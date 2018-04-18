Холодную воду отключат в нескольких домах Костаная

Прекращение подачи питьевой воды связано с проведением ремонтных работ.

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Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су", работы на сетях водоснабжения от перекрестка улиц Сьянова-Тауельсиздик до перекрестка улиц Баймагамбетова–Тауелсиздик будут проведены 20 апреля с 8.00 до 22.00. В этот период времени без воды останутся дома по следующим адресам:

ул. Алтынсарина 114, 116, 118, 120, 122;

ул. Пушкина 54;

ул. Касымханова 66, 68, 70, 72, 74;

ул. Толстого 50, 53, 54, 62;

ул. Аль-Фараби 67;

пр. Абая 153, 155;

Так же от подачи холодного водоснабжения будут отключены социальные объекты: