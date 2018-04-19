В Казахстане пройдет турнир по компьютерной игре Dota 2 с призовым фондом 2 млн тенге
Артём МАРУСИЧ
Созданная в феврале 2018 года Казахстанская киберспортивная организация N1 eSports анонсировала масштабный турнир N1 Challenge по компьютерной игре Dota 2. Заявки на участие отправили более сотни команд.
Регистрация продлится до 21 апреля, а 22-го начнутся отборочные игры в режиме онлайн. Гранд финал пройдет 29 апреля в Алматы.
Призовой фонд в размере 2 млн тенге распределился так: 1 место - 1 млн тенге, 2 место - 400 000 тенге, 3-4 место - 150 000 тенге и 5-8 место - 75 000 тенге.
- Это первый турнир, который мы организуем в рамках N1, - рассказал “НГ” Бауыржан УАКБАЕВ, один из основателей N1. - До этого все крупные ивенты по данной дисциплине в Алматы проводились либо полностью нами, либо с нашим участием. Раньше мы работали в крупных компаниях, а с недавнего времени сами решили проводить подобные мероприятия.
Локальные турниры позволяют новичкам испытать свои силы, заявить о себе и, возможно, найти место в хорошей команде. А для профессиональных команд это способ заработать и обратить на себя внимание спонсоров.
Казахстан в мире киберспорта известен, прежде всего, своими игроками, а не турнирами. К примеру, команда Gambit Esports, в состав которой входят три казахстанца (из 5 возможных игроков), за прошлый год на соревнованиях по игре CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) выиграла три крупных международных турнира, получив в сумме $652 500 призовых, $500 000 из которых - приз за первое место на турнире PGL Major Kraków 2017.
- Мы провели исследование, смотрели статистические данные и выявили что Dota 2 является одной из самых популярных игр в Казахстане, - объясняет выбор игры для казахстанского турнира Бауыржан Уукбаев. - Dota 2 находится на данный момент наряду с CS:GO. Повлиял и тот факт что мы сами являемся бывшими успешными киберспортсменами в этой дисциплине.
Турниры по Dota 2 смотрят миллионы зрителей по всему миру. В 2017 году призовой фонд ежегодного турнира The International составил более $24,7 млн, увеличившись, по сравнению с 2016-м годом, на $4 млн и став крупнейшим в истории киберспорта.
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