Нигматулин раскритиковал министра из-за аэрокосмических снимков

Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин попросил Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности обеспечить казахстанских аграриев качественными снимками со спутников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта unsplash.com

- На снимки для Министерства сельского хозяйства предусмотрено 600 миллионов тенге. 1 800 000 на трехлетний период. В ходе технического заседания по аграрным вопросам выяснилось, что МСХ не устраивает качество снимков, 75 процентов оказались непригодными. И в будущем Минсельхоз планирует отказаться от таких услуг, если результаты никому не нужны, - поинтересовался депутат Сергей Звольский у министра оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбута Атамкулова в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2018-2020 годы.

- Есть ошибочное мнение, что можно бесплатно получить снимки из Интернета. В Интернете есть у нас три ресурса, спутники, которые бесплатно предоставляют (снимки - прим.) в диапазоне 20 метров. Наши спутники работают в диапазоне одного метра и 6,5 метра, среднее и точное разрешение. Причина качественности снимков - это техническое решение наземной обработки спутников, - сказал Атамкулов.

По его словам, что министерство постоянно работает над качеством снимков для Минсельхоза.

- Сейчас мы четыре задачи по МСХ решаем. Решены вопросы по геопорталу. То есть по каждой задаче устанавливается свой геопортал, который проводит качественную обработку снимков в соответствии с задачами, которые необходимы: определение влажности почвы, нашествие саранчи, урожайность. В этом году обеспечим практически решение этих задач и финансирование кадров, - сказал Бейбут Атамкулов.

Спикер палаты остался недоволен ответом.

- Вы обеспечиваете качество или не обеспечиваете? Вокруг да около ходите. Я вам зачитаю справку. Минсельхоз справедливо задает вопрос. Деньги платите, 75 процентов снимков непригодны. Ваши специалисты отвечают, кое-какой процент маленький от угла наклонения. А остальное - саранча, облачность, снежный покров. Слушайте, облачность всю жизнь будет, саранча периодически бывает, снежный покров - у нас физиологически такое состояние зимой. И что хотите сказать? Это же государственные деньги, вам госзаказ дается. И вообще, кто потом принимает эти снимки, если 75 процентов снимков непригодны для аграриев. (...) Хоть обменивайтесь, хоть сами фотографируйте, вы МСХ обеспечьте, - высказался Нигматулин.

Нигматулин отметил, что если Минсельхоз вновь будет недоволен снимками, то данные услуги будут заказывать у других компаний.

- Обеспечим. И кроме того, стоимость наших снимков в несколько раз дешевле, чем предоставляются снимки коммерческими организациями зарубежных стран, - сказал глава Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

- Вы сейчас выступили не как министр, а как один из знаменитых участников Алайского базара - "у меня товар похуже, но подешевле", - заключил Нурлан Нигматулин.



