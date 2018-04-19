Чтобы стимулировать раздельный сбор отходов, предприниматели предлагают дифференцировать тарифы на вывоз ТБО
Галина КАТКОВА
Идея была высказана сегодня, 19 апреля, на республиканском семинаре-совещании «Развитие отрасли переработки отходов в РК», который проходит в Костанае. На открытии мероприятия выяснилось, что наш регион выбран не случайно.
- Два года назад подобный семинар проходил в Караганде, где к тому времени был наработан интересный опыт в сфере обращения отходов, - сказала руководитель ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Вера МУСТАФИНА. - В этом году решено было провести его в Костанае, где тоже уже есть положительный опыт в этой отрасли. Работает несколько предприятий, которые перерабатывают разные виды отходов. Активно и при поддержке местной власти внедряется их раздельный сбор.
В числе организаторов, кроме этой ассоциации, министерство энергетики и программа развития ООН в Казахстане. Цель семинара - обмен опытом в сфере внедрения раздельного сбора, сортировки и переработки отходов. Участники также обменивают мнениями о том, что мешает привлечению инвестиций в эту отрасль, более активной работе в ней бизнеса.
Сегодня, например, участники из разных регионов Казахстана уже высказывали мнения о том, что существующие тарифы на вывоз ТБО слишком низкие и не побуждают владельцев полигонов заниматься даже сортировкой отходов. Кстати, говорили, что в Алматы тариф подняли до 500 тенге с человека.
Второе - чтобы стимулировать раздельный сбор отходов, предложено тарифы дифференцировать. И население, и юридические лица - приводили, в частности, пример с общепитом - должны платить за неразделенные бытовые отходы намного дороже, чем за разделенные.
Организаторы заверили, что все интересные предложения войдут в итоговый документ семинара и найдут в дальнейшем отражение в законодательстве, государственных программах и совместных программах с неправительственными экологическими организациями.
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