В двух поликлиниках Костаная незаконно требовали лишние документы для прикрепления пациентов

Об этом сегодня, 19 апреля, на заседании специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки коррупционных рисков, заявили представители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Регистратура поликлиники № 4 Костаная /Фото из архива "НГ"



Общественники выясняли качество оказываемых в сфере здравоохранения услуг, участвуя в акции «Тайный покупатель». Группа волонтеров приходила в регистратуры разных поликлиник и пыталась прикрепиться. Общение с регистраторами снимали скрытой камерой.

Фото предоставлено департаментом по делам госслужбы и противодействию коррупции

- Согласно консультациям работников костанайских поликлиник №№ 3 и 4, для прикрепления к медицинским организациям необходимо предоставить непредусмотренные стандартом документы – это адресные справки, копию документа, удостоверяющего личность, снимок флюорографии, - сообщила руководитель управления госуслуг департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Гульнара ШАГИРОВА. - Хотя по закону для того, чтобы прикрепиться к поликлиникам, необходимо лишь удостоверение личности.

Заместитель руководителя департамента Ерлан САЛЫКБАЕВ отметил, что граждане очень часто сталкиваются с требованием копий удостоверений личности там, где они не нужны.

- Человек спрашивает, где сделать копию. Ему говорят, а вон ксерокс стоит, - комментировал Салыкбаев. - Чей это аппарат, кто им владеет? Иногда выясняется, что кто-то из сотрудников организации, оказывающей госуслуги. А это уже бизнес...

Заместитель руководителя управления здравоохранения Абат ЖАУКОВ пояснил, что существует служба поддержки пациентов, но на подобные факты теперь будут обращать особое внимание.

От членов специальной мониторинговой группы также поступило предложение создать памятку, которая помогала бы людям ориентироваться в сфере оказания госуслуг.

Как отметил Ерлан Салыкбаев, акция "Тайный покупатель" - "это такая фишка сейчас, модная, новая, которая пользуется спросом при выявлении коррупционных схем".