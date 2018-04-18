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NG.kz: И кстати - английский на уровне заметил, чтобы изучать на уровне другой язык нужно основной понимать хорошо
18.04.18 19:02
молот
Берем фарш, ищем состав, не находим
продавцы большинство без санкнижек. фарш крутится из голов крс ,жил,жира, и неизвестных зверюшек... очевидно прав блогер под ником yeti91 в фаршах содержание мяса и жира неизветного происхождения ...
18.04.18 19:01
Медный
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
Kairat stayer: С её слов Нина хочет сдавать ЕНТ и попробовать поступать в Евразийский университет или филиал МГУ в Астане, значить всё таки своё будущее связывает с Казахстаном. ну так вы своими...
18.04.18 19:01
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
112: Марик,просто последнее время не зацикливаюсь на едально-магазинных вопросах,проще к этому стала относится.
18.04.18 18:54
ордынец
В Костанайской области снижается рождаемость и растет заболеваемость ВИЧ-инфекциями
Жить стали лучше и веселее, раз ВИЧ-инфицированных прибавляется...надо название вич ономастировать и всё изменится...аднозначно.
18.04.18 18:54
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Погода во второй половине недели будет теплой, но неустойчивой

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

18 апреля 2018, 17:19 |  Общество

По прогнозам синоптиков, на территории Костанайской области температура воздуха будет повышаться - как в ночное, так и в дневное время. Но временами возможны дожди.

- С 19-го по 22 апреля по ночам будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Местами ночная температура составит плюс 2-7 градусов. Дни будут еще теплее - столбики термометров поднимутся на 7-12 градусов выше нулевой отметки. А в конце недели ожидаем настоящее тепло - 12-17, местами до 20 градусов.

Ветер будет все эти дни будет юго-западным, скорость его достигнет 15-20 м/с.
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