает ее принятие Алматинская область.

Откуда местная власть возьмет деньги на закрытие и рекультивацию старых свалок, спросили мы. Ответ был: из платежей за эмиссии в окружающую среду.

Когда о схеме укрупнения полигонов речь шла на семинаре, у костанайцев возникли вопросы.

Руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Светлана АРСЕНТЬЕВА отметила, что все-таки селам надо оставлять какие-то площадки для временного складирования отходов. И поинтересовалась - есть ли в составе группы, которая прорабатывает концепцию изменений в Экологический кодекс, представители исполнительной власти из регионов. Выяснилось, что нет. Но обещали включить.

Поправки в Экологический кодекс РК должны вступить в силу с 1 января 2018 года.