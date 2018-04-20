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yudjin
Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
Яков: В Астане видел переводы только на английском и казахском. ну тут и далеко ходить не надо: a.radikal.ru
20.04.18 00:00
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112: И да, вспоминая твои слова о том, что всё НЕ выращенное на даче, а продающееся в магазинах и на ярмарках - это яд и отрава, особенно колбаса; глядя на твою голую дачу и горы покупных...
19.04.18 23:42
ООН
Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
Гарышкер: Господа Главные Анамасты! Сообщаю вас об крупном нарушении Закона! Улица Тууельсездык по всём протяжении имеет вывески только на одном языке, безо всякого дубляжа ни сверху, ни сбоку, ни...
19.04.18 23:40
112
Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
yeti91: Пища для национал-патриотов Хм.. То есть образованием занимаются только национал патриоты? Ну значит правильно. С неграмотностью надо кончать..
19.04.18 23:39
112
Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае
Гарышкер: Тууельсездык по всём протяжении имеет вывески только на одном языке, безо всякого дубляжа ни сверху, ни Как то без таких как ты разберутся, что делать.. Они же делают, зачем кричать...
19.04.18 23:38
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
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11.01.14 17:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
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01.04.17 21:52
112
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19.04.18 22:21
Аноним
Флуд и оффтопик (часть 3) (10320)
112: И да, вспоминая твои слова о том, что всё НЕ выращенное на даче, а продающееся в магазинах и на ярмарках - это яд и отрава, особенно колбаса; глядя на твою голую дачу и горы покупных...
19.04.18 23:42
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19.04.18 20:56
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Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае

Артём МАРУСИЧ

19 апреля 2018, 21:53 |  Общество

Акцию “Чистому городу - чистая реклама” провели сегодня, 19 апреля, сотрудники управления по развитию языков вместе с волонтёрами ОФ “ГРИН” и молодежного крыла “Жас Отан”.

Для исследования был выбран маршрут от областного акимата до парка Победы, по которому 9 мая пройдет традиционное парадное шествие.

Первое нарушение далеко искать не пришлось - в 120 м от здания акимата члены группы увидели электронную бегущую строку, которая не дублировала текст на казахском языке.

Еще через 200 м, через дорогу, нашли двухметровый баннер, на котором также текст не был продублирован на казахском.

- Цель акции - приведение в соответствие средств визуальной информации требованиям ст. 21 Закона “О языках”, - пояснил "НГ" руководитель отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Жарасхан НАУРАЗБАЕВ. - В законе четко прописано - вся визуальная информация в Республике Казахстан излагается слева и выше на государственном, казахском языке, справа и ниже - на русском языке. При этом, размеры букв должны быть одинаковыми.

В группу вошли 4 филолога, которые обращали внимание на стилистические и грамматические ошибки. При выявлении нарушений представителям организаций вручали рекомендательные письма с текстом законов.

- Преимущественно нарушения встречаются трех типов, - отмечает главный специалист отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Айжан САДВАКАСОВА. - Это когда вообще отсутствует текст на государственном языке. Во-вторых, это ошибки, допускаемые при оформлении рекламы на обоих языках. И третье - когда текст на государственном языке располагается ниже или правее, либо буквы на двух языках отличаются по размеру.

Представители организаций и магазинов, получившие рекомендательные письма, которые согласились пообщаться с корреспондентом "НГ", на действия чиновников не жаловались, но выражали недовольство рекламными агентствами, в которых заказывали рекламу.

Сотрудники управления по развитию языков рекомендовали им обращать внимание на договор с рекламными компаниями. А в случае самостоятельного изготовления рекламных материалов - заверять переводы.

Фото Артёма МАРУСИЧА
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Комментарии к новости
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Максут
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с почином). Сразу скажу чтоб не кипели страсти, видел много и на казахском чисто. У меня как у русскоязычного ничего возбуждающего в этом не защекотало

456
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это проблема, вселенского масштаба.

§ Ваш земляк
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.04.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Платья с Турции". Убил бы!
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§ 112
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11121
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.04.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора было за этот беспредел взяться..
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Павел
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну конечно, а то что многие объявления, афиши, и даже большие баннеры висят чисто на гос. языке не заметили. В общем у нас как всегда!

§ yeti91
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 19.04.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пища для национал-патриотов

[Исправлено: yeti91, 19.04.2018 - 22:48]
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Гарышкер
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа Главные Анамасты!
Сообщаю вас об крупном нарушении Закона! Улица Тууельсездык по всём протяжении имеет вывески только на одном языке, безо всякого дубляжа ни сверху, ни сбоку, ни сзади. Хуже всего, что Уважаемый Аким и прочие чиновники, ездют в Акимат именно поэтой улице, и глядя на это нарушение наверняк негодуют на Ваше бездействие.
Прошу считать это офыциальным заявлением и принять меры воздействие к виновным в данном преступлении вплоть до крупного штрафа с последующим наказанием и увольнением с должности.
Законы Казахстана обязаны исполняться! независимо от наличия должности

Серик
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарышкер:
Господа Главные Анамасты!
Сообщаю вас об крупном нарушении Закона! Улица Тууельсездык по всём протяжении имеет вывески только на одном языке, безо всякого дубляжа ни сверху, ни сбоку, ни сзади. Хуже всего, что Уважаемый Аким и прочие чиновники, ездют в Акимат именно поэтой улице, и глядя на это нарушение наверняк негодуют на Ваше бездействие.
Прошу считать это офыциальным заявлением и принять меры воздействие к виновным в данном преступлении вплоть до крупного штрафа с последующим наказанием и увольнением с должности.
Законы Казахстана обязаны исполняться! независимо от наличия должности

Конституция РК. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
если будешь говорить официально на Азербайджанском, Чукотском и тд., не запретят, так как в РК Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана. хоть ты и не ненавидишь нашу страну, хоть раз прочитай конституцию внимательно.
у нас очень много Украинцев, может и на Украинском дублировать?

Серик
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарышкер:
Господа Главные Анамасты!
Сообщаю вас об крупном нарушении Закона! Улица Тууельсездык по всём протяжении имеет вывески только на одном языке, безо всякого дубляжа ни сверху, ни сбоку, ни сзади. Хуже всего, что Уважаемый Аким и прочие чиновники, ездют в Акимат именно поэтой улице, и глядя на это нарушение наверняк негодуют на Ваше бездействие.

Улицы Тууельсездык у нас нет, у нас есть улица Тәуелсіздік.

* yudjin
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5243
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.04.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
приведение в соответствие средств визуальной информации требованиям ст. 21 Закона “О языках”, - пояснил "НГ" руководитель отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Жарасхан НАУРАЗБАЕВ. - В законе четко прописано - вся визуальная информация в Республике Казахстан излагается слева и выше на государственном, казахском языке, справа и ниже - на русском языке. При этом, размеры букв должны быть одинаковыми.


Какая-то проверка в одни ворота получается, неправда ли ономасты?
А если я начну фотографировать и предъявлять баннеры, причём с социальной рекламой и сделанных по гос заказу на деньги налогоплательщиков изъясняющихся на разных языках, то какие меры будут приняты к вам как к заказчикам сей рекламной продукции?
Всё же по закону хотите? Ну дык, ответьте Садвакасова, Науразбаев и иже с ними.
К примеру:








[Исправлено: yudjin, 19.04.2018 - 23:53]
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Яков
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украина номер 2 сценарий продолжается. В Астане видел переводы только на английском и казахском.

ТАНОМИ
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот кто у нас Главный Ономаст! Со всем вытекающим из этого...

Марат
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...




Отправлено: 19.04.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Какая-то проверка в одни ворота получается, неправда ли ономасты?
А если я начну фотографировать и предъявлять баннеры, причём с социальной рекламой и сделанных по гос заказу на деньги налогоплательщиков изъясняющихся на разных языках, то какие меры будут приняты к вам как к заказчикам сей рекламной продукции?
Всё же по закону хотите? Ну дык, ответьте Садвакасова, Науразбаев и иже с ними.

Давно назрела необходимость убрать из ст.7 п.2 конституции РК. зачем народ будоражить?

§ 112
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11121
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.04.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарышкер:
Тууельсездык по всём протяжении имеет вывески только на одном языке, безо всякого дубляжа ни сверху, ни

Как то без таких как ты разберутся, что делать..
Они же делают, зачем кричать вдогонку то?
Профайл

§ 112
Re: Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11121
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.04.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
Пища для национал-патриотов

Хм..
То есть образованием занимаются только национал патриоты?
Ну значит правильно.
С неграмотностью надо кончать..
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