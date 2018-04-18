В Костанайской области снижается рождаемость и растет заболеваемость ВИЧ-инфекциями

Об этом сегодня, 18 апреля, на расширенной коллегии управления здравоохранения сообщил руководитель ведомства Еркен ДАУТБАЕВ. Совещание прошло с участием акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА.

Стойкое снижение рождаемости в регионе, отметил Даутбаев, наблюдается в течение последних 5 лет.

- В среднем рождаемость снижалась на 500 младенцев в год, - сообщил он. - В прошлом году количество младенцев впервые снизилось на 802. В 2016 году родилось 12 535 детей, в 2017-м - 11 733.

Зато число ВИЧ-инфицированных за год выросло в 3 раза. В 2016 году показатель заболеваемости составлял 2,3 на 100 000 населения, в 2017 году - уже 6,3.

С 2018 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маларией прекратил выделять деньги на приобретение экспресс-тестов, шприцев и презерватитов для костанайских ВИЧ-инфицированных. В связи с этим, пояснил Даутбаев, центру СПИД необходимы дополнительные средства - около 144,7 млн тенге.

Не все гладко и с онкологическими заболеваниями: выявляемость больных растет, но слабо.

- Количество больных со злокачественными образованиями снизилось с 94,7 до 93,8 на 100 000 населения, - уточнил Даутбаев. - Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными образованиями повысилась с 49% до 50,9%, ранняя выявляемость злокачественных образований 1-2 стадии выросла с 55,1 до 57,5%.

Руководитель управления здравоохранения также сообщил, что в 2018 году на развитие сферы здравоохранения выделено 40,6 млрд тенге - на 4 млрд тенге меньше, чем в прошлом году.

- Вы уточняйте, что это связано не с нехваткой средств, а с изменением схемы финансирования, - прокомментировал Архимед Мухамбетов. - Программы "100 школ, 100 больниц" больше нет, все точечные объекты с уникальным оборудованием будут строиться только в рамках ГЧП.

Аким области также добавил, что нужно работать над привлечением кадров в регион. Сейчас региону не хватает 275 специалистов, в том числе 74 - на селе. 24% работающих врачей - пенсионного и предпенсионного возраста.