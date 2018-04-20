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yudjin
Как мы переходим на латиницу
Анелия: ведь орфографические правила еще не опубликовали, куда они спешат? есть такое непечатное слово... вые...он.
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yudjin
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Маркс: И как-то же живут государства с двумя, тремя языками общения и население не делает попыток принуждать друг друга к обучению. когда мало истории, нет значимых открытий, изобретений, ученых,...
20.04.18 12:53
Анелия
Как мы переходим на латиницу
потому что рано еще алфавит использовать, ведь орфографические правила еще не опубликовали, куда они спешат? До 2022 года успели бы вывесить на латинском алфавите, эх
20.04.18 12:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Бот: да и друзей у нас много. пока. Нету у них друзей, есть только те кто наготове порвать страну на раз-два. Кстати, Кайрат и Бывалый будут только этому рады. Они за другое тут работают.
20.04.18 12:45
Маркс
Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
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20.04.18 12:41
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Еще один участок улицы Тауелсиздик перекроют в Костанае

20 апреля 2018, 10:51 |  ЖКХ

На этот раз реконструкция на улице Тауелсиздик будет проводится в границах улиц Набережная и Сьянова.

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, строительно-монтажные работы продлятся с 21 апреля по 21 мая. На время ремонтных работ будут изменены схемы движения маршрутных автобусов, проходящих по этому участку: №№ 102, 104, 105, 109.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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Комментарии к новости

Здрасте
Re: Еще один участок улицы Тауелсиздик перекроют в Костанае




Отправлено: 20.04.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему название улицы пишете неправильно?Живете в Казахстане будьте добры писать название улиц городов правильно!!!!

§ 112
Re: Еще один участок улицы Тауелсиздик перекроют в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 11143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.04.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как движение то сегодня, попаду без проблем на Складскую через Баймагамбетова Дощанова Чехова Тауэльсыздык, Бородино?
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