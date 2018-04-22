Алексей КУЛИКОВ: Подарите детям лето!

Всем! Всем друзьям, партнерам и просто неравнодушным людям! Мы, общественный фонд «Перекрёсток», хотим предложить вам поучаствовать в нашем проекте. Мы более 5 лет занимаемся организацией летнего отдыха для детей с ограниченными возможностями. За все время охватили 1 500 детей и стали основным оператором этой услуги в Костанайской области. За 5 лет мы не получили от государства поддержки, хотя неоднократно пытались органам власти донести главную проблему: дети с ограниченными возможностями не могут отдыхать по государственным программам.

В 2014 году ОФ «Перекресток» построил центр «Хатико», как прозвали его родители детей-инвалидов. Сейчас это комфортное, утепленное здание, которое может круглый год принимать 400 детей с ограниченными возможностями на зимние и летние программы. Программы могут быть разные - например, связанные с физической и психологической реабилитацией. Самой популярной программой является организация комбинированного отдыха для особых детей. В неё входит набор физической активности, двигательная терапия, сказка-терапия. Когда хватало средств мы проводили иппотерапию - с использованием лошадей.

Была надежда, что государство откликнется и начнет помогать нашей организации. Ведь с 2011 года президент РК говорит, что нужно больше сотрудничать с НПО, как с полноправным партнером в реализации государственных программ. Но пока отклика не чувствуется, хотя мы поднимали это вопрос на всех уровнях - от местной исполнительной власти до депутатов мажилиса и министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, который обещал взять этот вопрос под личный контроль. Но воз и ныне там!

За 5 лет мы привлекли в качестве инвестиций и благотворительной помощи 50 млн тенге на строительство и содержание загородной базы отдыха для людей с ограниченными возможностями. За все время нашей деятельности мы не взяли ни одного тенге от родителей или опекунов особенных детей. Это наше правило, это наш девиз! Либо средства зарабатывались нашей организацией самостоятельно, либо находились участливые добровольные спонсоры. К сожалению, с началом 2018 года, источники, от которых мы получали серьезную спонсорскую помощь, нам были перекрыты. Причины этому несколько, нам они недосягаемы в плане их разрешения. Но мы хотим продолжить свою работу, которую любим и которой гордимся.

Друзья! У вас сегодня есть возможность сделать добро! Одно небольшое, но очень важное для конкретно одного ребенка. Вы можете ему подарить лето. Несколько теплых дней в окружении друзей и природы - это очень много для того, кто находится в четырех стенах изо дня в день, из года в год.

Одна путевка для одного ребенка и сопровождающего стоит 50 000 тенге. Мы планируем организовать пять лагерей продолжительностью от двух до пяти дней для сотни особенных детей. Мы ищем 100 добрых и неравнодушных людей в Костанае и за его пределами.

А еще у нас есть мечта! Мы мечтаем, что в нашем регионе найдется один чиновник, имеющий волю и которому не все равно! И с этого человека начнется новая история детей, которые ждут нашей помощи и тоже верят. Верят в чудо, в сказку, в людей, в страну.

Автор - руководитель ОФ «Перекресток»



Реквизиты для перечисления спонсорской помощи:

Код назначения платежа 119 – «Безвозмездная спонсорская, материальная помощь»

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