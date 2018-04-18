87 игроков приняли участие в областном чемпионате по молниеносным шахматам, который прошел в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Соревнования по блицу в прошлом году отметили своеобразный юбилей - 31 год назад, в 1987 году, один из лондонских шахматных клубов провел первый турнир, в котором на обдумывание одного хода полагалось 30 секунд. Впоследствии время на обдумывание хода сократилось до 5-10 секунд. А совершенствование шахматных часов способствовало распространению новой системы молниеносной игры, при которой определённое время (обычно 5 мин.) отводилось на всю партию.
– Этим турниром мы завершаем наш учебный год, его цель - развивать детей, чтобы они учились быстро думать, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Амангельды УРАЛБАЕВ. - Существует три номинации игры: шахматы классические, рапид и блиц, то есть молниеносные шахматы. Отличие идёт лишь во времени, дающемся на проведение партии. В этих номинациях проводятся чемпионаты мира и Азии. Ученик директора нашей федерации Павла Владимировича Русанова Тимур Нуржанов приехал на прошлой неделе с чемпионата Азии, он занял 4 место в разделе блиц, где участвовали международные мастера, 5 место в номинации рапид. Проходил чемпионат Азии в Тайланде.
Фариза Казгильды уже предрешила исход встречи, выиграв двух слонов
Когда заходишь в Шахматный клуб и видишь такое количество заинтересованных юных шахматистов, все мысли о детях Интернета уходят на задний план.
- Мне 12 лет, половину из них я играю в шахматы, - поделился с «НГ» костанаец Ануар МУСАЕВ. - В детстве у меня была шахматная доска, я на ней передвигал фигурки, потом меня привели в Шахматный клуб, мне понравилось. Моя цель и мечта - достигнуть звания гроссмейстера.
Ануар Мусаев обдумывает победный ход
- Меня научил играть в шахматы папа, сейчас мне 11 лет и я не перестаю восхищаться этой игрой, - рассказала участница турнира из Костаная Айя ДАУШЕВА. - Я выигрывала турнир памяти Анатолия Гавриловича Уфимцева, он является республиканским, в прошлом году выигрывала республиканский турнир в Алматы. Также являюсь трехкратной чемпионкой области.
Победителей турнира наградили грамотами.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Победители турнира
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Девочки
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Мальчики
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до 8 лет
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Гульсезин Суйментай, Рудный
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Рамзан Байдаулетов, Костанай
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до 10 лет
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Милана Бейсимбаева, Костанай
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Никита Попов, Рудный
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до 12 лет
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Фариза Казгилды, Костанай
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Хантемир Абиш, Костанай
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до 14 лет
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Адия Досмаилова, Костанай
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Игорь Жиликов, Рудный
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до 16 лет
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Сара Бисембаева, Рудный
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Чингисхан Саржанов, Костанай
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