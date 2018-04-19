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гость
Моя Деревенька и её окрестности.
самый настоящий гость -это я. гость номер один. главный гость.
19.04.18 15:20
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
гость: я настоящий гость. остальных удаляй. знаешь же меня? какой ты настоящий? вали отсюда. чтобы я тебя больше здесь не видел. настоящий гость это я.
19.04.18 15:17
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
гость: гость: остальных удаляй. Ещё один - указатель :-x Нас тут полный форум , кого как распознать ?
19.04.18 15:16
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
гость: я настоящий гость. остальных удаляй. Первый удалил за иностранщину - нарушение правил. Второй за оскорбление,тоже - нарушение... :lol: :oops:
19.04.18 15:15
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: drakon: Поляк- Это , они могут - конечно :-x , но по - большей части нормальные люди , а в некоторых ситуациях прямо ;-) задушевные , причём некоторые города принадлежали РИ и по -...
19.04.18 15:12
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О поборах в школах высказался помощник Шпекбаева

Tengrinews.kz

19 апреля 2018, 12:53 |  Государство

Помощник главы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Хаким Кушкалиев в ходе совещания с представителями родительских комитетов высказался о коррупции в школах Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

Кушкалиев сообщил, что ежегодно до 100 представителей системы образования привлекаются к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. В прошлом году в Астане по фактам хищения бюджетных средств осуждены директор столичного детского дома, заведующие двумя детскими садами.

"Где-то за взяточничество, где-то за хищение. Эти люди осуждены. (...) В коллективе не может быть, чтобы начальник не знал, чем живет и дышит его подчиненный. То же самое и в сфере образования. Такого быть не может, чтобы учителя не знали, кого из их коллег "заносит", кто из них занимается незаконными поборами. К сожалению, я вынужден так говорить, но сегодня такое явление имеет место, к сожалению", - выразил мнение помощник председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Хаким Кушкалиев призвал членов родительских комитетов сообщать о коррупции в школах.

"От нас с вами зависит, когда и как мы искореним эту коррупцию, коррупцию бытовую, в том числе и в сфере образования. (…) Бывают такие случаи, когда кто-то из родителей остается недовольным, эти недовольства, поползновения, неправильные явления, которые, возможно, идут со стороны каких-то чиновников, в том числе и со стороны администрации школы. На практике, бывает, говорят, что надо собрать на это и на то, бюджета школы не хватает. Нас с вами убеждают, нас, родителей. А мы в свою очередь думаем: "Ну, конечно, надо помочь". А хорошо, если это пойдет на воспитание и на пользу нашему ребенку. Но, увы, такое редко в жизни бывает. Поэтому такая форма контроля, как вы, члены родительского комитета, вы обязаны быть активными, вносить свои предложения", - выразил мнение помощник главы АДГСПК.

"Мы провели анализ. Составили данные о коррупционных рисках в школах. (...) Дефицит мест в школах при приеме детей в первый класс тоже составляет основу коррупционных рисков. Определение ребенка в лучшую школу или лучший класс, создание условий для победы ученика в различных олимпиадах. Я извиняюсь, все эти факты из жизни, из практики нашей школы, казахстанской школы", - резюмировал Кушкалиев.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: О поборах в школах высказался помощник Шпекбаева




Отправлено: 19.04.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Определение ребенка в лучшую школу или лучший класс

Нет ничего плохого в самой дифференциации учеников по степени их способностей и типу увлечений.
Не должны отличники учиться в одном классе, и даже м.б. школе, с оболтусами и двоечниками.
Плохо что до сих пор этот процесс не регламентирован на уровне нормативной базы.

§ Характер
Re: О поборах в школах высказался помощник Шпекбаева
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 19.04.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К сожалению, я вынужден так говорить, но сегодня такое явление имеет место, к сожалению" Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30618

Вот они, реформы в образовании. Даже пару предложений грамотно сказать нельзя
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Рыбка по крупнее
Re: О поборах в школах высказался помощник Шпекбаева




Отправлено: 19.04.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Существуют ли поборы в вузах МВД, как раз сейчас сдают документы на поступление. Что ответят выпускники, как там дела решаются. Как поступают, сдают сессии, как проходят ВОУД, госы, как на ФЗО сдают сессии, как магистры пишут диссеры, все ли по закону. Сотрудники центрального аппарата учатся и заканчивают заочку и магистратуру, они точно в курсе. Имею право интересоваться. Просто эти вузы готовят тех, кто должен защищать и охранять. Факты совершения коррупционных нарушений с их стороны на практике заставляют задумываться, а как это стало возможным? По Казахстану еще не было ни одного выявленного факта коррупции в школах МВД и это значит там их учат хорошо и всему хорошему, а придя на практику их ломают и в силу разных причин совершают чудеса. Везде выявляют, даже как в этой статье, в садиках. Если сравнить необходимость устроить ребенка в садик и желание определить ребенка в школу МВД? Ну не получилось в садик посидит с теткой, а вот поступить в гос вуз на гособеспечение (бесплатное обучение) очень хочется. Соблазн велик. Есть спрос, а предложения будут?

* Обликоморале
О поборах в школах высказался помощник Шпекбаева
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.04.18 - 15:12
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