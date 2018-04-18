87 игроков приняли участие в областном чемпионате по молниеносным шахматам, который прошел в Костанае

Соревнования по блицу в прошлом году отметили своеобразный юбилей - 31 год назад, в 1987 году, один из лондонских шахматных клубов провел первый турнир, в котором на обдумывание одного хода полагалось 30 секунд. Впоследствии время на обдумывание хода сократилось до 5-10 секунд. А совершенствование шахматных часов способствовало распространению новой системы молниеносной игры, при которой определённое время (обычно 5 мин.) отводилось на всю партию.

– Этим турниром мы завершаем наш учебный год, его цель - развивать детей, чтобы они учились быстро думать, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Амангельды УРАЛБАЕВ. - Существует три номинации игры: шахматы классические, рапид и блиц, то есть молниеносные шахматы. Отличие идёт лишь во времени, дающемся на проведение партии. В этих номинациях проводятся чемпионаты мира и Азии. Ученик директора нашей федерации Павла Владимировича Русанова Тимур Нуржанов приехал на прошлой неделе с чемпионата Азии, он занял 4 место в разделе блиц, где участвовали международные мастера, 5 место в номинации рапид. Проходил чемпионат Азии в Тайланде.

Фариза Казгильды уже предрешила исход встречи, выиграв двух слонов

Когда заходишь в Шахматный клуб и видишь такое количество заинтересованных юных шахматистов, все мысли о детях Интернета уходят на задний план.

- Мне 12 лет, половину из них я играю в шахматы, - поделился с «НГ» костанаец Ануар МУСАЕВ. - В детстве у меня была шахматная доска, я на ней передвигал фигурки, потом меня привели в Шахматный клуб, мне понравилось. Моя цель и мечта - достигнуть звания гроссмейстера.

Ануар Мусаев обдумывает победный ход

- Меня научил играть в шахматы папа, сейчас мне 11 лет и я не перестаю восхищаться этой игрой, - рассказала участница турнира из Костаная Айя ДАУШЕВА. - Я выигрывала турнир памяти Анатолия Гавриловича Уфимцева, он является республиканским, в прошлом году выигрывала республиканский турнир в Алматы. Также являюсь трехкратной чемпионкой области.

Победителей турнира наградили грамотами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Победители турнира