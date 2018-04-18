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Медный
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ордынец
В Костанайской области снижается рождаемость и растет заболеваемость ВИЧ-инфекциями
Жить стали лучше и веселее, раз ВИЧ-инфицированных прибавляется...надо название вич ономастировать и всё изменится...аднозначно.
18.04.18 18:54
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В Костанайской области снижается рождаемость и растет заболеваемость ВИЧ-инфекциями

Ольга ЛИХОГРАЙ

18 апреля 2018, 16:31 |  Общество

Об этом сегодня, 18 апреля, на расширенной коллегии управления здравоохранения сообщил руководитель ведомства Еркен ДАУТБАЕВ. Совещание прошло с участием акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА.

Стойкое снижение рождаемости в регионе, отметил Даутбаев, наблюдается в течение последних 5 лет.

- В среднем рождаемость снижалась на 500 младенцев в год, - сообщил он. - В прошлом году количество младенцев впервые снизилось на 802. В 2016 году родилось 12 535 детей, в 2017-м - 11 733.

Зато число ВИЧ-инфицированных за год выросло в 3 раза. В 2016 году показатель заболеваемости составлял 2,3 на 100 000 населения, в 2017 году - уже 6,3.

С 2018 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маларией прекратил выделять деньги на приобретение экспресс-тестов, шприцев и презерватитов для костанайских ВИЧ-инфицированных. В связи с этим, пояснил Даутбаев, центру СПИД необходимы дополнительные средства - около 144,7 млн тенге.

Не все гладко и с онкологическими заболеваниями: выявляемость больных растет, но слабо.

- Количество больных со злокачественными образованиями снизилось с 94,7 до 93,8 на 100 000 населения, - уточнил Даутбаев. - Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными образованиями повысилась с 49% до 50,9%, ранняя выявляемость злокачественных образований 1-2 стадии выросла с 55,1 до 57,5%.

Руководитель управления здравоохранения также сообщил, что в 2018 году на развитие сферы здравоохранения выделено 40,6 млрд тенге - на 4 млрд тенге меньше, чем в прошлом году.

- Вы уточняйте, что это связано не с нехваткой средств, а с изменением схемы финансирования, - прокомментировал Архимед Мухамбетов. - Программы "100 школ, 100 больниц" больше нет, все точечные объекты с уникальным оборудованием будут строиться только в рамках ГЧП.

Аким области также добавил, что нужно работать над привлечением кадров в регион. Сейчас региону не хватает 275 специалистов, в том числе 74 - на селе. 24% работающих врачей - пенсионного и предпенсионного возраста.
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Комментарии к новости

Дмитрий
Re: В Костанайской области снижается рождаемость и растет...




Отправлено: 18.04.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демографический провал начала 90-х плюс выезд граждан детородных возрастов на ПМЖ за рубеж

FOMA
Re: В Костанайской области снижается рождаемость и растет...




Отправлено: 18.04.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким области также добавил, что нужно работать над привлечением кадров в регион.

А может хоть как то поработать над массовым "уматыванием" кадров из региона? Как говорил Коваль А.П. на своих лекциях балбесам: "А вы не пробовали учить - помогает!" Так может и лечить надо до того как ампутировали, а?

100
Re: В Костанайской области снижается рождаемость и растет...




Отправлено: 18.04.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы не снижалась - никакущий уровень медицины, повальная проституция ( точнее даже - б...тство, как у женщин, так и у мужчин), молодёжи сейчас вообще всё пофиг, а дети и подавно не нужны. Плюс количество разводов скоро сравняется с количеством браков.
Какие ещё причины нужны?

100
Re: В Костанайской области снижается рождаемость и растет...




Отправлено: 18.04.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Зато число ВИЧ-инфицированных за год выросло в 3 раза. "

Ну слава богу, обрадовал - типа не всё так плохо... :-)

архимед
Re: В Костанайской области снижается рождаемость и растет...




Отправлено: 18.04.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кадровый голод - это результат того когда учили за деньги будущих врачей по 700-800 тысяч тенге за год! Потом эти врачи работают на себя, чтобы вернуть деньги, потраченные на 7 лет "учебы"! Везде дача взятки и отсюда, контингент валит в частную клинику, чтобы рубить "бабло"! Это первая причина! Вторая причина: слабые знания, слабая практика! Третья причина: получивший диплом не спешит в свою деревню, потому что он за 7 лет вкусил за деньги родителей все прелести городской жизни и его даже за калач не загонишь в деревню, откуда он поступал учиться! Пятая причина: Нет контроля и спроса со стороны антикоррупционников и др. служб из-за коррупции в рядах медицины! Поэтому нужно Махамбетову не выговорами кормить, а сразу выгонять за бездарность, безынициативность, за стремление дать взятку проверяющему, в виде бесбармака и т.п.! Ведь рвачебная команда варится в своем собственном соку. Но среди них есть и не бизнесмены, трудяги, которым и надо государству помогать, чтобы он трудился с отдачей! Есть и те, кто еще не успел приехать из института, уже в частной клинике ошивается! Зарплату нужно подымать тем, кто своим трудом показал как надо работать во благо людей, а не во благо себя родимого!

ордынец
Re: В Костанайской области снижается рождаемость и растет...




Отправлено: 18.04.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жить стали лучше и веселее, раз ВИЧ-инфицированных прибавляется...надо название вич ономастировать и всё изменится...аднозначно.

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