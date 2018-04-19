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"Тобол" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу
18 апреля 2018, 19:41 | Спорт
Костанайский "Тобол" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Казахстана победил "Жетысу", передает корреспондент Vesti.kz.
Единственный гол на 65-й минуте с пенальти забил нападающий Бауыржан Турысбек.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
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