Вывески магазинов проверили на соответствие законам "О языках" и "О рекламе" активисты в Костанае

Акцию “Чистому городу - чистая реклама” провели сегодня, 19 апреля, сотрудники управления по развитию языков вместе с волонтёрами ОФ “ГРИН” и молодежного крыла “Жас Отан”.

Для исследования был выбран маршрут от областного акимата до парка Победы, по которому 9 мая пройдет традиционное парадное шествие.

Первое нарушение далеко искать не пришлось - в 120 м от здания акимата члены группы увидели электронную бегущую строку, которая не дублировала текст на казахском языке.

Еще через 200 м, через дорогу, нашли двухметровый баннер, на котором также текст не был продублирован на казахском.

- Цель акции - приведение в соответствие средств визуальной информации требованиям ст. 21 Закона “О языках”, - пояснил "НГ" руководитель отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Жарасхан НАУРАЗБАЕВ. - В законе четко прописано - вся визуальная информация в Республике Казахстан излагается слева и выше на государственном, казахском языке, справа и ниже - на русском языке. При этом, размеры букв должны быть одинаковыми.

В группу вошли 4 филолога, которые обращали внимание на стилистические и грамматические ошибки. При выявлении нарушений представителям организаций вручали рекомендательные письма с текстом законов.

- Преимущественно нарушения встречаются трех типов, - отмечает главный специалист отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Айжан САДВАКАСОВА. - Это когда вообще отсутствует текст на государственном языке. Во-вторых, это ошибки, допускаемые при оформлении рекламы на обоих языках. И третье - когда текст на государственном языке располагается ниже или правее, либо буквы на двух языках отличаются по размеру.

Представители организаций и магазинов, получившие рекомендательные письма, которые согласились пообщаться с корреспондентом "НГ", на действия чиновников не жаловались, но выражали недовольство рекламными агентствами, в которых заказывали рекламу.

Сотрудники управления по развитию языков рекомендовали им обращать внимание на договор с рекламными компаниями. А в случае самостоятельного изготовления рекламных материалов - заверять переводы.

Фото Артёма МАРУСИЧА