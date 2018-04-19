Мастер-класс по эндоскопии провели столичные врачи в Костанайском областном онкодиспансере

В среду, 18 апреля, врачи-эндоскописты Костанайской области получили возможность пройти мастер-класс от специалистов из Астаны и узнать информацию о новейшем энтероскопическом оборудовании.

- Мы хотим расти и развиваться, чтобы наша эндоскопическая служба была на высоком уровне, - пояснил "НГ" врач-эндоскопист областного онкологического диспансера Ильяс ЖАЙЛЕБАЕВ. - Какие-то операции мы проводим сами, что-то у нас еще пока на стадии освоения. Поэтому пригласили более опытных коллег из Астаны, они нам покажут практические навыки: как работать, какими инструментами, в каких условиях. Кроме того, нашим врачам читается теоретический курс, на котором их знакомят с новейшими методами обследования пациентов. Это очень важно, так как не всегда есть возможность у врача выехать для этого куда-то за пределы Казахстана или даже области. К примеру, сегодня наши врачи узнали о новейшем спиральном энтероскопе, который еще даже не продается широко. Это оборудование пусть недалекого, но будущего. Вообще же, по мировым стандартам, в каждом крупном городе должен быть хотя бы один энтероскоп, потому что спектр эндоскопических обследований без энтероскопии считается неполным. Это требование времени.

С точки зрения развития эндоскопии, Костанай стоит далеко не на последнем месте по Казахстану, и во многом - благодаря аппаратному обеспечению. В онкодиспансере есть эндоскоп фирмы Olympus. Эта японская компания выпускает не только знакомые многим фотоаппараты и бинокли с замечательной оптикой, но и высокотехнологичное медицинское оборудование. Таких эндоскопов в Казахстане всего три. Они позволяют проводить как обследование, так и оперативные вмешательства.

Конечно, чтобы попасть на такую высокотехнологичную колоноскопию, надо дождаться очереди. Максимальный срок ожидания - три недели, но обычно ждать приходится от 10-ти до 14 дней. В день с помощью этого аппарата обследуют 6-7 человек. По нагрузке на эндоскоп можно представить, какое количество человек в нашей области нуждается в такого рода обследовании.

Еще 20 лет назад одним из самых прогрессивных методов считалась лапароскопия - когда вмешательство осуществлялось через маленькие разрезы на теле человека. С появлением современных эндоскопов отпала необходимость в самых ничтожных нарушениях покровов тела. И если до органа в принципе можно добраться через естественные пути, современная медицина предпочитает использовать их, чтобы как можно меньше травмировать пациента. Например, на вооружении гинекологов появился гистероскоп. А пациентам с проблемами кишечника может помочь опытный эндоскопист, умело работающий с энтероскопом или колоноскопом.

- Показания к эндоскопичекому обследованию широкие, - объяснил заведующий отделением эндоскопии больницы Медицинского центра Управления делами президента РК Арсен ТУСУПБАЕВ. - Это кровотечения, подозрения на синдром мальабсорбции, на опухоли, изменения кишечника, которые не выявляются рентгенологически, взятие ткани на биопсию. Если говорить именно об энтероскопии, когда можно обследовать не только толстый, но и тонкий кишечник, показания к ней более узкие, потому что патологии тонкого кишечника встречаются реже, чем толстого. Поэтому новейший энтероскоп, конечно, в Казахстане будет, но скорее всего - только в Астане, позже, возможно, в Алматы. Закупать такое дорогое оборудования для каждого областного центра, где население меньше миллиона, нет необходиомости. Задача врачей на местах - вовремя направлять своих пациентов на обследование в столицу при необходимости. А вот современный колоноскоп - очень востребованное оборудование. Костанайцы имеют возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, не уезжая в другой город. У нас в Астане стоит точно такой же колоноскоп, и в Костанае есть врачи, которые владеют современными методиками, просто пока их не так много, как хотелось бы. Но для того, чтобы больше врачей в стационарах могли осуществлять эндоскопические вмешательства, мы и проводим такие мастер-классы.

Сегодня на видеоконференции из операционной столичные врачи продемонстрировали костанайским коллегам, как использовать различные способы удаления полипов кишечника у пациента. На мониторе в приличном увеличении, с высокой четкостью отражалась картина состояния слизистой толстого кишечника.

Даже совсем маленькие полипы не оставались незамеченными докторами благодаря высококлассному оборудованию. Те, что прячутся в складках кишечника. можно обнаружить, расправляя эти складки специальным колпачком. Самые мелкие полипы из подлежащих удалению срезаются практически в одно движение специальной петлей.

А вот полип покрупнее требовал другого подхода - понадобилась диссекция. При этой манипуляции хирург микроножом постепенно срезает полип у основания, одновременно производится коагуляция, предотвращающая кровотечение. Сам полип захватывается специальными щипчиками и извлекается.

По сравнению с этим методом даже малоинвазивная лапароскопия кажется весьма кровавой. Все делается чисто, нетравматично и очень щадяще для пациента. Пациент находится в состоянии седации, проще говоря - сна, и не испытывает страданий.

- Некоторые люди чувствуют сильный психологический дискомфорт при колоноскопии, - пояснил заместитель главного врача Костанайского областного онкодиспансера по лечебной части Игорь ДЖЕНДЖАРА, - поэтому предпочитают все делать под внутривенным наркозом. Перед самой операцией пациент подписывает согласие на удаление новообразований, чтобы потом не возникало претензий к медикам. Надо сказать, что не все проблемы кишечника можно решить при помощи колоноскопа. Например, если полип прорастает в мышечный слой кишечника, его трогать нельзя. Слишком мелкие полипы тоже оставляем для дальнейшего наблюдения, в конце концов, не факт, что они будут расти дальше, все зависит от состояния иммунитета человека. При злокачественных заболеваниях также применяется только классическая хирургия. Но для многих пациентов хирургические вмешательства посредством колоноскопа - самый оптимальный вариант.

Сейчас колоноскопия входит в программу скрининга, и в интересах костанайцев не отказываться от этого метода обследования, чтобы вовремя обнаружить то, что можно безболезненно удалить.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА