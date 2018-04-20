Еще один участок улицы Тауелсиздик перекроют в Костанае
На этот раз реконструкция на улице Тауелсиздик будет проводится в границах улиц Набережная и Сьянова.
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, строительно-монтажные работы продлятся с 21 апреля по 21 мая. На время ремонтных работ будут изменены схемы движения маршрутных автобусов, проходящих по этому участку: №№ 102, 104, 105, 109.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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