О поборах в школах высказался помощник Шпекбаева
Tengrinews.kz
Помощник главы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Хаким Кушкалиев в ходе совещания с представителями родительских комитетов высказался о коррупции в школах Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото
Кушкалиев сообщил, что ежегодно до 100 представителей системы образования привлекаются к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. В прошлом году в Астане по фактам хищения бюджетных средств осуждены директор столичного детского дома, заведующие двумя детскими садами.
"Где-то за взяточничество, где-то за хищение. Эти люди осуждены. (...) В коллективе не может быть, чтобы начальник не знал, чем живет и дышит его подчиненный. То же самое и в сфере образования. Такого быть не может, чтобы учителя не знали, кого из их коллег "заносит", кто из них занимается незаконными поборами. К сожалению, я вынужден так говорить, но сегодня такое явление имеет место, к сожалению", - выразил мнение помощник председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.
Хаким Кушкалиев призвал членов родительских комитетов сообщать о коррупции в школах.
"От нас с вами зависит, когда и как мы искореним эту коррупцию, коррупцию бытовую, в том числе и в сфере образования. (…) Бывают такие случаи, когда кто-то из родителей остается недовольным, эти недовольства, поползновения, неправильные явления, которые, возможно, идут со стороны каких-то чиновников, в том числе и со стороны администрации школы. На практике, бывает, говорят, что надо собрать на это и на то, бюджета школы не хватает. Нас с вами убеждают, нас, родителей. А мы в свою очередь думаем: "Ну, конечно, надо помочь". А хорошо, если это пойдет на воспитание и на пользу нашему ребенку. Но, увы, такое редко в жизни бывает. Поэтому такая форма контроля, как вы, члены родительского комитета, вы обязаны быть активными, вносить свои предложения", - выразил мнение помощник главы АДГСПК.
"Мы провели анализ. Составили данные о коррупционных рисках в школах. (...) Дефицит мест в школах при приеме детей в первый класс тоже составляет основу коррупционных рисков. Определение ребенка в лучшую школу или лучший класс, создание условий для победы ученика в различных олимпиадах. Я извиняюсь, все эти факты из жизни, из практики нашей школы, казахстанской школы", - резюмировал Кушкалиев.
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