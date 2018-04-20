Небольшое похолодание ожидается в Костанайской области

После теплого воскресенья, 22 апреля, начнется снижение температуры воздуха, будет пасмурно и ветрено.

- В первую половину недели ожидаются небольшие осадки в виде дождя, хотя на севере области местами возможен небольшой снег, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью на большей части территории области будет от нуля до 5 градусов тепла, но местами возможно понижение температуры до 3 градусов мороза. Дневные температуры будут положительными - 5-10, местами до 15 градусов выше нуля. С четверга ожидаем повышения температуры воздуха как днем, так и ночью.

Ветер по прогнозам синоптиков будет западным и достаточно сильным - 15-20 м/с.