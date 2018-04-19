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гость
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19.04.18 15:20
гость
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гость: я настоящий гость. остальных удаляй. знаешь же меня? какой ты настоящий? вали отсюда. чтобы я тебя больше здесь не видел. настоящий гость это я.
19.04.18 15:17
гость
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19.04.18 15:16
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
гость: я настоящий гость. остальных удаляй. Первый удалил за иностранщину - нарушение правил. Второй за оскорбление,тоже - нарушение... :lol: :oops:
19.04.18 15:15
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: drakon: Поляк- Это , они могут - конечно :-x , но по - большей части нормальные люди , а в некоторых ситуациях прямо ;-) задушевные , причём некоторые города принадлежали РИ и по -...
19.04.18 15:12
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Прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов Парламента - Назарбаев

Tengrinews.kz

19 апреля 2018, 11:09 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил прекратить давление на Национальный Банк и Данияра Акишева, передает Tengrinews.kz.

Фото akorda.kz

"Хочу еще раз сказать, прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов Парламента. Что это такое вообще, мне не понятно. В последнее время каждого председателя Нацбанка, который непосредственно подчинен Президенту и законам, каждого министра депутаты начали приглашать и ставить "на ковер". Надо прекратить такую работу. Это неправильно, мы никогда так не работали. Поэтому надо смело работать. Нацбанк на правильном пути. Оздоравливать будем банковскую систему и будем добиваться задач, которые поставлены перед страной", - сказал Нурсултан Назарбаев на совещании по итогам деятельности Национального Банка.

11 апреля этого года глава Нацбанка Данияр Акишев выступал на пленарном заседании Мажилиса. Депутаты рассмотривали законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле". Данияр Акишев сообщил об основных направлениях законопроекта, но когда отвечал на вопросы депутатов, спикер Мажилиса Нигматулин обратился к председателю Нацбанка.

"Данияр Талгатович, вы видите реакцию зала? У нас уже был такой опыт, когда один из ваших коллег взошел на эту трибуну, встал, отвечал, а потом говорит, что по регламенту время вышло. Он, наверное, рассчитывал многословием ограничить (вопросы депутатов - прим. автора). У нас есть право, мы можем и целый день вас слушать. Давайте поконкретнее. Был конкретный вопрос: планируется ли Нацбанком вводить ограничения по суммам таких сделок (сделок в иностранной валюте на МЦПС "Хоргос" - прим.)? Ответьте, да или нет. Зачем тут лекции читать", - попросил Нигматулин.
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Комментарии к новости

Житель
Re: Прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов Парламента...




Отправлено: 19.04.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кроме банков других проблем нет?Разберись президент почему нет до сих пор бесплатных лекарств,более того для диабетиков нет нормальных,препаратов даже за деньги,есть казахские которые бесполезные и их изготавливают только для урны,которые принимать опасно для жизни,покупаем уже давно в аптеке нормальные импортные препараты,ну их уже тоже нету.

?
Re: Прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов Парламента...




Отправлено: 19.04.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неужто преемник

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