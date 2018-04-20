Небольшое похолодание ожидается в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
После теплого воскресенья, 22 апреля, начнется снижение температуры воздуха, будет пасмурно и ветрено.
- В первую половину недели ожидаются небольшие осадки в виде дождя, хотя на севере области местами возможен небольшой снег, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью на большей части территории области будет от нуля до 5 градусов тепла, но местами возможно понижение температуры до 3 градусов мороза. Дневные температуры будут положительными - 5-10, местами до 15 градусов выше нуля. С четверга ожидаем повышения температуры воздуха как днем, так и ночью.
Ветер по прогнозам синоптиков будет западным и достаточно сильным - 15-20 м/с.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 6
Всего: 185
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
Dron: говорящих исключительно на казахском языке, порой приходится вступать с ними в диалог (естественно Хм.. И чего? Попробуй поговори в России на казахском языке в любой ее населенной точке и...
аноним: И если у вас есть какие то претензии, мы готовы это обсудить, найти какой то компромисс. Наш телеканал всегда готов к сотрудничеству и взаимовыгодному диалогу
Не печатайте написано в другом смысле. В качестве истории можете брать, но печатать старые фото наравне с новыми и писать что у нас недоработки, что мы не исправили еще баннер, это неправильно,...
"как так? почему нельзя печатать." No comments!
Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
В СКО, ВКО и Павлодарской обл. с этим еще как то проще.