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18.04.18 13:37
Гость
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Бывалый: Это эхо войны раздается... Эхо тупизны у тебя раздается. Ютуб начали блокировать еще задолго до того, как в РФ запретили телеграм.
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Горожанин_kst
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18.04.18 13:26
Игорь
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Обликоморале
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18.04.18 13:18
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87 игроков приняли участие в областном чемпионате по молниеносным шахматам, который прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

18 апреля 2018, 09:28 |  Спорт

Соревнования по блицу в прошлом году отметили своеобразный юбилей - 31 год назад, в 1987 году, один из лондонских шахматных клубов провел первый турнир, в котором на обдумывание одного хода полагалось 30 секунд. Впоследствии время на обдумывание хода сократилось до 5-10 секунд. А совершенствование шахматных часов способствовало распространению новой системы молниеносной игры, при которой определённое время (обычно 5 мин.) отводилось на всю партию.

– Этим турниром мы завершаем наш учебный год, его цель - развивать детей, чтобы они учились быстро думать, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Амангельды УРАЛБАЕВ. - Существует три номинации игры: шахматы классические, рапид и блиц, то есть молниеносные шахматы. Отличие идёт лишь во времени, дающемся на проведение партии. В этих номинациях проводятся чемпионаты мира и Азии. Ученик директора нашей федерации Павла Владимировича Русанова Тимур Нуржанов приехал на прошлой неделе с чемпионата Азии, он занял 4 место в разделе блиц, где участвовали международные мастера, 5 место в номинации рапид. Проходил чемпионат Азии в Тайланде.

Фариза Казгильды уже предрешила исход встречи, выиграв двух слонов

Когда заходишь в Шахматный клуб и видишь такое количество заинтересованных юных шахматистов, все мысли о детях Интернета уходят на задний план.

- Мне 12 лет, половину из них я играю в шахматы, - поделился с «НГ» костанаец Ануар МУСАЕВ. - В детстве у меня была шахматная доска, я на ней передвигал фигурки, потом меня привели в Шахматный клуб, мне понравилось. Моя цель и мечта - достигнуть звания гроссмейстера.

Ануар Мусаев обдумывает победный ход

- Меня научил играть в шахматы папа, сейчас мне 11 лет и я не перестаю восхищаться этой игрой, - рассказала участница турнира из Костаная Айя ДАУШЕВА. - Я выигрывала турнир памяти Анатолия Гавриловича Уфимцева, он является республиканским, в прошлом году выигрывала республиканский турнир в Алматы. Также являюсь трехкратной чемпионкой области.

Победителей турнира наградили грамотами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Победители турнира

Девочки

Мальчики

до 8 лет

Гульсезин Суйментай, Рудный

Рамзан Байдаулетов, Костанай

до 10 лет

Милана Бейсимбаева, Костанай

Никита Попов, Рудный

до 12 лет

Фариза Казгилды, Костанай

Хантемир Абиш, Костанай

до 14 лет

Адия Досмаилова, Костанай

Игорь Жиликов, Рудный

до 16 лет

Сара Бисембаева, Рудный

Чингисхан Саржанов, Костанай



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Комментарии к новости

Достойный
Re: 87 игроков приняли участие в областном чемпионате по...




Отправлено: 18.04.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята! так держать!

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