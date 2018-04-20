Конкурс на получение грантов для молодых бизнесменов пройдет в Костанайской области

Проект развития молодежного корпуса - это идея правительства Швейцарии, которое подписало соглашение со Всемирным банком. Банк и выделил деньги на поддержку социальных инициатив молодежи Казахстана.

В 2017 году более 1 800 молодых людей из Алматинской, Карагандинской, ЮКО, Павлодарской областей получили финансирование для своих 536 проектов на сумму более 556 млн тенге. В этом году такая же возможность есть и у молодежи Костанайской области.

О том, как проект будет действовать у нас и как в нем можно принять участие, организаторы рассказали сегодня, 20 апреля, на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Жители Костанайской области в возрасте от 14-ти до 29 лет могут предложить идею для социального бизнеса и выиграть грант на ее воплощение. Вместе с ним участники будут получать ежемесячную стипендию - от 40 000 до 60 000 тенге. Кроме того, в течение полугода, этот срок предоставлен на освоение гранта и ведение бизнеса, участники дополнительно будут получать консультации. По окончании действия финансирования они смогут самостоятельно уйти в бизнес.

- Такие развитые страны, как США, Япония, Швейцария, выделяют различные гранты развивающимся странам, - отметила координатор проектов и программ в сфере образования Всемирного Банка Алия БИЖАНОВА. - Деньги идут на развитие образования, поддержки молодежи. Всемирный Банк реализует этот проект в Казахстане совместно с министерством образования. Исполнитель проекта в Казахстане - Координационное агентство. Его цель - искоренить бедность, улучшить финансовое состояние молодежи и научить навыкам, необходимым в жизни.

Этот проект ориентирован на молодых людей из малообеспеченных, многодетных семей, сирот. Приоритет будет на стороне тех, кто не работает и не учится, или работает, но остается за чертой бедности. Ученики школ участвовать в нем не могут.

Сумма грантов составляет до 1 млн тенге. Стипендия в 60 000 тенге будет присвоена участникам с высшим образованием, 40 000 тенге - всем остальным.

- В областях, которые участвовали в проекте в прошлом году, было открыто множество пекарен, швейных мастерских, языковых школ, спортивных секций и так далее, - объяснила заместитель руководителя Координационного агентства Алена БАЯНБЕКОВА. - Ребята объединяются в группы, разрабатывают идеи и затем строят бизнес. Мы им в этом поможем: научим организовать и написать проект, спланировать бюджет, работать в команде, решать конфликты, правильно управлять проектами и решать проблемы.

Подать заявку можно будет с 20 мая по 20 июня на официальном сайте проекта zhasproject.kz. Там же подробно расписаны основные условия подачи заявки и примеры социальных идей.

- Ребят в теме проектов мы не ограничиваем, но предлагаем им несколько направлений: развитие села, ЗОЖ, образование, спорт, - приводит примеры Алена Баянбекова. - К примеру, девушки объединяются в группу, закупают материалы, швейные машинки, открывают свой мини-цех. В течение 6 месяцев они шьют пеленки, распашонки, потом передают их в детский дом или малообеспеченным семьям. В это время они не могут извлекать финансовой выгоды из своего проекта, то есть клиенты у них обслуживаются бесплатно. После полугода они уже имеют право открывать свой салон, к примеру, и оказывать коммерческие услуги. Но до этого они только учатся и получают знания.

Широкомасштабную работу по распространению информации по этому проекту уже начинает проводить Молодежный ресурсный центр Костанайской области. Если у вас возникнут вопросы по поводу этого проекта, за помощью можно обратиться в МРЦ.

- Сегодня мы начинаем обучать специалистов центра консультации по этому проекту, - рассказал «НГ» руководитель управления по вопросам молодежной политики Костанайской области Кенеш АЛИМЖАНОВ. - Информацию доведут до всех городов и районов. По области будут работать 50 информационных консультантов. Есть списки уязвимых категорий молодежи, будет подомовой обход.

Планируется, что принять участие в проекте в 2018 году смогут около 3 500 человек. Проспонсировать предполагается до 1 000 проектов.

Кроме Костанайской области, гранты в этом году будут разыгрываться в ВКО, СКО, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской областях.