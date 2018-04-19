Прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов Парламента - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил прекратить давление на Национальный Банк и Данияра Акишева, передает Tengrinews.kz.

Фото akorda.kz

"Хочу еще раз сказать, прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов Парламента. Что это такое вообще, мне не понятно. В последнее время каждого председателя Нацбанка, который непосредственно подчинен Президенту и законам, каждого министра депутаты начали приглашать и ставить "на ковер". Надо прекратить такую работу. Это неправильно, мы никогда так не работали. Поэтому надо смело работать. Нацбанк на правильном пути. Оздоравливать будем банковскую систему и будем добиваться задач, которые поставлены перед страной", - сказал Нурсултан Назарбаев на совещании по итогам деятельности Национального Банка.

11 апреля этого года глава Нацбанка Данияр Акишев выступал на пленарном заседании Мажилиса. Депутаты рассмотривали законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле". Данияр Акишев сообщил об основных направлениях законопроекта, но когда отвечал на вопросы депутатов, спикер Мажилиса Нигматулин обратился к председателю Нацбанка.

"Данияр Талгатович, вы видите реакцию зала? У нас уже был такой опыт, когда один из ваших коллег взошел на эту трибуну, встал, отвечал, а потом говорит, что по регламенту время вышло. Он, наверное, рассчитывал многословием ограничить (вопросы депутатов - прим. автора). У нас есть право, мы можем и целый день вас слушать. Давайте поконкретнее. Был конкретный вопрос: планируется ли Нацбанком вводить ограничения по суммам таких сделок (сделок в иностранной валюте на МЦПС "Хоргос" - прим.)? Ответьте, да или нет. Зачем тут лекции читать", - попросил Нигматулин.