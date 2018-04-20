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Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
Dron: говорящих исключительно на казахском языке, порой приходится вступать с ними в диалог (естественно Хм.. И чего? Попробуй поговори в России на казахском языке в любой ее населенной точке и...
20.04.18 16:45
Даниел
Как мы переходим на латиницу
аноним: И если у вас есть какие то претензии, мы готовы это обсудить, найти какой то компромисс. Наш телеканал всегда готов к сотрудничеству и взаимовыгодному диалогу
20.04.18 16:44
Даниел
Как мы переходим на латиницу
Не печатайте написано в другом смысле. В качестве истории можете брать, но печатать старые фото наравне с новыми и писать что у нас недоработки, что мы не исправили еще баннер, это неправильно,...
20.04.18 16:42
 The guest of the city
Как мы переходим на латиницу
"как так? почему нельзя печатать." No comments!
20.04.18 16:38
Dron
Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
В СКО, ВКО и Павлодарской обл. с этим еще как то проще.
20.04.18 16:37
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Небольшое похолодание ожидается в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

20 апреля 2018, 15:31 |  Общество

После теплого воскресенья, 22 апреля, начнется снижение температуры воздуха, будет пасмурно и ветрено.

- В первую половину недели ожидаются небольшие осадки в виде дождя, хотя на севере области местами возможен небольшой снег, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью на большей части территории области будет от нуля до 5 градусов тепла, но местами возможно понижение температуры до 3 градусов мороза. Дневные температуры будут положительными - 5-10, местами до 15 градусов выше нуля. С четверга ожидаем повышения температуры воздуха как днем, так и ночью.

Ветер по прогнозам синоптиков будет западным и достаточно сильным - 15-20 м/с.
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