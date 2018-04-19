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elektron
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
112: Вот именно! Что именно то? Работу я уже в первый же год нашёл. Договаривай :lol: Хотя особого смысла не вижу продолжать дискуссию.
19.04.18 00:04
Аноним
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
112: И да, вброс заголовка просто намеренно сделали таким НГшники, сделали бы просто о студентке отличнице, никто бы тут не писал.. 98 процентов конечно они тут совершили.. Как это, вброс или...
19.04.18 00:01
112
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
elektron: На язык ушло года три-четыре. Но Цитата: elektron Вот именно!
18.04.18 23:55
гость
Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских прав без суда
Был в Астане перемещался на общественном транспорте по городу от Аэропорта до остановки на противоположном берегу более часа пути. За всё время следования встретил всего две полицейские машины с...
18.04.18 23:53
Кушмурунец23
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
Чтобы сейчас создать для каждого села, поселка и т.д. современного сайта совсем не обязательно знать английский язык. Прежде всего желателен нормальный .тырнет немного денег на покупку домена и...
18.04.18 23:52
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"Тобол" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу

18 апреля 2018, 19:41 |  Спорт

Костанайский "Тобол" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Казахстана победил "Жетысу", передает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол на 65-й минуте с пенальти забил нападающий Бауыржан Турысбек.
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Комментарии к новости

Мирон
Re: "Тобол" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по...




Отправлено: 18.04.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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