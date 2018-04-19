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19.04.18 15:20
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
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19.04.18 15:17
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
гость: гость: остальных удаляй. Ещё один - указатель :-x Нас тут полный форум , кого как распознать ?
19.04.18 15:16
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
гость: я настоящий гость. остальных удаляй. Первый удалил за иностранщину - нарушение правил. Второй за оскорбление,тоже - нарушение... :lol: :oops:
19.04.18 15:15
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: drakon: Поляк- Это , они могут - конечно :-x , но по - большей части нормальные люди , а в некоторых ситуациях прямо ;-) задушевные , причём некоторые города принадлежали РИ и по -...
19.04.18 15:12
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Чтобы стимулировать раздельный сбор отходов, предприниматели предлагают дифференцировать тарифы на вывоз ТБО

Галина КАТКОВА

19 апреля 2018, 15:03 |  ЖКХ

Идея была высказана сегодня, 19 апреля, на республиканском семинаре-совещании «Развитие отрасли переработки отходов в РК», который проходит в Костанае. На открытии мероприятия выяснилось, что наш регион выбран не случайно.

- Два года назад подобный семинар проходил в Караганде, где к тому времени был наработан интересный опыт в сфере обращения отходов, - сказала руководитель ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Вера МУСТАФИНА. - В этом году решено было провести его в Костанае, где тоже уже есть положительный опыт в этой отрасли. Работает несколько предприятий, которые перерабатывают разные виды отходов. Активно и при поддержке местной власти внедряется их раздельный сбор.

В числе организаторов, кроме этой ассоциации, министерство энергетики и программа развития ООН в Казахстане. Цель семинара - обмен опытом в сфере внедрения раздельного сбора, сортировки и переработки отходов. Участники также обменивают мнениями о том, что мешает привлечению инвестиций в эту отрасль, более активной работе в ней бизнеса.

Сегодня, например, участники из разных регионов Казахстана уже высказывали мнения о том, что существующие тарифы на вывоз ТБО слишком низкие и не побуждают владельцев полигонов заниматься даже сортировкой отходов. Кстати, говорили, что в Алматы тариф подняли до 500 тенге с человека.

Второе - чтобы стимулировать раздельный сбор отходов, предложено тарифы дифференцировать. И население, и юридические лица - приводили, в частности, пример с общепитом - должны платить за неразделенные бытовые отходы намного дороже, чем за разделенные.

Организаторы заверили, что все интересные предложения войдут в итоговый документ семинара и найдут в дальнейшем отражение в законодательстве, государственных программах и совместных программах с неправительственными экологическими организациями.
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