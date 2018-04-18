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Медный
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
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Нигматулин удивился одинаковым суммам трат на социсследования и паводки

18 апреля 2018, 15:23 |  Государство
Депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева обратилась к министру образования и науки Ерлану Сагадиеву с вопросом, зачем ведомству нужно так много денег на социологические исследования, передает Informburo.kz.

Нурлан Нигматулин

- В проекте уточнённого бюджета вы дополнительно на проведение аналитических и социологических исследований просите 800 млн тенге. Дополнительно к тем, которые уже выделены в этом году – 460 млн тенге. Скажите, пожалуйста, в чём такая острая необходимость, чтобы тратить в один год 1 млрд 300 млн тенге на социологические исследования? Или у вас уже нет трёхсменных и аварийных школ? Вы полностью решили вопросы дополнительной оплаты учителям? И неужели 460 млн тенге – это мало? – возмутилась депутат во время пленарного заседания в Мажилисе.

Ерлан Сагадиев ответил, что на трёхсменные и аварийные школы, как и на зарплаты учителей деньги выделяются. А дополнительные исследования нужны по трём важным направлениям. Одно из них – переход на латиницу. Исследование касается будущей терминологии казахских слов на латинице.

- Второе, как вы знаете, у нас огромная программа по "Рухани жангыру", тоже затратная. Со своими точными целями и задачами. В результате этого исследования мы будем понимать – как качественно мы проводим свою работу, достигаем ли мы поставленных целей. И третье, как вы знаете, в прошлом году мы стали членами комитета по образованию и комитета по науке ОЭСР. Чтобы эта работа была у нас полноценной, мы с ОЭСР должны проводить исследования по изменению нашей системы образования. Эти направления (по которым проводят социологические исследования. – Авт.) долгое время недополучали финансирования, мы так считаем, – ответил министр образования и науки.

Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина этот ответ не удовлетворил. Он напомнил, что в стране продолжает работать пять аварийных и 127 школ с трёхсменным обучением. В то время как 17 госорганов на проведение социологических исследований заложили 7,2 млрд тенге. В уточнении бюджета госорганы заложили ещё 3,3 млрд тенге.

- Сейчас вот министр попытался высказать аргумент. Но давайте сопоставим некоторые показатели и некоторые факты. В этом же бюджете, к примеру, на пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами, предусматривается сумма 2,7 млрд. Министерству внутренних дел на фоне прошедших недавно паводков при уточнении бюджета сейчас выделяется 1,6 млрд тенге. У нас что, в сфере социологических исследований сложилась большая чрезвычайная ситуация, как с паводками?! – недоумевал Нурлан Нигматулин.

Он также привёл в пример прошлогодний бюджет, в котором МОН запрашивало такую же сумму на социологические исследования.

- Складывается впечатление, что план у вас такой, что каждый год нужно потратить больше одного млрд на социологические исследования. И кто бы возражал, Ерлан Кенжегалиевич, против этих исследований? Если бы можно было бы оценить, или хотя бы увидеть, не говоря уже о том, чтобы применить результаты таких исследований. Послушайте: "Экспертно-аналитическое сопровождение реализации некоторых мер государственно-коммуникативной политики в условиях процесса модернизации современного Казахстана". Какую возникшую проблему прикладного характера в системе образования будет решать это исследование? Ещё большой вопрос. Но между тем на эту исследовательскую работу министерство просит без малого почти четверть млрд. О каком переходе на латиницу вы говорите? Вы просите такую сумму на такое исследование. И такие примеры можно найти не только по этому министерству. Если разбираться и по другим госорганам, все эти примеры есть, – сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса попросил главу Счётного комитета Наталью Годунову при подготовке отчёта по исполнению республиканского бюджета внимательно изучить вопрос распределения средств на социологические исследования и консалтинговые услуги, подчеркнув, что "это требует пристального внимания".
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Комментарии к новости

Гость
Re: Нигматулин удивился одинаковым суммам трат на...




Отправлено: 18.04.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в принципе правильные вопросы задает, Нигматуллин вообще варит, хотя в соц исследованиях работы ведутьься и по латинице внедряемой и по рухани, работы много

Гость
Re: Нигматулин удивился одинаковым суммам трат на...




Отправлено: 18.04.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
хотя в соц исследованиях работы ведутьься и по латинице внедряемой и по рухани, работы много

Работы непочатый край. Пилите, Шура, пилите. :lol: :lol:

FOMA
Re: Нигматулин удивился одинаковым суммам трат на...




Отправлено: 18.04.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нигматулин удивился одинаковым суммам трат на социсследования и паводки

Вот если серьезно, чем эти люди занимаются в сенате и иже с ними? "Дай ка сегодня удивлюсь что суммы одинаковые" - так и день прошел, З\П отработана. Завтра наступит - еще "удивимся". Вы серьезно? Что происходит вокруг, куда мы катимся?

Рихард
Re: Нигматулин удивился одинаковым суммам трат на...




Отправлено: 18.04.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень архиважное дело изучение проблем внедрения этой латиницы. полный пипец...

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