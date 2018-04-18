Погода во второй половине недели будет теплой, но неустойчивой

По прогнозам синоптиков, на территории Костанайской области температура воздуха будет повышаться - как в ночное, так и в дневное время. Но временами возможны дожди.

- С 19-го по 22 апреля по ночам будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Местами ночная температура составит плюс 2-7 градусов. Дни будут еще теплее - столбики термометров поднимутся на 7-12 градусов выше нулевой отметки. А в конце недели ожидаем настоящее тепло - 12-17, местами до 20 градусов.

Ветер будет все эти дни будет юго-западным, скорость его достигнет 15-20 м/с.